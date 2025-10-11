Joe Biden comenzó a recibir radioterapia por un agresivo cáncer de próstata con metástasis

WASHINGTON.- El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a recibir radioterapia y tratamiento hormonal en una nueva fase del tratamiento del agresivo cáncer de próstata que le fue diagnosticado después de dejar el cargo, informó una vocera el sábado.

“Como parte de un plan de tratamiento para el cáncer de próstata, el presidente Biden está actualmente sometiéndose a radioterapia y tratamiento hormonal”, indicó Kelly Scully, asistente de Biden.

Se espera que la radioterapia se prolongue cinco semanas, dijo una fuente familiar a NBC News.

El demócrata de 82 años dejó el cargo en enero después de haber abandonado su candidatura a la reelección seis meses antes, tras un debate desastroso contra el republicano Donald Trump, en medio de preocupaciones sobre su edad, salud y capacidad mental. Trump derrotó a la demócrata Kamala Harris, quien fue la vicepresidenta de Biden.

Joe Biden dio señales de deterioro durante su debate con Donald Trump Foto Facebook CNN

En mayo, la oficina pospresidencial de Biden anunció que le habían diagnosticado cáncer de próstata y que ya tenía metástasis en hueso. El descubrimiento se produjo después de que reportara síntomas urinarios.

Los cánceres de próstata se califican por su agresividad utilizando lo que se conoce como puntaje de Gleason. Los puntajes varían de 6 a 10, siendo los cánceres de próstata con puntajes de 8, 9 y 10 los más agresivos. La oficina de Biden dijo que su puntaje era 9.

En ese momento, varios oncólogos dijeron a NBC News que dada la naturaleza de su cáncer y el hecho de que ya había hecho metástasis en hueso, era posible que Biden padeciera la aflicción desde hacía varios años sin diagnóstico.

El mes pasado, el expresidente se sometió además a una cirugía para eliminar lesiones de cáncer de piel de su frente con una técnica llamada “cirugía de Mohs”, que analiza los tejidos que se van extrayendo en el mismo momento quirúrgico para determinar que ya no quedan células malignas en la piel. Después de ese procedimiento, su médico escribió en un memorando que “todo el tejido canceroso se extirpó con éxito” y que “no se requiere más tratamiento”.

Radioterapia

La radioterapia que se está aplicando para tratar el cáncer de próstata de Biden “utiliza rayos o partículas de alta energía para destruir las células cancerosas”, explica la Sociedad del Cáncer de Estados Unidos en su sitio web.

Este tipo de tratamiento se puede emplear en las distintas etapas del cáncer de próstata, especifica la organización.

El propósito de suministrar hormonas, señala la institución, es “reducir los niveles de hormonas masculinas, llamadas andrógenos, en el cuerpo o evitar que impulsen el crecimiento de las células del cáncer de próstata”.

Tras expresar inicialmente su “tristeza” por la noticia en mayo, el presidente Trump sugirió al día siguiente que el diagnóstico del demócrata se conocía desde hacía mucho tiempo.

En junio, Trump ordenó el inicio de una investigación sobre el entorno de Biden, sospechoso de haber “conspirado” para encubrir el deterioro físico y cognitivo de su sucesor y predecesor en la Casa Blanca.

