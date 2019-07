Los protagonistas de Nace una estrella interpretaron en vivo "Lost Inside Of You", un clásico del film de 1976 04:21

Casi 43 años después del estreno de la película que los unió en pantalla - Nace una estrella, con dirección de Frank Pierson-, Barbra Streisand y Kris Kristofferson reeditaron su química brevemente sobre un escenario.

El encuentro se produjo ayer, durante un concierto que la cantante y actriz estadounidense brindó en el Hyde Park de Londres. Fue exactamente después de que Streisand interpretara uno de los clásicos del recordado film, "Evergreen". "Esta es una canción que cantamos juntos en la película, ¿verdad? Me encanta esta canción", señaló ella para presentar a Kristofferson, a quien reconoció como uno de sus "hombres favoritos".

Una imagen de Nace una estrella (1976), la película que reunió en pantalla a Streisand y Kristofferson Fuente: Archivo

El tema elegido para el dueto fue "Lost Inside Of You", una balada romántica que puso a delirar al público londinense. Y es que, además de reunirla nuevamente con su coestrella en el recordado musical -que tuvo una remake en 2018, con Lady Gaga y Bradley Cooper-, Streisand siempre se mostró reacia a incluir esa composición en sus presentaciones en vivo.

Ya en abril, ella había compartido en Instagram una foto de un ameno encuentro que había mantenido con Kristofferson, dejando abierta la posibilidad de una posible colaboración. "Estén atentos", advirtió.

La actriz y cantante estadounidense se presentó ayer frente a 65 mil personas en el Hyde Park de Londres. Del multitudinario show también participó Lionel Ritchie, que reeditó junto a ella otro clásico, "The Way We Were".