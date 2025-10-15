Las coincidencias entre Justin Trudeau y su padre, Pierre: ocupar el mismo cargo político y enamorarse de estrellas

Justin Trudeau, el exprimer ministro canadiense que recientemente fue visto a los besos en un yate con Katy Perry, parece tener muchas cosas en común con su padre -ya fallecido-.

Además de compartir su pasión por la política y de haber ocupado el mismo cargo en el Gobierno de Canadá (Trudeau hijo cumplió funciones como primer ministro desde 2015 hasta marzo de este año y su padre lo hizo entre 1968 y 1984), ambos se involucraron sentimentalmente con íconos de la música. Mientras que el líder del Partido Liberal aviva los rumores de romance con la intérprete de “Roar” desde hace unos meses, su padre, Pierre, vivió un apasionado affaire con Barbra Streisand a fines de los 60.

Las fotos que confirman el romance entre Trudeau y Perry fueron tomadas por un pasajero en un barco turístico Daily Mail

Los rumores datan de hace meses, sin embargo, fue recién este fin de semana que Justin Trudeau y Katy Perry fueron vistos a los besos mientras navegaban por Santa Bárbara. Ante la contundencia de las pruebas, la artista pop no tuvo opción y “blanqueó” a su modo la relación que habría comenzado a principios del verano boreal. “No me extraña enamorarme siempre de ingleses (en referencia a su ex, Orlando Bloom), aunque ya no”, dijo este lunes en un concierto que dio ante el público londinense. Minutos después, la cantante aprovechó la propuesta de matrimonio que le hizo un fan para confirmar lo que hasta el momento era un secreto a voces: “Si me lo hubieses pedido hace 48 horas…”, bromeó, en referencia a las fotos que circularon este fin de semana junto al político canadiense.

Barbra Streisand conoció a Pierre Trudeau en 1968 Kevin Mazur - Getty Images North America

Mientras que algunos no ven con buenos ojos a esta pareja, ya que consideran que ambos vienen de ámbitos distintos e incompatibles, esta no es la primera vez que en la familia Trudeau se mezcla la política con el mundo del espectáculo. Antes de que sus padres se casen en 1971, Pierre vivió un romance con una estrella del momento: la icónica Barbra Streisand.

Un romance “intenso”

Pierre Trudeau y Barbra Streisand se conocieron en 1968 en el estreno de Funny Girl. Dicen que ella, que estaba separándose de Elliot Gould, quedó “deslumbrada” por el carisma del primer ministro canadiense. “Tenía una gran sonrisa y pómulos que podrían haber sido tallados en mármol (...). Era muy elegante, inteligente, intenso... una especie de combinación entre Albert Einstein y Napoleón (solo que más alto). Y estaba realizando una labor importante. Quedé deslumbrada” , confesó ella en 2023 en sus memorias, tituladas My name is Barbra.

Barbra Streisand lanzó sus memorias en 2023, en las que contó su relación con Pierre Trudeau; el exprimer ministro canadiense

A pesar de la diferencia de edad (él tenía 50 y ella 27), volvieron a verse. Trudeau voló a Nueva York mientras la actriz filmaba The Owl and the Pussycat y comenzaron a salir. “Era tan elegante, pero a la vez tan modesto y siempre curioso... Un aventurero que había viajado de joven por Oriente Medio y Asia con mochila al hombro”, recordó.

Tal como sucede en la actualidad con Justin y Katy, por aquellos años también hubo detractores de la pareja. De hecho, la oposición llegó a avergonzar al mandatario durante una sesión en el Parlamento: “Me gustaría hacerle una pregunta al primer ministro: si puede apartar la vista y la mente de la galería de visitantes el tiempo suficiente para responderla”. Por supuesto, Streisand estaba en el recinto.

Para la actriz y cantante, que gozaba de gran popularidad en esa época, estar con Trudeau fue la posibilidad de permanecer un poco en las sombras, ya que el mandatario “tenía su propia luz”. “Siempre me ha encantado estar con gente que puede enseñarme algo”, reveló mientras lo describía como “un pensador estratégico” que reformó las leyes canadienses sobre el aborto y reforzó el control de armas.

“¡No quiero!”

Con el correr de los meses, Streisand comenzó a sentirse “un poco asustada por la intensidad de esta relación”. Pierre le pidió casamiento y ella salió prácticamente corriendo. Es que Trudeau la doblaba en edad, ella tenía un hijo y acababa de separarse; todo había sucedido muy rápido.

“Era una cautivadora combinación de contradicciones: un hombre elegante que aún tenía el espíritu lo suficientemente libre como para usar sandalias en el Parlamento pero a mí me faltaba algo. Mi mente estaba enamorada, pero mi cuerpo no” , confesó en su libro.

Barbra Streisand contó en sus memoria que rechazó la propuesta de casamiento de Pierre Trudeau RYAN PFLUGER - NYTNS

Así fue como ambos decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, y a pesar de que rehicieron sus vidas, el político y la estrella estadounidense permanecieron en contacto durante más de 30 años. Trudeau se puso en contacto con Barbra cuando ella compró una histórica casa art decó en Montreal, y en 1983, la acompañó a una gala de United Jewish Appeal en su honor. En 1994, volvieron a verse cuando ella lo invitó a una cena de la Fundación Elie Wiesel en honor a Hillary Clinton.

En el año 2000, cuando Streisand se enteró de que su ex estaba enfermo, no dudó en escribirle. “Cuando murió, más tarde ese año, el mundo perdió a un gran líder... Y yo perdí a un gran amigo” , confesó la artista, dando cuenta de lo que el canadiense había significado en su vida.

Según Streisand, su legado sobrevivió a través de su hijo Justin. “Es amable, compasivo y se preocupa más por la gente que por las corporaciones. Pierre habría estado muy orgulloso de él”, aseguró sobre su sucesor en la política y, al parecer, también en lo que respecta a las cuestiones del corazón.