Batalla de los Gallos: el freestyle recupera un evento en su burbuja

El freestyle se recupera del parate de la pandemia y retoma, aunque sin público, su programación habitual. Después del inicio de la liga FMS, este mes llega la Final Nacional de la Batalla de los Gallos, que tendrá a Tiago PZK entre sus participantes

20 de noviembre de 2020

Tiago PZK está en su mejor momento

Tiago Uriel Pacheco tiene 19 años y desde los 12 compite en batallas de freestyle. Pero durante mucho tiempo no las disfrutó. Las urgencias, la ansiedad de dar el salto y la necesidad económica hacían que padeciera los eventos. "Hoy me subo tranquilo y rapeo como en mi casa. La paso bien", dice. Ese cambio no solo se explica por la experiencia ganada en los escenarios, sino también con el último video de "Sola" y sus más de 22 millones de reproducciones. Esa canción, que es el testimonio de su propia vida, grabada y editada hace nueve meses, le dio una exposición que hasta el momento nunca había alcanzado e, indirectamente, lo hizo mejor freestyler.

"Antes pensaba que si perdía era la última oportunidad de mi vida", dice. "Acru me ha encontrado llorando en algún backstage. Pero hoy eso cambió", avisa. El buen momento musical brinda una estabilidad económica, y eso, también, quita presión. Si bien para el sueño de comprarle una casa a su madre todavía falta, esta etapa lo deja disfrutar del recorrido. Y de cara a su debut en la Batalla de los Gallos de Red Bull, su sueño desde chico, es algo que lo entusiasma, porque ambos mundos, la música y la improvisación, se retroalimentan.

El fuerte y la característica principal de Tiago es su flow. La musicalidad de su estilo, esa forma de fluir sobre la pista, dice que la encontró dentro del estudio de grabación. "Quizás tiro punchlines que no son tan fuertes, pero en las tres barras anteriores hice que todo el mundo cabecee. Me gusta saber que la gente disfruta cuando rapeo". Eso mismo fue lo que demostró en la FMS Argentina cuando participó en una batalla de exhibición. "Estuve más suelto, igual eso lo aprendí ahora", se ríe.

Tiago tiene, además, algo que decir. Recientemente fue convocado para participar en una campaña en conjunto de la ONU contra la violencia de género, especialmente apuntada a los hombres. "Me sumé porque vi esa violencia desde muy chico. Lo vi con mis propios ojos y sentía que no podía hacer nada, y que era muy guachín para poder saltar e intervenir", dice sobre "Sola", que, además de ser el tema que le otorgó reconocimiento, es el relato de lo que debió atravesar su madre. "Cuando salió no la escuchaba nunca", cuenta. "La primera vez se puso a llorar un montonazo, fue muy fuerte".

Sin embargo, hace poco Tiago se encontró con un posteo en Instagram donde ella compartía el tema y debajo decía: "Nuestro silencio fue escuchado por millones de personas". "Ahora lo pone mientras cocina, lo canta, lo goza. Creo que la ayudé a superar un trauma que teníamos como familia. Un día me dijo que cómo de algo tan malo que nos pasó hice algo tan bueno". Fue así que ese Tiago preadolescente que sentía que no podía intervenir hizo lo suyo. "Viví con eso desde que nací y lo corrí del camino con mi música. Cumplí mi meta en la vida". Con los fantasmas y las presiones de lado, quizás Tiago ahora pueda permitirse empezar a disfrutar. J.F.D.

Las mujeres crecen en el escenario y ganan espacio

La BDLG otra vez tiene dos competidoras en la final y Taty Santa Ana debuta como host

"Para muchos todavía es chocante ver a chicas compitiendo, y nosotras, las que rapeamos, estamos ahí. Y es distinto a los años anteriores, porque la constancia ahora es mayor. Las chicas pierden y se vuelven a anotar", dice Brasita, que, tras un recorrido en el under, salió campeona de la Triple F (la Federación de Freestyle Femenino) en 2019 y este mes debutará en la Final Nacional Argentina de la Batalla de los Gallos. Esta edición, además de ser en formato virtual, sin público y transmitida desde un estudio de TV por la pandemia de Covid-19, volverá a contar con dos mujeres entre sus 16 participantes (Roma será la otra) y su host será Taty Santa Ana, la fundadora de la Triple F.

"Fuimos el escenario para que nos vean", dice Santa Ana sobre su experiencia al frente de la primera liga profesional de mujeres. Y los resultados parecen ir más allá de cuántas llegaron a la final nacional: para Brasita, se generó un espacio de unión que, considera, puede ser beneficioso para todas en el futuro. "No vamos a separarnos para ver quién es la que mejor rapea. Está bueno que nos juntemos todas para ver cómo sale", dice.

La presencia de mujeres también se extiende a la FMS, con Tink (ex participante de BDLG en 2016 y cohost de la edición 2018) y Tatu Franchi en el jurado. Es un momento clave en la escena respecto a la inclusión y en el proceso de deconstrucción. "Los varones y también las mujeres nos estamos replanteando lo que es nuestra participación, el contenido que generamos y los valores que transmitimos en la cultura en general", dice Santa Ana.

"Era algo que venía esperando desde el año pasado. Estoy feliz", dice Roma sobre la designación de la fundadora de la Triple F en lugar de El Misionero, el host de la competencia desde 2013 hasta el año pasado. Roma es otra participante de la liga femenina que estará en la BDLG. Se ganó su lugar por el cuarto puesto conseguido en 2019, en una participación que será recordada por la eliminación de Dozer, el campeón vigente. Conociendo el terreno, ella asegura que hay más chicas con chances de clasificar a una Final Nacional. "Me gustaría ver a la Saga, que este año no quedó, espero que el año que viene intente y quede, le veo muchísimo potencial; y a Alina, que es una freestyler de La Plata con un estilo que me encanta y le veo mucho futuro", dice. "Y después hay un montón de chicas, que no sé si está en sus planes ir a una Red Bull, pero me encantaría verlas". E.Z.

Gallos en busca de revancha

"Me parece que es una edición especial porque estamos en un momento especial del freestyle de Argentina, una golden era", dice Acru sobre la Final Nacional de Batalla de los Gallos 2020, que se realizará el sábado 21 de noviembre (mañana) y cuenta con la lista de competidores más atractiva de su historia.

Acru, uno de los candidatos a ganar, regresa a cinco años de su último paso por la competencia y en su mejor nivel, demostrado en sus "Throw up" -las sesiones que estrenó durante la cuarentena- y su participación como invitado a la edición local FMS, la liga profesional de freestyle, en donde dio una clase magistral de flow, métrica y punchline.

Hay más regresos: Tata, una leyenda del hip-hop de nuestro país y ex campeón nacional de Batalla de los Gallos de 2012. "Mi retorno a la Red Bull tiene que ver mucho con demostrarme a mí mismo que puedo", dice Tata. Papo, que en 2016 también ganó el cinturón, finalmente no será parte de esta Final Nacional.

A estos nombres hay que sumar a Wolf, finalista del año pasado, y a Klan y Stuart, dos de los competidores de mejor desempeño de la FMS 2020. "Creo que la Red Bull tiene varios convocados que son gente que es netamente improvisadora y que puede aportarle y darle calidad de distintas formas", concluye Acru. M.B.

- La Batalla de los Gallos se transmitirá por la TV Pública, el sábado 21 a partir de las 17 horas.

