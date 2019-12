Beck viaja más liviano de equipaje, pero se olvidó el pasaporte

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2019

Nuestra opinión: buena

¿Quién es Beck? ¿El adolescente de Golden Feelings (1993) con el superhit "Loser" o el artista maduro y desencantado con perspectiva trascendental de Modern Guilt (2008)? Bueno, Hyperspace no va a desentrañar qué pasa por la cabeza de Bek David Campbel, nacido el 8 de julio de 1970. Más bien aporta un poco de confusión: decepción para algunos, felicidad para otros. Si en algún momento Beck estuvo en la centralidad cultural global a principios de los noventa, ahora queda claro que el intento de volver a ese lugar no le resulta tan sencillo y hasta sonaría innecesario y caprichoso. El decimocuarto álbum de estudio de Beck presenta siete canciones, sobre un total de once, coproducidas y coescritas con Pharrell Williams. Pero aclaremos: la mejor parte del álbum, en términos de distinción, personalidad y novedad, es donde solo aparece Beck en los créditos. Entonces, ¿qué hace Pharrell acá? Quizá Hyperspace se trata del disco más desacomplejadamente feliz, voluptuoso y efervescente de toda la carrera de Beck. La electrónica ingrávida y redentora en temas como "Uneventful Days" convive con el tono luminoso y disfrutable de "Die Waiting". Todo el disco flota y se expande por no lugares definidos dentro de un terreno que para el músico de Los Ángeles contiene la palabra hiperespacio. El músico se encuentra en plena etapa de replanteos esenciales. Asegura haberse retirado de la cienciología, con la que prácticamente nació, y también se divorció. Al parecer, le llegó la hora de reinventar su inspiración y divertirse un poco con algo menos pesado. Su música siempre reflejó estados de ánimo y en este disco se dispuso a pintar micropartículas de un universo que solo él percibe y que aspira a transformar en algo masivo. Por eso, en este viaje por su nueva personalidad cósmica lo acompaña Pharrell, una influencia certera para alivianar, pero un tanto invasiva. Hyperspace podría haberlo firmado el fabricante de hits más grande de la última década sin que nadie hubiera reparado en Beck.

Claro, Pharrell le aporta una sonoridad supuestamente de época, apartada de las fronteras de los instrumentos puros y con un Beck ubicado en un lugar de cantante más que en su fase músico-intérprete. El problema es que no pasa demasiado. Beck no posee una voz tan sustancial; Williams no logra hoy tanta maravilla y novedad como en "Happy". También colaboran Chris Martin, Sky Ferreira , Paul Epworth y Greg Kurstin de Coldplay, con lo cual el disco es un combo colaborativo bastante inusual para alguien que hizo de su carrera solista su buque de guerra. Pero Beck es el maestro de la imprevisibilidad y, desde su debut, ha experimentado con todo tipo de estilos, incluidos lo-fi, rock, funk, pop y folk. Aquí, lleva esa imprevisibilidad al límite, y a veces, las canciones degeneran en algo que no suena a él: tal vez era lo que buscaba. En fin, si así fuera, lo logró.