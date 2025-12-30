LA NACION

Del día de playa de María Vázquez y Andrea Bursten a los looks de Juana Viale y Nicole Neumann en Punta del Este

Las exmodelos disfrutaron de una tarde entre mates, amigos y familia en las playas de José Ignacio. Mientras tanto, la nieta de Mirtha y la conductora sorprendieron con sus outfits

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
María Vázquez
María Vázquez, una de las primeras en llegar a Punta del Este, disfrutó del sol en José IgnacioRS FOTOS
María Vázquez y Adolfo Cambiaso coparon las playas de José Ignacio junto a sus hijos y varios amigos. La pareja conformada por la modelo y el reconocido polista -hoy considerado el mejor del mundo- se instaló como cada año en el balneario uruguayo, donde disfrutan de la playa por la tarde y acuden a los eventos más exclusivos por las noches
María Vázquez y Adolfo Cambiaso coparon las playas de José Ignacio junto a sus hijos y varios amigos. La pareja conformada por la modelo y el reconocido polista -hoy considerado el mejor del mundo- se instaló como cada año en el balneario uruguayo, donde disfrutan de la playa por la tarde y acuden a los eventos más exclusivos por las nochesRS FOTOS
Si bien eligieron para parar la zona de Manantiales, todos los días los Cambiaso cruzan la península para pasar la tarde con amigos en José Ignacio. Hasta allí llegan siempre bien lookeados
Si bien eligieron para parar la zona de Manantiales, todos los días los Cambiaso cruzan la península para pasar la tarde con amigos en José Ignacio. Hasta allí llegan siempre bien lookeados RS FOTOS
En un momento de la tarde, Adolfo Cambiaso Vázquez, el hijo varón del matrimonio, se sumó al grupo. Más conocido como Poroto, el joven -que también es polista- llamó la atención por el color de su pelo: un rosa fluo
En un momento de la tarde, Adolfo Cambiaso Vázquez, el hijo varón del matrimonio, se sumó al grupo. Más conocido como Poroto, el joven -que también es polista- llamó la atención por el color de su pelo: un rosa fluoRS FOTOS
Para la tarde, María Vazquez lució su trabajada figura con una microbikini en color ocre. Para combatir el calor, se mantuvo bien hidratada
Para la tarde, María Vazquez lució su trabajada figura con una microbikini en color ocre. Para combatir el calor, se mantuvo bien hidratada RS FOTOS
Andrea Bursten fue una de las primeras celebrities argentinas en llegar a Punta del Este. La exmodelo y empresaria inauguró la temporada 2026 varios días antes de la Navidad. Como siempre, copó un sector de la Playa Mansa de José Ignacio, donde ya es una conocida habitué
Andrea Bursten fue una de las primeras celebrities argentinas en llegar a Punta del Este. La exmodelo y empresaria inauguró la temporada 2026 varios días antes de la Navidad. Como siempre, copó un sector de la Playa Mansa de José Ignacio, donde ya es una conocida habituéRS FOTOS
La ausencia de Marcelo Tinelli marcó el verano de Bursten. Amiga cercana del conductor, la exmodelo lamentó no parar en La Boyita ni compartir el verano con él luego de 24 años de vacacionar juntos. Por eso, este año se quedó en casa de unos amigos en José Ignacio
La ausencia de Marcelo Tinelli marcó el verano de Bursten. Amiga cercana del conductor, la exmodelo lamentó no parar en La Boyita ni compartir el verano con él luego de 24 años de vacacionar juntos. Por eso, este año se quedó en casa de unos amigos en José IgnacioRS FOTOS
Bursten y María Vázquez se encontraron en la playa, donde entre mates y charla pasaron la tarde. Bursten venía de almorzar en La Susana y Vázquez llegó desde Manantiales con su marido. Junto a Andrea, un amigo con el que se la suele ver en la ciudad esteña, tanto durante el día como por las noches o en las actividades cotidianas, como ir al supermercado
Bursten y María Vázquez se encontraron en la playa, donde entre mates y charla pasaron la tarde. Bursten venía de almorzar en La Susana y Vázquez llegó desde Manantiales con su marido. Junto a Andrea, un amigo con el que se la suele ver en la ciudad esteña, tanto durante el día como por las noches o en las actividades cotidianas, como ir al supermercadoRS FOTOS
Pampita y Zaira Nara compartieron un streaming donde la modelo y conductora confesó sus ganas de casarse con Martín Pepa. Además, charlaron del comienzo de la relación y de sus días junto al polista
Pampita y Zaira Nara compartieron un streaming donde la modelo y conductora confesó sus ganas de casarse con Martín Pepa. Además, charlaron del comienzo de la relación y de sus días junto al polistaRS FOTOS
Zaira, como cada verano, marca tendencia. La modelo, influencer y empresaria combinó el negro con una falda de gasa a lunares y no pasó desapercibida en el parador de la Mansa donde conduce un streaming junto al Pollo Álvarez
Zaira, como cada verano, marca tendencia. La modelo, influencer y empresaria combinó el negro con una falda de gasa a lunares y no pasó desapercibida en el parador de la Mansa donde conduce un streaming junto al Pollo ÁlvarezRS FOTOS
Después de la charla, tanto Zaira Nara como Pampita se levantaron de sus sillas y saludaron al público. Desde la playa, los seguidores de las modelos las saludaron y les hicieron el aguante
Después de la charla, tanto Zaira Nara como Pampita se levantaron de sus sillas y saludaron al público. Desde la playa, los seguidores de las modelos las saludaron y les hicieron el aguanteRS FOTOS
Nicole Neumann llegó junto a sus tres hijas mujeres -Indiana, Allegra y Sienna- a un evento que se realizó durante el mediodía de ayer. Mientras la modelo prefirió un vestido estampado con motivos florales y muchos volados, las jóvenes prefirieron la frescura del blanco
Nicole Neumann llegó junto a sus tres hijas mujeres -Indiana, Allegra y Sienna- a un evento que se realizó durante el mediodía de ayer. Mientras la modelo prefirió un vestido estampado con motivos florales y muchos volados, las jóvenes prefirieron la frescura del blancoRS FOTOS
Neumann junto a sus tres hijas llegaron al restaurante de José Ignacio preparadas para la cita. La cumbre familiar fue una de las postales más comentadas del día: las chicas no dudaron en posar y sonreír junto a su mamá
Neumann junto a sus tres hijas llegaron al restaurante de José Ignacio preparadas para la cita. La cumbre familiar fue una de las postales más comentadas del día: las chicas no dudaron en posar y sonreír junto a su mamáRS FOTOS
Daniela Urzi, Juanita Viale, Nicole Neumann, Sofía Zámolo y Pampita animaron el encuentro y demostraron por qué, cada una con su estilo, son las mujeres que marcan el ritmo de la temporada esteña
Daniela Urzi, Juanita Viale, Nicole Neumann, Sofía Zámolo y Pampita animaron el encuentro y demostraron por qué, cada una con su estilo, son las mujeres que marcan el ritmo de la temporada esteña RS FOTOS
Juanita Viale eligió un look etéreo -un vestido color arena de falda voluminosa y detalles calados- que coronó con un arreglo floral en rosa. Esa elección causó sensación entre los presentes
Juanita Viale eligió un look etéreo -un vestido color arena de falda voluminosa y detalles calados- que coronó con un arreglo floral en rosa. Esa elección causó sensación entre los presentesRS FOTOS
Juanita Viale y Pampita, dos de las figuras más destacadas del verano, se cruzaron en su llegada al almuerzo que compartieron en José Ignacio
Juanita Viale y Pampita, dos de las figuras más destacadas del verano, se cruzaron en su llegada al almuerzo que compartieron en José IgnacioRS FOTOS
Juanita Viale se tomó unos días para viajar a Punta del Este antes del comienzo de la temporada de verano de Almorzando con Juana que se llevará a cabo en Mar del Plata. La actriz y conductora se mostró distendida y relajada en las calles de Punta del Este
Juanita Viale se tomó unos días para viajar a Punta del Este antes del comienzo de la temporada de verano de Almorzando con Juana que se llevará a cabo en Mar del Plata. La actriz y conductora se mostró distendida y relajada en las calles de Punta del EsteRS FOTOS
Juana Viale compartió un almuerzo con amigos entre los compromisos laborales, las invitaciones sociales y los días de playa
Juana Viale compartió un almuerzo con amigos entre los compromisos laborales, las invitaciones sociales y los días de playaRS FOTOS
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. A un año de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habla sobre el duelo, el peso de la exposición y su legado
    1

    A un año de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habla sobre el duelo, el peso de la exposición y su legado

  2. Se casó Holly, la hija de Gordon Ramsay: de la boda estilo “Bridgerton” al look de Victoria Beckham y el drama familiar
    2

    Se casó Holly, la hija de Gordon Ramsay: de la boda estilo “Bridgerton” al look de Victoria Beckham y el drama familiar

  3. De divorcios millonarios a rupturas con final abierto: las parejas de famosos que se separaron en 2025
    3

    De divorcios millonarios a rupturas con final abierto: las parejas de famosos que se separaron en 2025

  4. Del tranquilo atardecer de Wanda Nara con su novio y sus hijos al almuerzo distendido de Diego Peretti en Punta del Este
    4

    Del tranquilo atardecer de Wanda Nara con su novio y sus hijos al almuerzo distendido de Diego Peretti en Punta del Este

Cargando banners ...