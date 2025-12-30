Del día de playa de María Vázquez y Andrea Bursten a los looks de Juana Viale y Nicole Neumann en Punta del Este
Las exmodelos disfrutaron de una tarde entre mates, amigos y familia en las playas de José Ignacio. Mientras tanto, la nieta de Mirtha y la conductora sorprendieron con sus outfits
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
A un año de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio habla sobre el duelo, el peso de la exposición y su legado
- 2
Se casó Holly, la hija de Gordon Ramsay: de la boda estilo “Bridgerton” al look de Victoria Beckham y el drama familiar
- 3
De divorcios millonarios a rupturas con final abierto: las parejas de famosos que se separaron en 2025
- 4
Del tranquilo atardecer de Wanda Nara con su novio y sus hijos al almuerzo distendido de Diego Peretti en Punta del Este