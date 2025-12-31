La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico

Durante el mediodía de hoy las autoridades del Hospital Alemán dieron a conocer un nuevo parte médico de Christian Petersen. Según el documento, el reconocido chef se encuentra “clínicamente estable”. El cocinero, de 56 años, se descompensó en pleno ascenso al volcán Lanín durante una excursión de montaña. De inmediato, fue trasladado primero al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes y luego a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Christian Petersen sigue internado en el Hospital Alemán Ricardo Pristupluk

“El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. continúa internado en la institución, bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario. Al momento de este comunicado, el paciente permanece clínicamente estable”, arranca el texto firmado por Norberto Mezzadri, el director médico de este centro de salud porteño.

“En el marco de su atención, se están llevando a cabo estudios conforme a lo planificado y siguiendo los protocolos habituales”, agrega el comunicado y cierra: “El Hospital Alemán acompaña a la familia y mantendrá una comunicación permanente, respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

Petersen ingresó en la tarde del viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán luego de más de diez días de internación en la provincia patagónica de Neuquén. En el anterior parte, difundido el 29 de diciembre, las autoridades informaron que Petersen se encontraba en unidad coronaria bajo control clínico permanente. “Al momento del presente comunicado, se encuentra hemodinámicamente estable”.

Versiones cruzadas

Petersen en San Martín de Los Andes

Petersen sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa, Sofía Zelaschi, y un grupo de turistas. Según se supo, fue durante la excursión que el reconocido chef comenzó a sentirse mal y debió ser inmediatamente asistido por los guías. En una primera instancia, fue trasladado al hospital Junín de los Andes y luego, debido a su estado delicado, fue derivado al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, donde estuvo en la Unidad de Terapia Intensiva. Si bien en un primer momento se hablaba de una falla multiorgánica, con el correr de los días Petersen mostró una evolución favorable y fue extubado.

Mientras tanto, la delegación San Martín de los Andes de la Asociación Argentina de Guías de Montaña (AAGM) dio a conocer un comunicado en el que se señaló que el chef “descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico”. De este modo, los guías que acompañaron a Petersen durante el ascenso al volcán desmintieron diferentes versiones que circularon. “Christian Petersen participaba de una actividad de ascenso al volcán. Durante el chequeo previo de equipo manifestó algunos requerimientos particulares, como la necesidad de caminar en silencio, motivo por el cual se decidió que realizara la actividad de manera individual, siempre con un guía cercano y bajo supervisión”, afirmaron en el comunicado.

Sofía Zelaschi, esposa de Christian Petersen, saliendo del Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes Federico Soto

Luego señalaron que al llegar al refugio donde se realiza tradicionalmente el pernocte, Petersen compartió tiempo con el grupo, disfrutó del lugar y se mostró contento por haber alcanzado ese punto. Sin embargo, a la medianoche, un cambio en su comportamiento “resultó molesto para el descanso del grupo”, por lo que se decidió que descendiera de la montaña. “Alrededor de las 4 se inició el descenso y se dio aviso a Parques Nacionales sobre la situación. Aproximadamente dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería“, cerraron los guías.

El comunicado de la familia

En la víspera de Navidad, la familia del chef difundió un comunicado desde sus cuentas oficiales en redes para referirse a su estado de salud y agradecer. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, indicaron.

El comunicado emitido por la familia de Christian Petersen

En esa misma línea, precisaron cómo evolucionaba su estado de salud con el paso de los días y señalaron que “esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Por último, agradecieron las múltiples muestras de afecto y la “energía positiva” recibida, y destacaron el acompañamiento como un apoyo clave para transitar el complejo momento.

A su vez, Roberto Petersen, hermano de Christian, compartió un mensaje que también fue replicado por la cuenta oficial del chef: “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”.

En su publicación, destacó la evolución de su hermano y el rol del equipo médico que lo asistía: “Chris viene día tras día, de a poco, recuperándose gracias al excelente equipo del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Castillo, y por la fuerza que lo caracteriza. Felices fiestas”.