Harry Styles publicó un video y sorprendió a sus fans, a dos años de su última gira de shows

“Bienvenidos al concierto final: 22 de julio de 2023″. Es lo que se puede leer en la remera de un joven sentando en el pasto de lo que parece un gran show al aire libre. Se protege con un gorro playero de un sol de verano que pega fuerte. “Escrito para ella”, se escucha decir minutos después a Harry Styles, antes de interpretar una canción intimista y emotiva, con fondo de piano y sintetizadores.

En realidad, tanto lo que dice Styles como la fecha que se lee en la camiseta del chico es en italiano, porque fue en Italia donde el cantante británico dio el último concierto de su gira más reciente. Y ese “escrito para ella (”scritto per lei") puede ser para las miles de fans que fueron a verlo al RCF Arena italiano. De hecho, los primeros tres minutos (de los ocho que dura el clip) están dedicados a la previa de todas esas jóvenes.

El video comienza con fans del artista preparándose para el concierto final, conversando mientras muestran sus pulseras de cuentas, se trenzan el cabello, comparten teorías sobre el atuendo del músico y cantan con alegría versos de “Satellite”, el cuarto sencillo de su tercer álbum de estudio, Harry’s House.

Con el sol implacable que de a poco da paso al anochecer, las asistentes pasan la espera en grupos bailando coreografías hasta la aparición del ídolo inglés. Styles sube al escenario con todos los brillos de un traje de flecos dorados. Y para el final del recital se sienta al piano, estira una intro que es, ni más ni menos que el tema completo. Detrás suena un colchón de sintetizador. Según lo publicado en redes, el título sería “Forever, forever”, a pesar de que para el final del video (que es también el final de aquel concierto), la cámara hace foco en la multitud con sus celulares en alto, mientras se escuchan de fondo los típicos fuegos artificiales de los cierres de shows, y se imprime en la pantalla la frase “We Belong Together” (somos el uno para el otro).

Imagen del nuevo video de Harry Styles: tarde de sol en el concierto final en Italia

Como ya señalaron algunos medios, no está claro si el clip es simplemente una conmemoración del evento, un fragmento de un documental o un preludio al anuncio de nuevos lanzamientos. La última vez que el músico publicó un video en YouTube fue hace dos años: una retrospectiva de tres minutos y medio de la gira mundial, titulada Love On Tour, Forever.

Imagen del nuevo video de Harry Styles: sus fans esperan antes del show

Styles, quien saltó a la fama como miembro de la boy band One Direction, lanzó su último álbum en 2022. Influenciado por el synth-pop y el new wave, el álbum marcó las mejores ventas en su primera semana. Con las pegadizas canciones “Late Night Talking” y “As It Was”, el álbum catapultó a Styles al éxito en los premios Grammy, incluido el codiciado Álbum del Año.