Beyoncé confiesa que la creación de su disco la ha ayudado a “encontrar una vía de escape en un momento aterrador”

Montada a lomos de un caballo plateado —o quizá de un holograma o de algún tipo de figura espectral—, semidesnuda y con una melena prerrafaelita cuyo final es incapaz de apreciarse. Así aparece Beyoncé en la primera imagen promocional que ha lanzado de Renaissance (Renacimiento, en francés), el que será su séptimo álbum de estudio, que llegará a los mercados de todo el mundo el 29 de julio y para el que está poniendo las expectativas bien altas. “Beyoncé luce un look de Nusi Quero. No me puedo creer que haya tecleado esto. Sin palabras”, ha escrito en su cuenta de Instagram la marca californiana autora de la provocativa prenda.

La cantante, de 40 años, anunció el lanzamiento del disco, su nombre y su fecha de lanzamiento (unos datos lógicos, pero que no siempre se dan a conocer a la vez) el pasado 16 de junio a través de unos stories en su cuenta de Instagram. Hace seis años que la cantante texana no saca nueva música. También entonces se supo que tendría distintas entregas, siendo la primera a finales de julio. Además, tendrá 16 canciones inspiradas y compuestas desde 2020.

El hecho de que la composición de esos temas tuviera lugar en 2020, el año en el que estalló la pandemia, ha marcado las letras y la música. La propia Beyoncé lo ha explicado en el texto que acompaña a esta nueva fotografía (y que en su primera media hora colgada en Instagram ha logrado casi 400 mil likes).

“ Crear este álbum me permitió tener un lugar donde soñar y donde encontrar una vía de escape durante un momento aterrador para el mundo entero ”, ha escrito la diva pop, ganadora de 28 premios Grammy, el máximo número de estos galardones logrado alguna vez por un artista, sea hombre o mujer. “Me permitió sentirme libre y aventurera en una época en la no se movía prácticamente nada. Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar en el que no hubiera juicios. Un lugar libre de perfeccionismo y donde no se pensara en exceso. Un lugar para gritar, soltar, sentirse libre. Ha sido un viaje de exploración precioso. Espero que encontréis alegría en esta música. Espero que los inspire a soltarse y moverse. ¡Ah! Y a sentirse todo lo únicos, fuertes y sexis que son”.

Apenas una semana después de anunciar el lanzamiento del disco, presentó un nuevo tema, “Break My Soul”. Para la canción, con ritmos de rap y música house, pero donde prima la voz de la cantante, ha colaborado con Terius “The Dream” Nash y Christopher “Tricky” Stewart, con quien ya trabajó en el exitoso “Single Ladies” y artífices también de “Umbrella”, de Rihanna, o de “Baby”, uno de los primeros éxitos de Justin Bieber.

En estos seis años Beyoncé no ha estado en ningún parate a pesar de no sacar disco en solitario: ha realizado dos giras junto a Jay Z, su marido, con el que tiene tres hijos, y sacado un álbum con él (se hicieron llamar por su apellido, The Carters) llamado Everything Is Love. En 2019 puso voz y banda sonora a El rey león y en 2021 cantó el tema principal de Rey Richard: una familia ganadora, la película por la que se llevó el Oscar a mejor actor Will Smith.