¿Qué se sabe de…? La dura batalla de Kathleen Turner, las estrellas que brillaron en la Fórmula 1 y la boda de Cristiano Ronaldo

LA LUCHA MÁS DURA

En los años 80, Kathleen Turner fue una de las estrellas más brillantes de Hollywood, la combinación perfecta de talento, carisma, belleza y sex appeal. En la pantalla, formó dupla junto a Michael Douglas en comedias de acción y dramas como En busca de la esmeralda perdida, La joya del Nilo y La guerra de los Roses, entre otros grandes éxitos.

Con Michael Douglas en 1985, en el set de "La joya del Nilo" Getty Images

En "Friends", en 2001, como Helena (el padre transformista de Chandler), junto a Matthew Perry y Morgan Fairchild

A sus 30 años estaba en el punto más alto de su carrera cuando recibió una noticia que le cambiaría la vida: le diagnosticaron artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que deformó sus articulaciones y la sometió a un enorme sufrimiento. “Es difícil comprender el nivel de dolor que provoca esta enfermedad”, contó ella a la revista Vulture. Desde entonces, Kathleen fue abandonando la actuación, salvo por su inolvidable papel del padre de Chandler, en la serie Friends. El 19 de noviembre pasado, la actriz, que tiene 71 años, reapareció en Nueva York en silla de ruedas en un evento benéfico (Citymeals On Wheels, que entrega alimentos a adultos mayores) y fue recibida con admiración. Turner demostró que, aunque su imagen ha cambiado mucho con los años, sus bellos ojos mantienen el brillo de siempre.

Turner el 19 de noviembre pasado, en Nueva York Getty Images

Kathleen en agosto pasado, cuando aún podía caminar con un bastón Getty Images

A TODA VELOCIDAD

El Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas no sólo fue una cita deportiva. Durante tres días, Las Vegas Strip Circuit se convirtió en una pasarela donde las estrellas del mundo del espectáculo dijeron presente para vivir la adrenalina del automovilismo con estilo. Beyoncé, acompañada por Jay-Z, acaparó todas las miradas con dos looks impactantes: un mono blanco firmado por Louis Vuitton y un conjunto rojo de cuero de Ferrari. La artista incluso se animó a dar una vuelta junto a Lewis Hamilton.

Beyoncé y Jay-Z visitaron el garaje de Ferrari, donde ella vistió un jumper rojo de la firma, con abrigo y plataformas del mismo color Getty Images

La cantante impactó también con un enterito deportivo diseñado por Louis Vuitton Getty Images

Catherine Zeta-Jones, quien llegó acompañada de su marido Michael Douglas y su hijo Dylan, apostó por un look business chic de camisa y pantalón negros y blazer blanco. Entre las invitadas más fotografiadas estuvieron la supermodelo Naomi Campbell y la actriz Cynthia Erivo –protagonista de Wicked–, que sorprendió con su visita al garaje de Williams, donde compartió un momento especial con el piloto Carlos Sainz Jr. antes de la carrera. La lista de estrellas que se dejaron ver en el paddock también incluyó a Ben Affleck y Sofia Carson.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones junto a su hijo Dylan Getty Images

El actor Ben Affleck Getty Images

Naomi Campbell, que lució un jumpsuit de cuero de Zimmermann y tapado de estampado de serpiente de la colección primavera-verano 2026 de Elie Saab, posa con Flavio Briatore. La supermodelo y el actual asesor ejecutivo de Alpine estuvieron comprometidos a principios de los 2000 Getty Images

La actriz y cantante Sofia Carson eligió un abrigo corto y voluminoso animal print Getty Images

SE VIENE LA GRAN BODA

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, escribió Georgina Rodríguez (31) el pasado agosto al anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo (40), tras nueve años de amor y un anillo que deslumbró a sus seguidores.

Juntos en 2024, cuando Ronaldo recibió el premio como máximo goleador de la historia de la Champions League

Georgina y Cristiano anunciaron su compromiso en las redes sociales con una foto de la mano de ella –sobre la de él– con el impactante anillo de diamante valuado en, al menos, seis millones de dólares

Desde entonces, las especulaciones sobre el gran día no cesaron. Según el diario portugués Jornal da Madeira, la pareja planea casarse después del Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Y Madeira, la tierra natal del astro, sería el escenario elegido para la ceremonia, posiblemente en la catedral de Funchal, seguida de una celebración en un exclusivo hotel de la isla. Cristiano, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, reveló que la propuesta fue íntima y espontánea: “Las cosas buenas llegan en el momento adecuado. A veces se necesita tiempo. Pensé que era el momento porque es la madre de mis hijos y la persona que más amo. Es el momento adecuado. (...) Es un capítulo bonito de la vida”, dijo. También adelantó que Georgina prefiere algo privado antes que una gran fiesta. Su historia de amor comenzó en 2016, cuando se conocieron en una boutique de Gucci en Madrid donde trabajaba Georgina, y hoy comparten una familia numerosa: Cristiano Jr. (14), los mellizos Eva y Mateo (8), y las pequeñas Alana Martina (7) y Bella Esmeralda (2), a quienes consideran el corazón de su relación.