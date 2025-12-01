“Afortunado”. Es el nieto de una leyenda de la música, pero tras probar suerte con su banda, hoy brilla como modelo y actor

Heredero de una de las dinastías más influyentes de la música, Levi Dylan nació el 22 de abril de 1994 en Los Ángeles. Nieto del legendario Bob Dylan e hijo de Jakob Dylan, líder de la banda The Wallflowers, creció en un universo donde la música era el idioma. Su madre, Paige Dylan, actriz y guionista, completó un entorno artístico que marcó su infancia. “Me siento afortunado de haber nacido en una familia tan destacada”, confesó Levi en una entrevista.

Junto a su padre Jakob Dylan, en mayo de 2015 Kevin Mazur - Getty Images North America

Bob Dylan, el famoso abuelo de Levi, en agosto de 1974, a sus 33 años R. Diamond - WireImage

DEL ROCK A LA PASARELA Y LA PANTALLA GRANDE

Aunque la música parecía su destino natural, Levi decidió explorar otros rumbos. Tras una breve incursión como bajista en la banda Dreamers Dose –“Éramos buenos”, le dijo a la revista Interview en 2017–, el grupo se disolvió y él optó por dejar atrás la idea de vivir de la música. “Todavía me encanta tocar, pero es muy difícil ganarse la vida”, admitió. Ese giro lo llevó a convertirse en uno de los modelos más buscados del momento. Su debut en la pasarela fue para Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán, y desde entonces posó para revistas como Esquire, GQ Italia y Vogue. También se convirtió en la cara de la fragancia 1 Million Nation de Paco Rabanne, donde compartió escena con Joey Bada$$ y Dree Hemingway, y junto a Beyoncé en una campaña para Levi’s.

Levi desfila durante el Vogue World: Hollywood 2025 en los Paramount Studios, en Los Ángeles, el 26 de octubre Jerritt Clark - Getty Images North America

El nieto de Bob Dylan tuvo una participación en la campaña “Launderette” junto a Beyoncé

Además del modelaje, incursionó en la actuación con películas como 12 Mighty Orphans (2021), junto a Luke Wilson y Martin Sheen, y Find Your Friends (2025). Levi también cultiva su faceta artística a través de la pintura, una pasión que lo mantiene conectado con la creatividad, pero que lleva adelante como hobby.

UN CORAZÓN OCUPADO

En el plano sentimental, Levi está de novio con la modelo e influencer Meredith Mickelson, con quien reparte su vida entre Los Ángeles y las arenas de Venice Beach. Antes estuvo con la fotógrafa Alana O’Herlihy, a quien se le atribuye haberlo introducido en el mundo de la moda, y Gabriella Leigh Bechtel, con quien compartió tres años hasta su ruptura, en agosto de 2023.