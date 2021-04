Cómo es “Your Power”, la nueva canción de Billie Eilish

La gran estrella de la música pop actual, Billie Eilish presentó el single “Your Power” y el videoclip de dicha canción, dos días después de anunciar que el próximo 30 de julio saldrá a la venta su álbum Happier Than Ever, ya disponible para quienes quieran comprarlo por anticipado. Se trata del tercer corte de difusión del segundo trabajo de estudio de la cantante, quien publicó el año pasado los temas “my future” y “Therefore I Am”.

El nuevo lanzamiento dista considerablemente de los dos anteriores. Mientras que “Therefore I Am” remite a los primeros éxitos de Eilish, al replicar el estilo a la vez rebelde y displicente que la consagró con “Bad Guy”, “my future” mostró una nueva faceta musical de la cantante, en la que su voz se luce sobre una base rítmica upbeat, acercándose a los trabajos de contemporáneas del R&B como Emily King. En cambio, “Your Power” es una balada acústica minimalista, construida alrededor de la idea melódica, que introduce al inicio una guitarra y que Eilish completa con letra: “Intentá no abusar de tu poder / Sé que no elegimos cambiar / Puede que no quieras perder tu poder / Pero tenerlo es tan extraño”.

El videoclip, filmado en un valle montañoso a 80 km de Los Ángeles y dirigido por la artista, acompaña el espíritu folk de la canción. Asimismo, Eilish decidió transmitir la sensación asfixiante que comunica la letra y su idea central, la de un amor que puede tornarse destructivo, dejándose envolver por una anaconda de 36 kg.

Estrella atípica

A contramano de las tendencias de grabaciones en colaboración (discos plagados de feat.) y de canciones escritas entre varios compositores (a veces un tema puede llevar cinco o seis firmas) Billie, con sus 19 años, mantiene su exitoso sistema de trabajo, que se reduce a su propia labor, junto a su creativo hermano Finneas, desde Los Ángeles. De ese mismo modo produjeron el debut discográfico de Billie, When We Fall Asleep, Where Do We Go?

¿Happier Then Ever llegará a ser al número 1 del ranking Billboard 200 en una docena de países o se convertirá en el disco “más escuchado del año”, como sucedió con su antecesor, en 2019? La expectativa sobre cualquier cosa que Billie hace siempre es grande. Habrá que esperar el estreno del disco, que se publicará a través de Darkroom / Interscope Records, y paladear el primer adelanto que se conocerá este jueves, a las 13 hora de nuestro país.

Esta es la lista de canciones que publicará en Happier Than Ever, a finales de julio:

“Getting Older”, “I Didn’t Change My Number”, “Billie Bossa Nova”, “my future”, “Oxytocin”, “Godlwing”, “Lost Cause”, “Halley’s Comet”, “Not My Responsibility”, “OverHeated”, “Everybody Dies”, “Your Power”, “NDA”, “Therefore I Am”, “Happier Than Ever” y “Male Fantasy”,

El plan de lanzamiento de Happier... será a la vieja usanza, como los álbumes de grupos y solistas de larga trayectoria. Tendrá ediciones “Deluxe” y “Super Deluxe”. También habrá 2 vinilos, cassettes, álbumes de fotos y CD. Toda la información sobre el estreno se puede encontrar en la web de la cantante.

En su meteórica carrera al estrellato, Eilish ganó cinco premios Grammy por When We Fall Asleep, Where Do We Go? (Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop. Y en la última edición de estos premios, la 63°, se llevó dos (Canción del año por “Everything I Wanted” y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales por “No Time To Die”, para una película de la saga James Bond) de las cuatro nominaciones que tuvo.

