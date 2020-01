Billie Eilish triunfó en los Premios Grammy

Billie Eilish, en su actuación durante la noche de los Grammy Fuente: Reuters

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos regresó anoche con una nueva entrega de los Premios Grammy, la número 62, que tuvo como gran ganadora de esta edición a la joven artista Billie Eilish, quien hizo historia al triunfar en las cuatro categorías principales de los galardones.

La gala de premiación a las mejores producciones y artistas de la música se celebró en el Staples Center de Los Ángeles, en un día marcado por la trágica muerte de la leyenda de la NBA Kobe Bryant. En su recuerdo, varias estrellas cancelaron sus entrevistas previas y compartieron mensajes de dolor en las redes sociales, mientras una multitud improvisó un altar con velas y flores a las afueras del estadio, donde el basquetbolista jugó durante dos décadas con Los Ángeles Lakers.

"Estamos aquí para celebrar la música, pero todos nos sentimos muy tristes porque América y el mundo perdieron a un héroe. Estamos con el corazón roto en la casa que Bryant construyó, pero en este momento Kobe y su hija Gianna María están en nuestro espíritu", expresó Alicia Keys, conductora de la gala por segundo año consecutivo. "Es muy duro, pero vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Nos vamos a unir y vamos a cantar, a bailar juntos y a celebrar lo único que tiene el poder de unirnos a todos, que es la música. Es lo que nos puede sanar", dijo la cantante, quien minutos más tarde le rendiría un homenaje cantado al deportista con Boyz II Men.

Con fuerte impronta de mujeres nominadas, esta edición de los Grammy dirigió sus máximos premios a Eilish, gran revelación a nivel mundial y quien obtuvo los reconocimientos a Mejor artista, Mejor álbum del año -por su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?-, Mejor canción -por el tema "Bad Guy"- y Mejor Grabación. Finneas, su hermano, quien coescribió, produjo y diseñó el álbum, triunfó asimismo como Mejor productor. La cantante y compositora estadounidense, de 17 años, creó el tema ganador "jugando en su computadora". Envió fragmentos de la composición a su hermano, él le agregó "unas risas" que tenía grabadas de la propia Billie y, un año después, escribió la letra imaginándose un diálogo con un supuesto "chico malo". El tema se grabó 32 veces, pero logró convertirse en un fenómeno mundial.

Al recoger sus premios, Eilish dijo: "Tanta gente se merece esto. Es la primera vez que vengo a los Grammys y nunca esperé una cosa así. Me siento honrada de estar aquí entre todos ustedes. Crecí viéndolos a todos". A su lado e igualmente sorprendido y agradecido, Finneas agregó: "Esto es realmente algo excepcional. Nunca pensé que pudiésemos llegar a ganar. Nosotros hacemos música en nuestra habitación y esto es para todos los chicos que están haciendo música en sus habitaciones".

Mientras tanto, Lizzo, la rapera afroamericana de Detroit nominada en ocho categorías, no logró los galardones esperados, pero se impuso en Mejor performance tradicional de R&B por su canción "Jerome", Mejor performance pop solista por "Truth Hurts" y Mejor álbum urbano contemporáneo con Cuz I Love You (Deluxe). Distinguida militante por el empoderamiento de la mujer y la ruptura de los estándares de belleza, la artista expresó: "En una semana en la que he estado inmersa en mis problemas y nerviosa, para mí esto es inesperado, pero de repente las prioridades cambian. Hoy todos mis problemas se hicieron pequeños", manifestó aludiendo a la trágica muerte de Bryant. "Ustedes crean música hermosa. Tenemos que seguir tocándola, música que libere a la gente. Si yo nunca lo hubiese hecho, no sé dónde estaría ahora, durmiendo en mi coche probablemente. Gracias por levantarme y por tenderme la mano", matizó la también compositora y flautista.

Lizzo fue de las primeras en desfilar por la alfombra roja previa a la gran ceremonia. Posó para las cámaras con un vestido blanco inspirado en el viejo Hollywood junto a otras figuras como Ariana Grande, que lució un look estilo Cenicienta; Luis Fonsi, el colombiano Sebastián Yatra, el "vaquero del futuro" Lil Nas X (también gran personalidad de esta cita) o Iggy Pop, quien recibió un premio especial por su trayectoria. "Me gusta que se reconozca el trabajo hecho. Ya había renunciado a los Grammy porque nunca recibí uno. Llega tarde pero seguro, menos mal que todavía estoy respirando", dijo con ironía "la iguana del rock" luciendo un elegante traje gris en la red carpet.

Entre los ganadores de la noche, también destacaron Marc Anthony (Mejor álbum tropical), The Chemical Brothers (Mejor grabación de baile por "Got To Keep On" y por Mejor álbum electrónico por No Geography), Willie Nelson (Mejor actuación solista country por "Ride Me Back Home"), Beyoncé (Mejor película musical por "Homecoming") y Lady Gaga junto a Bradley Cooper por "Ha nacido una estrella", en Mejor banda sonora de compilación para medios visuales. La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama también alcanzó un galardón este domingo al mejor álbum narrado por Becoming, el audiolibro de sus memorias.

Los españoles Alejandro Sanz, ausente, y Rosalía se llevaron sus gramófonos al mejor álbum pop latino y álbum latino de rock, urbano o alternativo, respectivamente, por sus trabajos #Eldisco y El mal querer. "No lo puedo creer. Agradezco que apoyaran un proyecto de flamenco, me llena muchísimo. Aún estoy en shock. Significa mucho para mí y para la música latina en general. Hay muchos artistas aquí mostrando que se puede hacer música en español y que no hace falta cantar en inglés para conectar con la gente", manifestó la española.

Tyler The Creator, ganador del Grammy al Mejor álbum de rap, subió a recoger la estatuilla acompañado de su madre, quien no pudo contener las lágrimas de la emoción. "Mamá, hiciste un trabajo excepcional creando a este muchacho", dijo primero en broma y dedicó el galardón a sus managers, "que tomaron las semillas y les echaron agua"; a sus familiares y a sus amigos, por creer en sus ideas y "aguantar" su "comportamiento híper activo" desde que era niño. "Nunca me sentí totalmente aceptado en el mundo del rap, gracias por estar a mi lado", confesó.

Por su canción "Old Town Road", Lil Nas X ganó en Mejor actuación pop de dúo o grupo y Mejor video musical. Con tan solo 20 años, el rapero y cantautor de Atlanta, inspiración para miles de jóvenes alrededor del mundo, interpretó también este tema en la gala junto a los exitosos BTS y a otros artistas sobre una escenografía que incluyó un juego escénico y performático a través de varios espacios y con varios cambios de vestuario.

Varios de los premiados y nominados también protagonizaron las actuaciones que formaron parte de la emotiva gala. Tras una desgarradora interpretación inicial de "Cuz I Love You" en la voz de Lizzo, Blake Shelton y Gwen Stefani, pareja musical y sentimental, aportaron una dosis de romanticismo al entonar juntos "Nobody But You", en la que fue la primera de sus puestas en escena compartidas. A continuación, los hermanos más famosos de la industria musical, los estadounidenses Jonas Brothers, elevaron el ambiente con una interpretación de "Five More Minutes", seguida de "What a Man Gotta Do". Alicia Keys, por su parte, compartió una composición propia cantada al piano en la que mencionó a los nominados.

Los Grammy 2020 también estuvieron marcados a fuego por los homenajes. Desde el que protagonizaron Aerosmith con los precursores del hip hop Run DMC a un sentido tributo a Prince liderado por Usher. Otra emotiva actuación estuvo dedicada al rapero fallecido Nipsey Hussle, asesinado frente a su local de ropa en un barrio del sur de Los Ángeles en 2019, y corrió a cargo de DJ Khaled, John Legend, Roddy Ricch, Kirk Franklin y Meek Mill.

Greta Gerwig, directora de la nueva versión cinematográfica de Mujercitas, presentó hacia la mitad de la gala a otra protagonista de la noche, Demi Lovato. El esperado regreso de la artista a los escenarios tras la sobredosis que casi termina con su vida en 2018, incluyó la interpretación de su nuevo sencillo, "Anyone", que compuso días antes de su recaída en las drogas. Sobre ella, Gerwig dijo: "La talentosa joven artista que está por compartir su maravillosa voz escribió la siguiente canción el verano pasado, cuatro días antes de un incidente que casi le cuesta la vida. Esta noche lo va a compartir con todos los que batallan contra la oscuridad en sus vidas, para que recuerden que hay luz del otro lado".

La fuerza del flamenco también se hizo presente en Los Ángeles de la mano de la artista que con su personalidad, su voz y su flow conquista la escena actual, Rosalía, quien entonó su nueva canción "Juro que" y su himno "Malamente". Her, ganadora de dos gramófonos en 2019, cantó "Sometimes", y Camila Cabello, "I sing de body electric", tema compartido con Cindy Lauper, Joshua Bell, Ben Platt, The War and Treaty, Gary Clarck Jr. a la guitarra, el rapero y actor Common, orquesta y un grupo de bailarines con la estrella del ballet norteamericano Misty Copeland al frente.

Billie Eilish, con su hermano al piano, entonaron "When the party's over", y a continuación, la voz de Steven Tyler y la energía vibrante de Aerosmith, banda homenajeada por sus logros artísticos y filantrópicos, puso a las estrellas de pie con un repaso por hits como "Living on the Edge" y "Walk this way".

Hacia el final de la ceremonia, Alicia Keys dijo: "Gracias por estos artistas. Tenemos que cambiar mucho y seguir hablando con la verdad. Amor y paz, y que Dios bendiga a la familia de Kobe".