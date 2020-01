Premios Grammy 2020: así fue la vuelta a los escenarios de Demi Lovato

Demi Lovato y un aplaudido regreso Crédito: Captura Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2020 • 01:45

La cantante Demi Lovato finalmente regresó al mundo de la música. Luego de poco menos de dos años de ausencia, en los que siguió un tratamiento para recuperarse de su problema de adicciones, la artista se sobrepuso y tuvo un aplaudido regreso en los premios Grammy 2020.

La encargada de presentar a la cantante fue la directora Greta Gerwig, que expresó que nadie como Demi era capaz de demostrar la importancia de salir adelante en la batalla contra los demonios internos, una contienda que ella tuvo el valor de ganar. Luego de eso, el escenario central se iluminó y, acompañada solo por un piano, apareció Demi Lovato vestida de blanco.

Segundos después de que el pianista comenzara a tocar "Anyone", Demi empezó a cantar pero los nervios le jugaron una mala pasada y se ahogó, motivo por el que debió interrumpir por unos segundos su interpretación. El público, desde un silencio respetuoso, acompañó a la cantante, quien luego de mirar a su músico por unos instantes, le dio la señal para empezar de cero. Sumergida una vez más en "Anyone", Demi no pudo evitar contener una lágrima mientras interpretó -de manera soberbia- la canción entera.

De ese modo, la cantante oficialmente volvió a los escenarios en una de las postales más conmovedoras que dejó la noche de los Grammy 2020. El próximo desafío de la artista será en el Super Bowl, cuando protagonice el número musical más importante de esa noche, entonando el himno nacional de Estados Unidos.