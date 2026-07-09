Bonnie Tyler: del día que cambió su voz para siempre a su inoxidable hit “Eclipse total del corazón”

A veces no hacer los deberes puede ser el mejor camino para llegar al éxito. No es el mejor consejo para un niño, por supuesto, pero esta historia habla del día en que luego de una cirugía de nódulos en las cuerdas vocales, el médico le dijo a Bonnie Tyler que su garganta debía descansar. Ella no hizo mucho caso y eso habría sido una de las causas de que su voz quedara con ese tono tan particular. Ronca, áspera y muy personal. “No debía hablar bajo ninguna circunstancia. Pero no pude aguantar callada y mi voz cambió para siempre”, comentó en varias oportunidades la artista, que murió “inesperadamente” ayer, a los 75 años, según informó su familia a través de un comunicado en sus redes sociales.

El comunicado del entorno de Bonnie Tyler al anunciar su muerte

Entre finales de los setenta y principios de los ochenta, Tyler era una especie de versión femenina y galesa de Rod Stewart. Paseaba su frondosa cabellera rubia y sus ojos celestes por los videoclips de sus temas más famosos: “It’s a Heartache“, ”Total Eclipse of the Heart" y “Holding Out for a Hero”, entre otros.

Lo curioso es que cada uno de estos hits nació de registros musicales muy diferentes. Mientras que “It’s a Heartache” llevaba una guitarra de rasguido de fogón; ”Total Eclipse of the Heart" se convertía en un estandarte de las baladas dramáticas que rompen corazones y “Holding Out for a Hero” tomaba todas las convenciones del tecno pop de discoteca de aquellos años, echando mano a los bancos de sonidos de baterías programables más comunes de principios de los ochenta. En cada caso, Bonnie supo imprimirle su sello particular e intransferible.

Había nacido como Gaynor Hopkins, el 8 de junio de 1951, en Gales, en una familia de cinco hermanos y hermanas. Y si bien tuvo el fuerte arraigo religioso de su familia protestante, en la intimidad del hogar los oídos estaban abiertos a distintas músicas. La joven Gaynor tenía preferencia por voces intensas, como las de Janis Joplin y Tina Turner.

Para finales de la década del sesenta encontró trabajo en tiendas y supermercados, pero su deseo de cantar la perfiló a la búsqueda de grupos, presentaciones en concursos de talentos y hasta la creación de una banda que la acompañara. De hecho, en uno de esos intentos, un par de cazatalentos de la industria musical creyeron más valioso su trabajo que el de sus acompañantes y le ofrecieron el primer contrato discográfico como solista. Hay un algo que les hacía ruido (y a ella también): su nombre. Primero lo cambió a Sherene Davis y tiempo después, al definitivo Bonnie Tyler.

La fama no llegó de un día para el siguiente. Su primera producción discográfica fue The World Starts Tonight, que trajo la canción “Lost in France”. Sin embargo, el single no alcanzó el éxito pretendido. Fue dos años después, en 1978, cuando asestó el primer golpe e ingresó a los charts con el tema “It’s a Heartache”, que resultó de lo más pegadizo.

El final de esa década fue una especie de transición tanto por los sonidos que quedaban en el pasado como por la estética visual que proponían las nuevas generaciones. Y Bonnie, ya treintañera, supo adaptarse a los signos de esos tiempos. Con sus canciones logró cruzar el Océano Atlántico y afianzarse en el gusto de un público variado. Primero en los Estados Unidos, luego en otros países del continente.

Durante poco más de cuatro décadas, entre 1977 y 2019, publicó 17 producciones discográficas. Su vida musical no concluyó en ese momento; continuó sobre los escenarios. Tenía dos residencias, una en Gales y otra en Portugal. Y desde allí recorría distintos escenarios europeos. De hecho, a principios de mayo de 2026, cuando tuvo que ser operada de urgencia por un problema intestinal, se encontraba en Portugal y debió suspender varios conciertos que tenía programados para las semanas siguientes.

En junio, días después de haber cumplido 75 años, se supo que la cantante había salido del coma farmacológico al que había sido inducida tras esa cirugía intestinal, aunque su situación aún era delicada. “Bonnie ya no está en coma, pero su estado sigue siendo muy grave y permanece en cuidados intensivos en un hospital de Portugal. Aunque su condición está mejorando, es un proceso lento”, señalaba el mensaje publicado en su sitio web oficial.

Bonnie Tyler en 1986, en tiempos de "raros peinados nuevos"

En ese momento, el entorno de Tyler tenía esperanzas de que pudiera salir adelante —“sus médicos siguen confiando en que se recuperará bien, pero llevará tiempo”, dijeron entonces—, por lo que la muerte de la artista anoche a última hora resultó tan triste como repentina para sus seres queridos. “La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve, pero por ahora pedimos privacidad para hacer frente a esta tragedia”, indicaron en sus redes sociales.