Bonnie Tyler, la reconocida ⁠cantante británica de ​pop —famosa ​por baladas ‌potentes ​de ​los años 80 como “Total Eclipse of the ​Heart” ⁠(Eclipse total del corazón, por su traducción en español) y “Holding Out ‌for a Hero”—, murió “inesperadamente”, a última hora de este miércoles, a los 75 años, según comunicó la familia a través de un mensaje en Facebook.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en el hospital en Portugal como resultado de la enfermedad por la que estaba siendo tratada. Emitiremos otra declaración en breve, pero por ahora pedimos privacidad para hacer frente a esta tragedia”, indicaron en la escueta publicación.

A los 75 años, murió la cantante británica Bonnie Tyler. @BonnieTylerOfficial

A inicios de mayo pasado, la artista había tenido que ser inducida médicamente a un coma tras haber sido sometida a una cirugía intestinal de urgencia en la ciudad de Faro, en Portugal, donde residía actualmente. “Sabemos que todos le desean lo mejor y les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles”, expresó entonces el representante al dar esa noticia.

Murió Bonnie Tyler, la cantante británica que lideró los rankings con Eclipse total del corazón. instagram.com/bonnietylerofficial/

En ese momento, el medio The US Sun informó que Tyler habría sido trasladada de urgencia al hospital el 30 de abril, aunque no había mayores precisiones. La cantante tenía previsto iniciar su gira europea 2026 el próximo 22 de mayo en Malta.

En marzo, durante una entrevista con la revista Hello!, la artista había asegurado que atravesaba un gran momento personal y profesional. “Por el momento estoy en buena forma... Toco madera. Estoy disfrutando mucho de los conciertos”, declaró entonces. Y agregó: “Sigo actuando en ese escenario con mi maravillosa banda, y si tienes salud, lo tienes todo”.

En aquella misma charla también comentó que anteriormente había atravesado problemas en las rodillas que incluso la obligaron a reprogramar algunos shows durante 2025. Sin embargo, explicó que el tratamiento había sido exitoso. “No me pusieron rodillas nuevas”, dijo con humor. “Me hicieron lo que llaman lavados, que resultaron ser un gran éxito”, explicó.

Noticia en desarrollo