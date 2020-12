Nicki Nicole, una de las figuras de Buenos Aires Trap, que este jueves tendrá una edición gratuita por streaming Crédito: Tomás Cuesta

Duki está a punto de subir al escenario para el ensayo final de la que será su presentación en la edición virtual del Buenos Aires Trap. Y aplaude. "Ahora tengo adrenalina, quiero salir ya a romper todo". Para él y para muchos de los que se van a presentar este jueves (con transmisión gratuita a través del canal oficial de YouTube de Movistar Argentina, por la plataforma Movistar Play y por Movistar TV) se trata de un reencuentro con su público, aunque sea pantalla mediante. "Esto es la vuelta a las canchas, desde marzo que no tocaba. Estuvimos ensayando a full estos últimos días".

Nicki Nicole, otro de los grandes nombres de la jornada, se entusiasma, pero en su caso, el testimonio es después del ensayo. "Sabemos que no es lo mismo ver un show desde tu casa, sentado, pero es un gran paso", dice. "Nos centramos en que haya buenas luces, buen sonido, que haya buenos movimientos de cámara y mantener la voz al 100 por ciento". Con cinco mini escenarios distribuidos por todo el campo del Movistar Arena, el show de la rosarina se vio en los ensayos como una propuesta casi televisiva. La idea, cuenta, es mantener la atención del espectador y ofrecerle algo que exceda a un recital presencial. "Se buscó crear algo más mágico, lo va a poder ver todo el mundo y lo van a poder repetir todas las veces que quieran y eso hizo que lo pensemos de otra manera".

Duki, la gran figura del Buenos Aires Trap en streaming Fuente: LA NACION - Crédito: Tomás Cuesta

Tanto Duki como Nicki Nicole, según se pudo ver en los ensayos, reformularon sus shows con muchas referencias a lo que eran sus presentaciones en vivo, pero ahora con la cámara y el espacio como ingredientes clave. Neo Pistea, Lucho SSJ y Lit Killah, por su parte, apostaron a un formato clásico de pocos componentes en escena. Así, el Buenos Aires Trap, que tuvo dos ediciones en 2019 en el Hipódromo de Palermo, se reformula también en tiempos de pandemia y streaming. "La posibilidad de que el sonido salga directamente digitalizado te pone en posición de competitividad, siempre sana, con los otros artistas", explica Duki, que en junio le había comentado a LA NACION sobre el desafío de profesionalizar sus shows. "Podés decir 'Soné bien, soné mal', es un momento para marcar la vara".

Para Nicki Nicole, cuyo show sea tal vez el que más variantes ofrezca desde lo visual y desde lo sonoro, ya que su sonido es el que más se aleja del trap tradicional, el Buenos Aires Trap marcará la posibilidad de tocar temas en vivo por primera vez. "Fue un desafío, nunca los había tocado", explica. "No me imaginaba cantarlas en vivo así con 'Mamichula' [el tema que editó junto a Trueno], siempre pensé que lo íbamos a tocar con gente cantándolo a los gritos, pero de esta manera también está genial porque se va a armar una unión re linda y va a quedar más allá del momento".

La edición virtual del Buenos Aires Trap, que comienza este jueves a las 20 y presentará una grilla que completan, además de los ya mencionados, Bizarrap, Tiago PZK, Taichu y La Joaqui, será un encuentro digital para la generación multipantalla. "Voy a subirme a tocar los temas y que suenen como un compact", adelanta Duki. "No voy a poner bailarinas en el escenario porque no adhiere nada a mi show y sería desviar la atención. Quiero que la cámara me apunte y tener que clavar todas las notas". Nicki Nicole completa: "No tengo problemas con cantarle a una cámara porque es lo que hago en mis videos. La vamos a pasar re piola, porque para eso montamos un show que la va a partir en todos los sentidos".

