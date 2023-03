Después del Lollapalooza, anuncian el Primavera Sound para noviembre

escuchar

Con la estela del Lollapalooza 2023 todavía flotando en el ambiente, Buenos Aires comienza a calentar motores para acoger la segunda edición del festival Primavera Sound, que desembarcará en el país en el mes de noviembre con la presencia de destacados artistas nacionales e internacionales.

El evento musical oriundo de Barcelona tendrá como escenario este año el Parque Sarmiento y se realizará los días 25 y 26 de noviembre. Además el formato volverá a exportar su modelo de festival urbano expandiendo su propuesta musical más allá de las jornadas y los recintos principales con la programación del ciclo Primavera en la Ciudad.

“Primavera Sound 2023 contará con un line-up que conjugará una amplia muestra de talento local y los nombres internacionales que mejor explican el aquí y el ahora musical en todas sus facetas”, señalan los organizadores del que es considerado el mayor festival surgido en Europa.

La gente en el show de Artic Monkeys en el Primavera Sound Buenos Aires 2022 AFV/Patricio Pidal

Gracias a la colaboración de PopArt Music y Dale Play Live como partners de esta nueva edición en la Argentina, el evento volverá a convertirse en una cita con la música “que paralelamente ha hecho de la sostenibilidad, la igualdad de género, el compromiso social y la integración urbanística los valores sobre los que se sustenta”, remarcan.

El festival que traspasa fronteras ha sabido construir a lo largo de sus más de dos décadas de historia una comunidad internacional de adeptos que ha dado pie a un proceso “de identificación en todas direcciones y que sigue desbloqueando nuevos niveles”.

Cómo adquirir las entradas

La fecha y el canal de venta de las entradas serán anunciados próximamente junto con toda la información del festival en Buenos Aires.

Además de la edición local y la imprescindible cita de Barcelona -que en la primavera europea reunirá a bandas como Depeche Mode, Blur, Kebdrick Lamar y Pet Shop Boys-, este año se celebrará el esperado estreno del evento en Madrid y la décima edición de Primavera Sound Porto, en Portugal.

Björk en el Primavera Sound Buenos Aires el pasado noviembre Soledad Aznarez - La Nacion

En su primera edición en la Argentina, la convocatoria tuvo como escenarios el Parque de los Niños, el Parque Olímpico y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. El lineup del importante evento incluyó en 2022 una programación de conciertos a cargo de 150 artistas nacionales e internacionales, entre los que destacaron Travis Scott, Arctic Monkeys, Björk, Lorde, Jack White, Pixies, Charli XCX, Interpol, Mitski, Phoebe Bridgers, Cat Power, Beach House, Arca y Father John Misty.

Travis Scott también dijo presente en el país en el marco del Primavera Sound 2022 CAMILA GODOY/AFV

En diálogo con LA NACIÓN con motivo de la primera edición del festival en este lado del Atlántico, Gabi Ruiz, director y creador de Primavera Sound, explicaba el origen de la propuesta y la idea que hay detrás de llevarlo por diferentes lugares: “El festival tiene un componente un tanto ideológico. Nosotros consideramos que los grandes eventos tienen que llegar a las ciudades no para vampirizar y salir de allí con la plata sino que tiene que devolver algo. En Barcelona desde siempre nos implicamos con las salas de conciertos, los espacios públicos, las asociaciones de vecinos y llevamos la música a todo tipo de sitios. Logramos llenar de conciertos gratuitos la ciudad. Hoy en día la edición de Barcelona es inmensa. No va a ser así de golpe en Buenos Aires. Vamos a ir paso a paso, pero siempre con la idea de devolver algo de lo que extraemos a modo de pago cultural, compensar a la ciudadanía por las molestias. La música es profesional y tiene que ser de pago, pero creo también en la cultura como un vehículo para lograr otras aspiraciones. Me gusta pensar que Primavera Sound acerca a la gente los mensajes que son propios del festival: igualdad, igualdad de género, sostenibilidad”.

