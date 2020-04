Los Stones estrenaron "Living In A Ghost Town", su primer tema en ocho años. Además, escuchá a Travis Scott con Kid Cudi, Cazzu. NTVG, Alicia Keys, Sr. Flavio y Los Tabaleros Crédito: Andrew Timms

The Rolling Stones - Living in a Ghost Town

Suena como: el auténtico funk-stone

Ideal para: un film postapocalíptico

Apenas unos días después de su memorable presentación vía streaming en el marco de One World: Together at Home, The Rolling Stones vuelve a ser noticia en tiempos de pandemia. "Los Stones estábamos en el estudio grabando nuevo material antes de la cuarentena y esta canción, 'Living In A Ghost Town', pensamos que resonaría en los tiempos en que vivimos", dijo Mick Jagger en su cuenta de Instagram. "La vida era tan hermosa / Después todos nos encerramos / Siéntete como un fantasma viviendo en un pueblo fantasma", canta Jagger con sobre una base de corte funk mid-tempo de indestructible estirpe stone. Se trata de la primera canción nueva del grupo inglés en ocho años, después de "Doom and Gloom" y "One More Shot" publicadas en su álbum recopilatorio de 2012, GRRR! .

Travis Scott y Kid Cudi - The Scotts

Suena como: trap distópico

Ideal para: una partida en línea

"The Scotts", el nuevo track de Travis Scott junto a Kid Cudi fue presentado hace apenas algunas horas en Astronomical, su histórico show a través de Fortnite -el popular videojuego de Epic Games- que reunió a más de 12 millones de jugadores en línea. La canción, como parte de una gran estrategia de venta y marketing (ya están disponibles una gran variedad de productos en relación al evento y el simple, incluyendo un vinilo de 7" y 12"), significa la primera colaboración del dúo en cuatro años. En 2016 se habían unido para grabar la canción de Scott "Through The Late Night" del disco Birds In The Trap Sing McKnight , y ese mismo año grabaron juntos en la canción de Cudi, "Baptized In Fire" del disco Passion, Pain & Demon Slayin' .

No Te Va Gustar - Otras canciones en vivo en Latinoamérica

Suena como: un ejercicio de memoria

Ideal para: añorar a la música en vivo

El año pasado, en medio de los festejos por sus 25 años de trayectoria, No Te Va Gustar se embarcó en una gira acústica de más de cien conciertos en diferentes teatros del continente, como en el Auditorio Nacional del Sodre de Montevideo, el Teatro Gran Rex de Buenos Aires o el Teatro Metropolitan de Ciudad de México. Otras canciones en vivo en Latinoamérica compila los highlights del tour, entre versiones desenchufadas de clásicos como "Tan lejos" y "La única voz", o piezas poco revisadas dentro del catálogo del grupo como "Solo tu boca" o "Mi demente". El único cover de listado es una versión de "Té Para Tres", grabada en Buenos Aires el pasado 11 de agosto, día en que Gustavo Cerati hubiera cumplido años.

Cazzu - Bonus Trap

Suena como: un ajuste de cuentas

Ideal para: tu playlist de trap local

Como el cierre de la etapa creativa en la que concibió ERROR 93 , su primer disco editado el año pasado, Cazzu lanza Bonus Trap , un EP de tres canciones compuestas durante un viaje a Colombia a finales del año pasado y trabajadas junto al productor Yael González. Además de "Bounce", un trap oscuro de métricas veloces y lírica desafiante, están incluidas "Esquina", su simple junto a Noriel y Eladio Carrión, y "Me prefiere a mí", track compartido junto al puertorriqueño Myke Towers, que viene acompañado de un video animado creado y producido en tiempos de cuarentena bajo la dirección de Cazzu, Agustín Sartori y Darío Vilanova de Dopamina FX.

Los Tabaleros feat. Los Auténticos Decadentes - Demonio Paraguayo

Suena como: chacarera punk

Ideal para: la sobremesa de un asado

Grabado el año pasado sobre el escenario del Konex, "Demonio Paraguayo" significa la segunda entrega de una serie de versiones en vivo que el grupo grabó y filmó bajo durante su show denominado "Una noche en el paraíso escondido", junto a diferentes artistas como el Mono de Kapanga, Femigangsta y Los Caligaris, entre otros. En esta oportunidad, acompañados por Los Auténticos Decadentes, la banda porteña de folklore criollo trabaja una relectura con aires de chacarera punk de la canción incluida en su disco Chuy de 2018.

Alicia Keys - Good Job

Suena como: balada pandémica

Ideal para: el aplauso de las 21

El nuevo adelanto del séptimo disco de Alicia Keys, una balada intimista a piano compuesta junto a su esposo Swizz Beatz, está dedicada a todos los "héroes invisibles" que luchan contra el Coronavirus. "Ya sea que estés en el frente de batalla en los hospitales, balanceando el trabajo, la familia, la educación en casa, entregando correo, paquetes o comida, o enfrentándote a otras dificultades personales por el COVID-19, sé lo que sientes. Eres reconocido, amado y apreciado," dijo Keys. Si bien la canción inicialmente buscaba reivindicar la lucha de los héroes no reconocidos en su vida privada, Keys la resignificó en tiempos de pandemia y ahora será utilizada por la señal CNN como parte de una nueva campaña titulada CNN Héroes.

Señor Flavio - Vos sabés

Suena como: reggae playero

Ideal para: soñar con vacaciones

Desde su retiro al borde del Atlántico, al sur de Mar del Plata, Flavio Cianciarulo regrabó junto a su familia "Vos sabés", el hit paternalista que Los Cadillacs incluyeron en La marcha del golazo solitario , su noveno disco de estudio editado en 1999. "Lo felicito es una niña", canta Señor Flavio en esta versión en clave reggae playero, junto con Astor Cianciarulo en bajo, Jay Cianciarulo en guitarra y el Tano Gallo Cianciarulo en batería. Lo recaudado por la canción será donado, junto a Red Solidaria y Juan Carr, al Hogar El Camino Cura Brochero.

Textos por Juan Barberis