Catarina Spinetta, la guardiana de la obra del Flaco: el nuevo lanzamiento en la era del NFT y los tesoros que le dieron los fans

La convocatoria es absolutamente virtual. Será el 23 de enero, Día del músico argentino. La fecha se conmemora por el nacimiento de Luis Alberto Spinetta. Y el lanzamiento tiene que ver con el entrañable Flaco, pero no específicamente con la música sino con otras actividades que el artista abordó de manera tangencial: las artes plásticas. El anunció dice que se podrá acceder desde un marketplace al catálogo y adquirir una serie de dibujos en formato NFT. “Nos emociona empezar a abrir este mundo de él como dibujante. Pudimos haber comenzado haciendo NFT de sus manuscritos. Ya vendrá eso. Pero queríamos presentarlo como el dibujante que era. No tengo dudas de que venía a hacer algo contundente y decidido. Iluminado en estas cuestiones artísticas. Mi papá fue autodidacta con la música y tenía un vuelo propio también en el dibujo. Lo tenía desde chico. Le gustaba fuerte, pero le ganó la música”, dice su hija Catarina, que con los años tomó el rol de albacea y curadora de cada trabajo que se publica de Spinetta.

Figuración es el nombre de la colección completa (un guiño a aquella canción del grupo Almendra). Esta primera entrega se llama Retratos y posee 12 piezas distintas en seis colores de fondos diferentes. Es total son 72 piezas únicas las que se ponen a la venta. “No es una muestra sino una colección de NFT que se sube a la plataforma Enigma. Pero cumple la función de muestra, porque uno puede ver qué hay. Y se cumple la misión de poder llegar. Él como artista plástico era muy grande y, la verdad, esto es un primer pantallazo de algo que es hermoso”.

-¿Sentís que no se lo vio de ese modo?

-Creo que se lo vio como quiso que se lo viera. Siempre tuvo su parte de dibujante totalmente a mano. Acompañó con su arte gráfico las tapas de varios discos, de afiches, de libros internos de los vinilos. Pero no fue algo que explotó de otra manera, porque su energía para el afuera estuvo en la música. Igualmente, creo que se lo ve como un artista integral, desde el momento en que aparece por peso propio, desde la creación de una poesía compleja, con melodías y acordes nuevos y un talento al tocar. Creo que ya con eso era una artista integral.

Luis Alberto Spinetta nació el 23 de enero de 1950 y murió el 8 de febrero de 2012

Desde la partida de Luis Alberto Spinetta pasó más de una década. En los últimos años, sus herederos, y especialmente Catarina, vienen mostrando obras de su padre. Comenzaron con música inédita que se convirtió en álbumes póstumos (Los Amigo y Ya no mires atrás), los dos volúmenes de la presentación de Artaud y el registro de un recital de Invisible de mediados de la década del setenta, que se publicó en 2022. Ahora llegó el momento de dar a conocer su trabajo gráfico.

Sin duda, la tarea más compleja no es encontrar qué publicar sino saber seleccionar qué dar a conocer y con qué tipo de valor agregado. En ese sentido, Catarina, desde su rol de curadora, va haciendo procesos sobre un tamiz para dar con lo que considera qué debe ser difundido.

-¿Qué es lo que te guía?

-Hay una brújula interna que siento con esto. ¿Por qué tengo que publicar algo que él no sacó, si quizá fue porque no quería? Años atrás, cuando encontré en un pendrive el material de [el álbum] Los Amigo, yo ya sabía que existía esa música. Y ellos [Daniel Ferrón y Rodolfo García, los músicos que participaron en esas canciones grabadas en 2011] también sabían que mi papá quería editar esas canciones. En ese momento no tenía que preguntarme tanto. Y me acuerdo de ese entusiasmo que tenía. Por una cuestión de tiempo de vida no llegó. Pero también en ese pendrive estaba ese material que titulamos Ya no mires atrás. Si mi papá dejó esas canciones afuera, ¿qué tenía que hacer yo? Y justo me pasó que encontré una entrevista que le hizo alguien. Había ido a su casa. Mi viejo lo había atendido, como a esas personas que llegaban de parte de nadie, pero como le había caído bien, le dio una entrevista. Y en esa grabación hablaba de esas canciones. Y en esa entrevista decía que todo tenía que salir a la luz. Cuando escuché eso dije: “me está cayendo la información de su voz”. Ahí tuve la tranquilidad que llegó en momentos de dudas. También me pasaron sueños. Y es como creer o reventar. Creo que esas cosas me hicieron decir: “Bueno, hacélo”.

Colección de dibujos de Luis Alberto Spinetta Luis Alberto Spinetta

-¿Y cómo se elige la forma?

-Por un lado trato de pensar qué le gustaría a él y de la manera como le gustaría. Por otro, él ya no está y uno se tiene que hacer cargo de estas decisiones artísticas. Nos toca ese legado. Me toca este rol y lo quiero llevar sin dudar, cuando ya tengo la corazonada de qué vamos a hacer.

-¿Cuál fue la corazonada con los dibujos?

-Si bien uno ya tenía la idea de hacer algo con los dibujos, en la barbaridad de cosas que tenemos lo que hicimos fue bucear. Como artista plástica que soy también, con humildad, traté de pensar de qué manera lo podíamos unificar. Autos, esferas y mandalas, los dibujos digitales, los personajes deformes y satíricos, los retratos. ¿Hay idea de libros? Sí, porque él desde antes que se fuera quería sacar sus dibujos. De hecho, armó una carpeta que, cuando la vi, me morí de amor y al mismo tiempo me agarré la cabeza. Porque había recortado los dibujos y los había pegado en hojas blancas, pensando en un futuro libro. El tema era que esa cola que usó para pegar se deterioró con el tiempo e hizo un desastre en un montón de dibujos. No sabés el laburo que me llevó salvarlos . Lo primero en NFT es el pantallazo de lo que él podía hacer. Son retratos, personajes que se pueden usar como fotos de perfil. Las otras colecciones se van a ir poniendo más complejas. Lo siguiente serán autos, porque el era fanático.

Catarina Spinetta da a conocer algunos de los dibujos de su padre, el Flaco Spinetta

-¿Qué tanto?

-No paraba de dibujarlos. Y están también los digitales que tienen nivel de diseñador posta. Un amigo nos contó que mandó sus dibujos a Lamborghini para ver qué le decían. Y lo re halagaron. Le dijeron que por el momento no tenían un puesto de trabajo, pero lo iban a tener en cuenta. La tercera colección son “Seres”, algunos muy cómicos, que ya se conocieron. Otros son más abstractos. Dentro de su propio arte como dibujante hay distintas facetas bien señaladas.

-Tu papá creció con el auge de Dalí y la llegada de la nueva figuración argentina. ¿Las colecciones marcan una cronología?

-No tenemos una cronología. No tienen fecha ni firma. Muy poco de lo que pudimos rescatar tiene fecha. Son los dibujos que hacía detrás de las liquidaciones de Sadaic. Ahí sabemos por las fechas. Vamos a hacer un sorteo de esos dibujos para los compradores de las tres colecciones que pensamos subir . Un original de un auto, a mano alzada, con la liquidación de Sadaic detrás [dice y larga una carcajada]. Estamos tratando de curar su arte de una manera que quede lindo. En el futuro estaría bueno hacer muestras reales o libros.

-¿Pensaron inicialmente en una muestra convencional y luego la descartaron?

-No descartamos nada. Solo había que comenzar por algo. En cuanto a su arte en papel, es otro mambo. Lleva mucho tiempo y también tenemos que ver qué más vamos a compartir de su música con la gente.

-¿Qué es lo próximo?

-Hay mucho material. No sé si será de manera cronológica. T enemos material de Jade y también de Spinetta solo con una viola. Tenemos material del Teatro Colón. Hay que ver qué va primero. También sé que hay mucho material que no se va a convertir en discos físicos, solo lanzamientos digitales. Pero tienen que ser contundentes en muchos niveles: audio, lista de temas, que tenga algo especial. Hay infinidad de cosas. Muchos fans de mi papá me dieron cosas fuertes.