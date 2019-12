Tras una hora de potente show, Charly García se retiró del escenario y se hizo esperar, como en los viejos tiempos Crédito: Twitter

Una hora exacta de Charly Garcia. De rock y canción en estado puro, en un Luna Park colmado (todos sentados, en el campo, las plateas laterales y el pullman, frente al escenario). Una hora sin pausas, en la cual la máquina de hacer canciones viajó en el tiempo, sin nostalgia pero con prisa. En la punta de la lengua lo teníamos. Estábamos por decir, como antes, como tantas veces, que esta noche de miércoles 11 pintaba para histórica. Charly, el trío de guitarra, bajo y batería made in Chile (Kiuge Hayashida, Carlos González y Toño Silva, respectivamente); el gran aliado, Fabián "Zorrito Von" Quintiero y la voz justa y templada de Rosario Ortega sabían a la perfección lo que tenían que hacer. Y lo hacían.

Un intervalo que pudo ser de diez o quince minutos se transformó en un recuerdo de aquellos shows de Say No More. Sin pianos ni guitarras rotas, pero con un reloj de plastilina que se estiró más allá de lo esperado. Mucho más allá.

Mientras afuera parecía que el mundo se venía abajo, que una lluvia venía a poner fin a dos jornadas de calor intenso, adentro la impaciencia crecía. La gente entonaba cantitos políticos hasta que se terminó el repertorio. Los 10, 15 minutos pasaron a ser 40, 45.

Tras 50 minutos de intervalo Charly volvió solo con el Zorrito para interpretar "Desarma y sangra". Lo que parecía el comienzo de una segunda parte emotiva fue el fin. Y en cierta forma el regreso de Say No More.