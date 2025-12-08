Charly García ya tiene su esquina en la ciudad y un gran mural
Como en Nueva York, el artista ahora también tiene su rincón porteño
2 minutos de lectura'
Primero fue en Nueva York, donde se inauguró el “Charly García Corner”, allí donde Uberto Sagramoso le sacó la histórica foto que fue a parar a la tapa de Clics Modernos. Ahora, el artífice de aquella iniciativa, Mariano Cabrera, logró un nuevo hito: que el gran músico argentino tenga su esquina porteña, obviamente en la intersección de las calles que indican la ubicación de su domicilio histórico: Coronel Díaz y Santa Fe.
El reconocimiento, que ayer por la tarde tuvo su inauguración con la presencia de autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y los músicos de esa banda tributo a Charly que es Beats Modernos (Fabián Quintiero, Rosario Ortega y Fernando Samalea, entre otros), consta de tres vértices. El primero es la icónica esquina que mencionamos, en donde se descubrió una placa y la señalización correspondiente. El segundo vértice es la Estación Bulnes de la Línea D del subte, que estará enteramente dedicada al autor de “Los dinosaurios”. Por último, el tercer vértice esta comprendido por un gran mural-terraza , situado en Palermo Off, en Arenales 3339 (esquina Coronel Díaz).
En ese lugar anteriormente conocido como Paseo del Sol, funcionó el bar Planeta Júpiter, donde Charly García solía concurrir y realizar notables shows sorpresivos, algunos larguísimos y con muchos músicos invitados.
La inauguración la Esquina Charly García estuvo precedida por una serie de actividades, como una exposición de retratos del fundador de Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, del artista plástico Juan Riviere, y la proyección en la Usina del Arte del documental Modern Clix, Super Powers, de Iñaki Rojas y Roberto Mons, que cuenta la apasionante historia del grafiti que le dio la tapa al album Clics Modernos.
De ahora en más, como pasa en otras ciudades del mundo (sin ir más lejos, en Nueva York podemos encontrar los rastros que dejaron los grandes artistas en murales, esquinas, placas), Buenos Aires tendrá un punto turístico más, la esquina de Charly: para sacarse fotos, para emocionarse con pisar la misma intersección de avenidas por la que cientos de veces caminó Charly o simplemente para ver si tienen la suerte de coincidir con una salida de Charly.
