Así fue el histórico encuentro de Rosalía con Charly García: discos, flores y muestras de cariño en redes sociales

El viaje de Rosalía a la Argentina fue fugaz y se mantuvo en absoluto hermetismo hasta último momento. Sin embargo, las 48 horas que la cantante catalana estuvo en nuestro país le alcanzaron para brindar notas periodísticas, asistir a un concierto, conocer la cancha de Boca Juniors y compartir un inolvidable momento con Charly García.

Este sábado, García publicó en su cuenta de Instagram una tierna postal junto a la reconocida cantante que causó furor en las redes sociales. En la foto se puede ver a los artistas, muy sonrientes, sentados en un sillón colorado del Hotel Faena.

Rosalía y Charly García intercambiaron discos y compartieron una agradable convesación sobre música

Los músicos aprovecharon el encuentro para conversar sobre sus trayectorias y proyectos y, según trascendió, la buena energía entre ambos despertó un compromiso de la catalana para volver a juntarse, con más tiempo, con el compositor argentino.

En una muestra de admiración mutua, Rosalía le obsequió a García su nuevo disco Lux con una cariñosa dedicatoria de puño y letra: “Para Charly, la leyenda. Con amor” y García le regaló un disco vinilo autografiado de su ópera rock La hija de la lágrima junto a un elegante ramo de rosas que la artista agradeció con emoción.

Los días de Rosalía en la Argentina

El jueves por la noche, en medio de la promoción de su álbum Lux, Rosalía llegó al país y cientos de fans se mantuvieron pendientes de sus pasos. Primero, se la pudo ver disfrutar de un espectáculo musical en el estadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito mientras que el viernes visitó el piso de Luzu TV y, por la tarde, realizó una entrevista en el programa Otro Día Perdido (eltrece).

Rosalía, en Ferro

La cantautora de 33 años tuvo un mano a mano con Pergolini en el que habló no solo de su nuevo disco y su proceso de producción, sino también de la música en general. El conductor le preguntó si le gustaba la música contemporánea y ella le aclaró que le gusta “todo” lo que esté bien hecho. “Me gusta todo de verdad. Y de hecho, tenéis muy buenos músicos”, remarcó, comentario que encantó a los fanáticos argentinos.

“Me encanta Milo J, lo hace muy bien. Me encanta que vuelva a sus raíces”, indicó. “Emilia Mernes es increíble en el escenario. La he visto y es un terremoto”, señaló. “Tenéis muy buenos artistas. Nathy Peluso escribe... tiene unas barras que flipas, barras de fuego. No sé, en general creo que disfruto todo lo que esté bien hecho”, reflexionó. Asimismo, también mencionó al puertorriqueño Bad Bunny y dijo que “es una maravilla que esté llevando la música en español a unos niveles que nadie ha hecho”.

Rosalía dio los nombres de los artistas argentinos a los que admira

Rosalía no se fue con las manos vacías del programa de Mario Pergolini. El conductor le obsequió una camiseta de Boca Juniors y un video que filmó una persona que estaba en la tribuna dio cuenta de que, lejos de guardarla, para deleite de los xeneizes, cuando finalizó la grabación se la puso delante de todos y no se la volvió a sacar. Al retirarse de los estudios de eltrece, la cantante salió por la ventana del auto que la transportaba para saludar a los fanáticos que se acercaron y allí también se pudo observar que continuaba con la camiseta puesta.

Rosalía visitó La Bombonera y lució la camiseta de Boca Juniors (Foto: Instagram @bocajrs)

Pero, eso no fue todo porque, al igual que lo hicieron las recientes visitas internacionales, Dua Lipa, Johnny Depp y Liam Gallagher, el viernes 28 de noviembre por la noche Rosalía visitó La Bombonera. La cuenta de Instagram de Boca Juniors compartió imágenes del recorrido que hizo la cantante por las instalaciones. Incluso hasta posó con la camiseta con el número diez y su nombre en la espalda.

El nuevo disco de Rosalía

Sobre Lux, donde incorpora estilos diversos como una canción en italiano, un fado portugués y ritmos de hip hop, Rosalía explicó en una rueda de prensa en México: “Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”.

La respuesta del Vaticano luego del lanzamiento, no tardó en llegar. José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano: “Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad, significa que ella capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”.

Por otro lado, la respuesta del público fue inmediata y cuatro canciones del disco se ubicaron en el Top 50 global de Spotify durante la semana de lanzamiento. Personalidades del ambiente artístico también la apoyaron. Por ejemplo Madonna dijo ser “fanática” de su colega y el compositor Andrew Lloyd Webber calificó a Lux como el “álbum de la década”.