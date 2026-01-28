El festejo de los 60 del Zorrito Quintiero en Punta del Este con Charly García: el “Zorrogel”, los “mil” invitados ilustres y un recuerdo muy emotivo

PUNTA BALLENA.—Es una noche especial para Fabián “El Zorrito Von” Quintiero: cumple 60 años y decidió celebrarlo arriba del escenario, rodeado de amigos, colegas y de cientos de desconocidos que se acercaron a verlo. Además de verano, en la entrada para el show se respira cierta ansiedad. Y es que la noche del sábado, Charly García desembarcó inesperadamente en el aeropuerto de Punta del Este y presenció el recital de León Gieco en el Festival Medio y Medio. Ahora, sus seguidores fantasean con que este martes el gran músico y compositor se acerque nuevamente al predio y acompañé al Zorrito en el escenario.

A la especulación la sostiene la historia: “Con Charly vivimos momentos lindos arriba del escenario y también muchas salidas inolvidables. En Buenos Aires había una noche muy copada, moderna y juntos pudimos vivir distintas noches en distintas décadas”, había recordado en una charla con LA NACION, sobre las andanzas de otros tiempos junto al gran compositor. La costa uruguaya solía ser también un lugar de encuentro y de disfrute entre ambos. En los años noventa, Punta del Este acunó varios encuentros improvisados del bajista junto a Charly García en Mango Bar, un boliche de La Barra.

A las 22.30, enérgico y muy a gusto con su doble rol de anfitrión y cumpleañero, el Zorrito pisó el escenario del festival junto a su banda, Los Gustocks, dispuesto a brindarle al público rock, talento y humor. La primera canción que interpretó fue “Forever Young” con guiños alusivos al cambio de década “¿Forever Young? ¡Las ganas!”, acotó entre acordes.

Dispuestos a un total y absoluto disfrute, Zorrito y su banda interpretaron luego “Maybe I’m Amazed”, de Paul McCartney. Cautivado por la respuesta del público, el sold out y el interés por su show, bromeó: “¡Qué lo parió, bo, qué quilombo con las entradas, qué privilegiados. ¡Les salió bien por comprar en pozo! Estamos acá todos los martes de enero desde hace 10 años. Estamos honrados y alegres. Gracias por toda la buena vibra y por el afecto". Después de sus palabras, el bajista invitó a escena a Julieta Rada para dedicarle juntos a Charly García el primer cover de su obra de la noche, “Rezo por vos”. “Para vos, Charly. Para vos siempre querido, siempre amado. Se vino hasta acá solamente para mi cumpleaños y para el aniversario de Medio y Medio. ¿Cómo agradecerle a alguien que haga eso por uno y semejante artista, semejante jefe de nuestra cultura, del rock argentino y de toda la vida. Gracias por la oportunidad que me diste cuando tenía 20. Estoy más que emocionado y superado de que el jefe esté in tha house“.

Según pudo saber LA NACION, Charly García estuvo todo el día de muy buen humor, se hizo tiempo para tomar cognac con sus amigos y se acercó al festival para cenar con ellos y compartir tiempo con el Zorrito. Sin embargo, se mantuvo alejado del público y escuchó la primera parte del show desde el camarín, lejos de los flashes. El Zorrito cada vez que pudo arengó: “¡Vamos, vamos que el jefe is in tha house”.

El recital fue un cumpleaños y también un homenaje a García. A Julieta Rada le siguió el tanguero Hernán “Cucuza” Castiello para interpretar juntos “No soy un extraño”. Más tarde, Francisco Lago, líder de Cruzando el Charco, desplegó su talento en “Esperando nacer” y Emiliano Brancciari (No Te Va Gustar) cautivó con su versión de “No voy en tren”. Coti Sorokin fue otro de los cantantes que subió a escena, en su caso para interpretar con el Zorrito y su banda su hit “Nada fue un error” y el clásico de Charly García “Me siento mucho mejor”.

Emocionado y muy conectado con su público, el Zorrito le agradeció también a cada uno de los colegas que se acercaron a compartir escenario con él y en especial a su mentor: “Gracias Charly García por estar hoy acá, el día de hoy. Es mucho regalo para mí”. Cuando el público comenzó a llamar a Charly al escenario, el Zorrito remató entre risas - y dejando en claro que las posiblidades de que acercara al ojo público habían desaparecido- “Charly a esta hora ya está durmiendo, mañana se levanta temprano”.

Hacia el final del show hubo, por supuesto, espacio para el clásico cantito del feliz cumpleaños, las velitas y la torta. Como buen fanático de la torta Rogel, el agasajado le solicitó especialmente a la chef de Medio y Medio un "Zorrogel": “Esta es una torta Rogel XL, mi preferida de acá y me gustaría compartirla con todos ustedes, porque siempre que uno cumple años tiene que haber torta”, dijo justo antes de que se empezaran a repartir porciones a todo el público.

La perlita del final fue la convocatoria completa de invitados arriba del escenario listos para entonar dos de los más grandes clásicos de García: “Seminare”, de Serú Girán y “Demoliendo hoteles”. Abrazados y en total sintonía interpretaron las canciones e invitaron al público a descontracturarse por completo y bailar para despedirse a lo grande.

Al finalizar el recital, en diálogo con LA NACION, el Zorrito destacó la buena energía del público y del festival. “Lo que vivimos hoy fue hermoso y la vibra que hay acá es increíble realmente”. Es evidente el placer que le provoca al Zorrito este tipo de recitales más “abiertos” donde puede entregarse por completo al juego y a su público.