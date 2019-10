La edición 2019 rompió algunos records del certamen: tuvo al campeón más joven de su historia y más de medio millón de personas la siguieron por streaming Crédito: Gustavo Cherro/Red Bull

1. El primer campeón argentino sub 18

Mateo Palacios, el MC de 17 años conocido como Trueno, se consagró campeón nacional -el más joven de la historia del certamen en el país- después de vencer a Nacho en la primera ronda, a Stuart en cuartos, a MKS en semis y a Wolf en la final. "La primera vez que vengo, la primera vez que gano", dijo Trueno durante el minuto final de su batalla contra Wolf, en la que demostró ser el rapero que mejor combinó flow, métrica, punchline y performance sobre el escenario. Como ganador de la competencia en Argentina, Trueno estará en la final Internacional, que se realiza el 30 de noviembre en Madrid. Wos, el último campeón internacional, también estará en España el próximo mes.

2. Las mujeres están haciendo historia en el freestyle argentino

En esta edición, la Final Nacional de la Batalla de los Gallos tuvo dos competidoras mujeres por primera vez: Roma y NTC. Pero eso no fue todo. Tras vencer a su colega en un enfrentamiento muy parejo que tuvo dos réplicas, Roma clasificó a cuartos y dejó afuera a Dozer, el campeón de la Nacional del año pasado. "No sabe que decir, aguante la maternidad, pero es deseada o no será", remató Roma a Dozer -conocido por sus creencias religiosas- en un intercambio de rimas que tuvieron como eje la educación sexual y el aborto. En semifinales, la rapera de 17 años perdió contra MKS, y quedó en el cuarto lugar de la competencia.

3. El rock está presente en la nueva generación de MCs

"A mí me recuerda una ciudad, por la música a lo Cerati digo realidad, porque cuando ustedes están tristes de verdad, mi música y mis temas son lo único que están", le dijo Mecha a MKS en la primera ronda de enfrentamientos, mostrando su fanatismo por el líder de Soda Stereo. Más tarde, el MC de Córdoba volvió a meter el mundo del rock en una de los punchlines más coreados en el Luna Park: "Vos eras mi ídolo cuando yo no era tan bueno, qué se siente ídolo que ahora sos John Lennon". A pesar de su buen desempeño, Mecha terminó perdiendo contra MKS luego de dos réplicas en una de las mejores batallas de la jornada.

4. Las predicciones de Aczino se volvieron realidad

"Yo creo de que hay gran posibilidad de que salga alguien que la gente tenía en vista como MKS, Trueno, Zaina", le dijo Aczino a Rolling Stone antes de que empiece la competencia, en referencia a quién podía llegar a convertirse en el nuevo campeón argentino. El MC mexicano, toda una leyenda de las batallas, fue parte del jurado de esta edición junto con Wos y Dtoke, y demostró que su capacidad de análisis del rap de competición está al mismo nivel que sus rimas.

5. Las nuevas promesas del freestyle argentino tienen un futuro más que prometedor

La edición de este año de la Final Nacional de Batalla de Gallos se abrió a la renovación de la escena, cambiando algunos nombres clásicos por caras nuevas. Competidores debutantes como Zaina (16 años), Mecha (18) y Roma (17) dejaron en claro que el semillero del rap argentino sigue generando talentos a la altura de las grandes ligas.