Cómo es Nena trampa, el disco de Cazzu que viene con “feminismo explícito”

Artista: Cazzu. Álbum: Nena trampa. Temas: “Jefa”, “Nena trampa”, “Isla verde”, “Yo, yo y yo”, “Piénsame”, “Peli-Culeo”, “Fulete”, “La trampa”, “Maléfica”, “Los hombres no lloran”. Nuestra opinión: bueno.

“Hijo de puta, soy el trap, Argentina sabe que es verdad”. Cazzu -la que trapea y que a su voz la siguen millones, la que posa más al modo gangsta que de maleva y compadrita- usa frases como ésta y otras del tema “La Jefa” como entrada y como salida de su nuevo disco, Nena trampa, el segundo de su corta y exitosísima carrera.

En la súper homogénea escena trapera serán quienes busquen operar sobre roles bien definidos los que puedan proyectar una carrera en el largo plazo, más allá del furor del momento. Cazzu está mostrando las herramientas para hacerlo. Ella se ubicó en el trono de jefa, con todo lo que esto implica.

Nena trampa es la forma en que en este 2022 busca pelea. ¿Y quién o quiénes son sus enemigos? En realidad, Cazzu, a los 28, es de esa generación millenial que no tiene por enemigos directos a personas, ideas o corporaciones. No hay enfrentamientos de veredas o de colores. Por eso tampoco hay manifiestos explícitos, excepto uno, el de la corriente del feminismo que abraza. Lo que suele hacer, para mostrar ese empoderamiento, es llevar las situaciones al extremo desde un inventario de elementos que hoy provee el trap y que, excepto por algunas excepciones, son muy comunes a toda esta escena musical.

“¿Me sabrán disculpar si me pongo bélica? Pero no es por tanto copycat. Eso e’ normal, muy normal. Hay par de copias idénticas. Las quiero igual, te quiero igual. Pero saben quién e’ la auténtica. Quémenla, quémenla. Las brujas pronostican malestar. Profetizan, que ahora tenemos la autoridad. Nunca más. Para callarme me tienen que matar. Para matarme me tienen que alcanzar”.

Todo eso lo cuenta en “La Jefa” y se puede decir que, de distintos modos, lo continúa en otras canciones de su disco. Pero también compone personajes que buscan un juego de gato y de ratón siempre con otra persona como interlocutora, que a veces domina y a veces, acata. Ese también es el juego. Ser la jefa y luego salir de la autopista y tomar por un camino secundario que la lleva a una canción que memora ciertas páginas folklóricas. Aunque algunos la relacionen con una milonga surera, “Piénsame” es una vía directa al folklore romántico de la década del noventa y a las canciones de amor del noroeste argentino, que llevan la firma de Daniel Toro. En este caso, es la voz femenina la que relata y sorprende en su final: “Que a pesar que te asombre, lograste que me ilusione, convertirme en tu mujer”, cierra su pieza de tono folklórico.

Y cuando sale de ese lugar (solo aparentemente) naïve, se mete en la página internacional con “Fulete” (con una nutrida galería de invitados: Brray, Ankhal y Luar La). “Pa’l carajo el príncipe azul, la princesa se compró un fulete. Y mató al dragón que estaba en el castillo”, dice Ankhal, uno de sus más significativos partenaires. Y Cazzu constata los dichos con su propia voz: “Las nenas ya se cansaron del romantiqueo. Quieren dólar, estar solas en su joseo. Las nenas ya se cansaron del romantiqueo. Se tatuó un fulete y quieren maleanteo”.

Jefa, patrona, maléfica, explícita o amiga “con derechos” que pone la oreja cuando cantan “Los hombres no lloran”, en plan deconstructivo. Todo el tiempo Cazzu muestras dos caras de una moneda. Va de la belicosidad a la pasión y (de un modo discreto, al enamoramiento), en lo que duran esos dos segundos de pausa entre un tema y el que sigue.

Los códigos que hacen de Nena trampa (el arte de tapa es la imagen de una peligrosa araña) un álbum apto para todo el continente es la paleta de sonidos que Cazzu y el productor Nico Cotton manejaron para cada una de las canciones. Se mueve dentro de los estándares: sensualidad (“Peli-Culeo” es su mejor representación), dinero, armas (fuletes), “maleanteo”, superioridad, narcisismo y empoderamiento (en el caso de las cantantes). También amor y desamor, porque no faltan corazones rotos (o congelados). No falta nada de eso.

Además, pone el radar en lo más nuevo (hay luminarias como Rosalía que tiene su gran peso en la escena actual) más un plus localista que va de la mano de algunas expresiones particulares de Cazzu hasta el mencionado “Piénsame” o lo medular de su discurso, que más allá de la exaltación brabucona y suena de un modo muy literal en los versos de “Yo, yo y yo”.

En un terreno absolutamente subjetivo quedan la interpretación del discurso general: un feminismo que impone supremacía por la declaración de “jefaturas” y cómo eso puede funcionar en el contexto de la música urbana de América Latina, que tiene referentes patriarcales fuertes. Y si bien no son parte del mensaje sincero de Cazzu, pueden colarse por los lugares comunes de esta expresión urbana, o en los feat., o en pequeños gestos de despecho que en “Maléfica” la protagonista de este álbum decidió compartir con María Becerra. ¿Todo es parte del juego o de la trampa (la araña y su tela)? Quien quiera hilar fino, sospechará que la cantante es absolutamente consciente de su juego, aunque habrá que ver en qué medida esto queda bien representado en cada canción.

Como Cazzu es una de esas figuras que tiene proyección (hacia el futuro de mediano plazo, más allá de las conquistas territoriales y virtuales de los próximos meses o años) será un interesante ejercicio volver a escuchar este álbum dentro de una década para ver qué lecturas nos ofrezca.