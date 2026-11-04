Cómo fueron las primeras horas de Ronnie Wood en la Argentina

El guitarrista de The Rolling Stones llegó a Buenos Aires para el show que tiene previsto dar este viernes 6 de noviembre en el Movistar Arena. Una de las primeras paradas de Ronnie Wood antes de esa actuación fue el programa Otro día perdido, de Mario Pergolini, que se grabó esta tarde.

Ronnie Wood en la Argentina, charla distendida y un poco de música

Durante su paso por el set, además de conversar con el anfitrión (la entrevista se verá en el programa de hoy, a las 22.30), sacó una armónica del bolsillo de su camisa, se puso de pie y empezó a tocar. Enseguida comenzó a arengar al selecto público que visitó al estudio; las palmas para acompañar su música no se hicieron esperar.

Ron Wood visitó el programa Otro día perdido, de Mario Pergolini

El músico llegó a nuestro país con Fearless: Anthology 1965–2025, un espectáculo concebido como un recorrido por seis décadas de trayectoria: desde sus primeros pasos en los clubes de Londres hasta su trabajo con Faces, Jeff Beck Group y los Rolling Stones. La presentación formará parte de una etapa sudamericana que también incluye conciertos en Brasil y Chile.

Ron Wood visitó el programa Otro día perdido, de Mario Pergolini

Ese universo musical será el punto de partida del repertorio que Ronnie Wood & His Band llevará al Movistar Arena: un show que atravesará sus distintas identidades artísticas y los momentos que marcaron su evolución como guitarrista.

Imelda May, la artista invitada

La fecha en Buenos Aires contará con la participación de Imelda May, cantante irlandesa que acompañará a Ronnie Wood durante el concierto. Su presencia formará parte de una noche pensada para mostrar una faceta más íntima del guitarrista, lejos de la escala habitual de los espectáculos de los Rolling Stones y con un repertorio que también recuperará sus proyectos anteriores y sus grabaciones solistas.

La relación con el público argentino

El regreso se producirá diez años después del América Latina Olé Tour, la gira con la que los Rolling Stones ofrecieron tres conciertos en el Estadio Único de La Plata en 2016.

La banda se presentó cuatro veces en la Argentina —en 1995, 1998, 2006 y 2016—, en visitas que reunieron a más de 900.000 espectadores. Durante el Hackney Diamonds Tour, Wood también utilizó sus redes sociales para agradecer a los seguidores argentinos que viajaron a Norteamérica para acompañar al grupo. “Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds Tour por Norteamérica”, expresó el guitarrista.

La fecha del 6 de noviembre abrirá un nuevo capítulo en ese vínculo: por primera vez, el público local podrá verlo al frente de su propia banda y con una propuesta centrada en sus 60 años de historia musical.