Erika Eleniak y la página de contenido para adultos que podría llevarla a ganar un millón de dólares: “Me siento empoderada”

A comienzos de los años 90, la imagen de Erika Eleniak estuvo vinculada a Baywatch, serie con la que alcanzó la popularidad internacional gracias a su personaje de Shauni McClain. Tres décadas después, a sus 57 años y a pocos meses de volver a ponerse frente a las cámaras para un reboot de la ficción centrada en los vigilantes de la playa, la actriz comparte que, en la actualidad, encontró en OnlyFans una nueva manera de relacionarse con sus seguidores y generar ingresos.

La intérprete cuenta que encontró un reconocimiento que no había experimentado antes y menciona que la decisión de incorporarse a la plataforma de contenido para adultos por suscripción sorprendió a muchos de sus admiradores.

Erika Eleniak en Baywatch

En diálogo con TMZ, la artista contó que su perfil en ese espacio incluye imágenes vinculadas a la playa y fotos de sus pies destinadas también a quienes tienen ese fetiche. “Básicamente, crecí en la playa con un traje de baño rojo, así que esto es como cerrar el círculo, salvo que ahora soy yo quien lleva la batuta”, mencionó.

Tres meses después de abrir su cuenta, los resultados económicos superaron sus expectativas. De acuerdo con las cifras difundidas por el mismo medio, hacia finales de agosto ya percibía alrededor de 10.000 dólares semanales y contaba con más de 1.100 suscriptores. Ahora, el portal estadounidense sostiene que sus ingresos acumulados durante el último trimestre están cerca de los 300.000 dólares, una evolución que podría llevarla a alcanzar el millón de dólares durante su primer año en la plataforma.

Sin embargo, para la actriz, la experiencia no se limita a los beneficios económicos. En una reciente conversación con Fox News, reconoció que al principio tenía dudas sobre cómo se sentiría al exponer esta faceta de su vida íntima. “Cuando pensé por primera vez en unirme a OnlyFans, sinceramente creí que lo iba a odiar”, recordó, pero la experiencia terminó siendo muy distinta: “Tengo que decir que me encanta; me ha brindado una oportunidad increíble para reconectarme con muchísimas personas maravillosas que han seguido mi carrera desde los años 80, desde ET, el extraterrestre hasta Baywatch, mis días en Playboy y todo lo demás”.

En ese mismo diálogo, Eleniak profundizó sobre el efecto personal que tuvo esta decisión y habló de la evolución del vínculo con quienes acompañaron su trayectoria. “Jamás imaginé que unirme a OnlyFans tendría un impacto emocional tan grande en mí; por primera vez en mi vida me siento querida de verdad, apreciada y empoderada como nunca antes. Es una sensación extraordinaria, y sinceramente no puedo creer la felicidad que me trajo”, expresó.

Erika Eleniak y la tapa de la revista PlayBoy de 1993

También se refirió a los cambios en la manera en que vive su relación con su cuerpo desde los tiempos en que trabajaba en la popular ficción televisiva. En aquella etapa, su conocido atuendo playero era parte de su vestuario habitual y debía realizar escenas de acción, correr por la playa y participar de distintas secuencias físicas con esa misma indumentaria. “Cuando trabajás con un traje que, básicamente, es una malla, y tenés que correr, hacer escenas de acción y todo tipo de cosas, no es precisamente el uniforme más cómodo del mundo. No creo que eso fuera diferente si lo hiciera ahora, pero tengo 57 años. Me siento a gusto con mi cuerpo y conmigo misma. Me encanta cómo me siento ahora, así que supongo que eso sí cambió”, reflexionó.

La exposición en OnlyFans también le permitió recuperar el contacto con fans que siguen su carrera desde hace décadas. “Algunas personas han estado ahí desde el principio y ahora nos estamos reencontrando de una manera muy personal y significativa. No puedo expresar con palabras lo agradecida que estoy con cada una de ellas. Gracias a ellas tuve la carrera que tuve, y me han brindado muchísimo cariño y apoyo a lo largo de mi vida”, sostuvo.

La nueva etapa de Eleniak coincide con su regreso al universo de Baywatch. Después de más de tres décadas desde su salida de la serie, la actriz volverá a interpretar a Shauni McClain en la nueva versión de la ficción, cuyo estreno está previsto para enero de 2027 por Fox. Su participación será especial y tendrá lugar en el segundo episodio, aunque el personaje ya no estará ligado a las tareas de salvamento en la playa. En el reboot, Shauni habrá dejado atrás su vida como socorrista y se desempeñará con un cargo político en Santa Mónica.