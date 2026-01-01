Cómo será la operación que le realizarán a la cantante Pink: “En 2026 dejo atrás todo mi dolor”

Luego de un año que le resultó para el olvido, la cantante Pink confía en que 2026 (Año del Caballo, según la astrología china) deje atrás al que se va (de la Serpiente, conocidos por ser tiempos duros) y la ayude a ponerse de pie luego de los momentos complejos que vino atravesando.

Y la mejor manera de hacerlo es con una fotografía donde se la ve sonriente, aunque, claramente por el contexto y la bata que lleva puesta, da cuenta de que comenzó el año en un hospital. La cantante se encuentra hospitalizada y a la espera de una cirugía para poder aliviar sus dolores.

En un largo posteo, no solo se refirió a ese 2025 que se fue y a las esperanzas que tiene en el año que llega. También escribió sobre la operación, no sin evitar ciertas bromas: “Termino el año reverenciando, prestando atención y arreglándome mi cuerpo. Puede que no sea un lifting facial sofisticado, pero me voy a poner dos discos cervicales nuevos y brillantes en el cuello. Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de que aprecio este instrumento que tengo y lo uso al máximo. El rock and roll es un deporte de contacto”, escribió.

Incluso explicó que pasó la Nochevieja en la cama del hospital, mientras que su familia se encontraba haciendo snowboard. Este es el posteo completo, que comienza con deseos de un ano próspero.

“Quiero desearles Feliz Año Nuevo a todos. Estoy muy feliz de despedirme del Año de la Serpiente y darle la bienvenida al del Caballo. Dejo atrás todo mi dolor. Este año fue un desastre para todos, con una gama de cosas que van desde lo absolutamente devastador hasta lo ligeramente molesto. En medio de todo eso, había tanta belleza. Y pude despertarme cada día, levantarme de la cama y dedicarme a mis asuntos. Amar a mis hijos y ayudarlos a alcanzar sus sueños. Mostrarles que la vida es una aventura o nada. Amar y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y disculparse, y todo el resto de nuestro hermoso desorden. Tanta belleza en medio de todo".

El tono reflexivo aparece en todo el texto que se tomó el trabajo de escribir: “Hay mucha más gente buena que mala en el mundo. Me despedí de personas increíblemente importantes y di la bienvenida a otras nuevas. Este año he cumplido sueños, así como pesadillas (...). Mientras estoy aquí, sola en Nochevieja, en una habitación de hospital, mientras mi familia practica snowboard felizmente, sé que 2026 será mejor porque esa es la decisión que he tomado. Espero y rezo para que todas las personas puedan pedir ese deseo, tener esa opción. Sé que para algunos no es una realidad”.

Sin miedo

También se refirió a todo aquello que se propone para el año que comienza: “Este año trabajaré para ayudar a preservar las decisiones que otros pueden tomar para sí mismos, sus familias y esta misma búsqueda de la felicidad. Hagamos algo mejor para nosotros y para los demás. No tengamos miedo de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Elijo la alegría y dejo atrás el dolor. Voy a elegir pensamientos positivos sobre los negativos. Y voy a luchar contra la muerte de la luz. Voy a reclamar mi naturaleza salvaje. Y seguiré buscando la luz, incluso mientras experimento la oscuridad. #Adelante y hacia arriba, como decía mi padre. Feliz año nuevo y que experimentes más alegría que tristeza, más sol que lluvia, más amor que odio. Despojémonos de esa vieja piel de serpiente. Y encontremos nuestra fuerza”, concluyó.

Pink quiere recuperar sus fuerzas tras un pésimo 2025 AP

Las dolencias de Pink no surgieron este año. Su gira Summer Carnival, que culminó en noviembre de 2024, también sufrió algunos contratiempos y reprogramaciones de algunas funciones.

“Durante los últimos meses, he estado actuando con un bíceps y dos meniscos desgarrados”, había compartido en sus redes sociales. “Así que me operarán del hombro en una semana, y de la rodilla dentro de nueve semanas, y seré la mujer biónica. Pero volveré más fuerte y con más fuerza que nunca, porque eso es lo que hago”, había escrito. “En ese momento, ya no podía levantar el brazo derecho, no podía dormir, y necesitaba encontrar la manera de recuperarme. La cortisona tiene sus límites”.

En estos días enfrenta una nueva cirugía y, por ahora, solo tiene unas pocas fechas en su agenda de shows, como dos conciertos que espera dar en México, recién en abril de 2026.