En fotos: del llamativo parecido entre la nueva novia de Gavin Rossdale con su ex, Gwen Stefani, al revival ochentoso de Cher

Los fans han hablado mucho de las similitudes entre Xheneti y la ex mujer de Rossdale, Gwen Stefani. Las dos mujeres no sólo son rubias, sino que también tienen una estética similar. Rossdale y Stefani, de 54 años, se conocieron en 1995 y se casaron en 2002. Anunciaron su separación en 2015 en medio de rumores de que Rossdale le había sido infiel a Stefani. La ex pareja comparte tres hijos: Kingston, de 17 años, Zuma, de 15, y Apollo, de 10

Backgrid/The Grosby Group