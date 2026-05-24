¿Paul McCartney tiktoker? La sorprendente decisión que tomó el beatle

A lo largo de su extensa trayectoria, Paul McCartney utilizó todo tipo de estrategias para dar a conocer sus novedades. Ahora da otro salto en la forma de dar a conocer un nueva propuesta musical: estrenará su nuevo disco, The Boys of Dungeon Lane, en un evento global de TikTok LIVE Premiere, inaugurando así un nuevo formato de difusión y dando un giro hacia las redes sociales.

Así es como muy por fuera de actos casi nostálgicos de lanzamiento, el músico, compositor y cantante convertido en una figura icónica de la cultura pop se suma a las tendencias contemporáneas en términos de difusión y promoción.

Paul McCartney en el estadio Monumental, en 2024 Diego Spivacow/AFV

El miércoles, a las 11:30 de nuestro país, se podrá ver directamente a Paul McCartney hablando sobre la inspiración y composición detrás del nuevo álbum, además de responder preguntas enviadas por la comunidad global de TikTok. Será el mismo beatle el encargado de inaugurar de forma oficial TikTok LIVE Premiere, un nuevo formato interactivo diseñado por la plataforma de videos para albergar los momentos culturales masivos y exclusivos del entretenimiento mundial.

Tracy Gardner, la mujer que está detrás de ese nuevo emprendimiento de TikTok, lo presentó de esta manera: “Paul McCartney es uno de los artistas más influyentes y vigentes en la historia de la música, cuya composición continúa moldeando la cultura a través de generaciones. TikTok es una plataforma increíble para que los fans descubran y redescubran música icónica, y constantemente nos inspira la manera en que nuevas audiencias siguen conectando con el extraordinario catálogo de Paul, desde los clásicos de los Beatles hasta su álbum más reciente”.

The Boys of Dungeon Lane contiene 14 canciones que comenzaron a gestarse a principios de esta década, cuando McCartney se reunió con el productor Andrew Watt para tomar té e intercambiar ideas. Mientras tocaba la guitarra durante la reunión, descubrió un acorde que ni siquiera él reconocía. Siguió investigando a través de acordes hasta darle forma a una de las canciones de este disco, “As You Lie There”, que es la que sirve de apertura de la producción.

A imagen y semejanza del trabajo que hizo para el primer álbum de su discografía solista, McCartney, 1970, tocó la mayoría de los instrumentos que se escuchan. El resto comenzó a fluir hasta acopiar canciones suficientes para tener un nuevo disco que forme parte de su extensa carrera.

Según su sello discográfico, la apretada agenda de Paul hizo que el álbum se grabara en sesiones intensas (intercaladas entre las etapas de su gira mundial Got Back Tour), que se extendieron durante cinco años y alternaron registro entre Los Ángeles y Sussex. Sin la presión de una discográfica ni plazos de entrega, el dúo (músico y productor) pudo grabar el álbum a su propio ritmo.

De acuerdo con los primeros comentarios proporcionados por su discográfica, The Boys of Dungeon Lane es musicalmente ecléctico y muestra a Paul explorando una variedad de instrumentos y estilos, demostrando su amplia musicalidad. ”Hay rock al estilo de Wings, armonías al estilo de los Beatles, ritmos al estilo de McCartney, intimidad sutil, narración melódica, canciones con personajes, con Paul como hilo conductor. The Boys of Dungeon Lane no es solo el decimoctavo álbum en solitario de Paul McCartney, es una colección de reflexiones únicas y reveladoras sobre recuerdos nunca antes compartidos, junto con nuevas canciones de amor inspiradas en una de las figuras más importantes de la cultura actual. Estas canciones nuevas muestran a Paul en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza inusual sobre su infancia en el Liverpool de la posguerra, la resiliencia de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon mucho antes de que el mundo hubiera oído hablar de la beatlemanía”, señalaron.

El álbum toma su título de una de las canciones, “Days We Left Behind”, que es un tema íntimo que captura la esencia emocional del proyecto. “Esta canción es, sin duda, una canción de recuerdos para mí -dijo el músico-. El título del álbum, The Boys of Dungeon Lane, proviene de una estrofa de este tema. Estaba pensando precisamente en eso, en los días que dejé atrás, y a menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ¿cómo se puede escribir sobre otra cosa? Son muchos recuerdos de Liverpool. Incluye una parte en el medio sobre John y Forthlin Road, que es la calle donde vivía. Dungeon Lane está cerca. Antes vivía en un lugar llamado Speke, un barrio obrero. No teníamos mucho, pero no importaba porque la gente era maravillosa y ni siquiera te dabas cuenta de que no tenías mucho”.

En su nuevo álbum, McCartney vuelve a Liverpool y al comienzo de The Beatles Captura de pantalla - Now And Then, The Beatles

El álbum en cuestión, después de más de cinco años sin publicar un trabajo solista desde McCartney III, será publicado el 29 de este mes e incluye los siguientes temas: “As You Lie There”, “Lost Horizon”, “Days We Left Behind”, “Ripples in a Pond”, “Mountain Top”, “Down South”, “We Two”, “Come Inside”, “Never Know”, “Home to Us”, “Life Can Be Hard”, “First Star of the Night”, “Salesman Saint” y “Momma Gets By”.

Dos días antes, el miércoles 27, con TikTok LIVE Premiere se producirá una previa global del lanzamiento. A las 11.30 de Argentina, los fans podrán conectarse al evento LIVE a través de la cuenta oficial de TikTok de Paul McCartney, así como en @tiktok y @tiktok_uk.