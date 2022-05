Con clásicos de Julio Iglesias a Los Rodríguez, Los Pericos le cantan al amor en su nuevo disco

Entusiasmado, Juanchi Baleirón habla del origen y de todo el proceso que giró en torno a Viva Pericos!, el nuevo álbum de Los Pericos que sale este viernes. El disco está conformado por grandes clásicos del cancionero popular en español pero, claro está, en clave reggae.

“Estábamos trabajando para un disco con canciones nuevas pero de pronto irrumpió la pandemia y alteró todo. Cuando estábamos viendo qué hacer en ese período tan largo, apareció la compañía discográfica con la propuesta de grabar un álbum de covers pero con un criterio amplio basado en grandes canciones de todos los tiempos, en español y de cualquier género. El proyecto nos pareció muy interesante y fue así que comenzamos a investigar en una música que uno habitualmente no escucha pero que tiene grandes perlas. Incluso le pedimos ayuda a nuestra amiga, la cantante Carla Morrison, quien nos recomendó temas de la música popular mexicana que son geniales y que nosotros desconocíamos. Se armó entonces un enorme listado de canciones, de las cuales en principio quedaron unas cuarenta y cinco, después treinta y finalmente las once que aparecen en el disco unidas por un mismo clima, un mismo mood”.

Además de los primeros cortes de difusión dados a conocer, como “El próximo viernes” (Espinoza Paz), “La distancia” (Roberto Carlos) y “Me estás atrapando otra vez” (Los Rodríguez) , el disco incluye relecturas de populares temas de Marco Antonio Solís (“Tu cárcel”), Miguel Matamoros (“Lágrimas negras”), Julio Iglesias (“La carretera”), Jorge Drexler (“La edad del cielo”) e incluso “Trátame suavemente” , el hit de Soda Stereo compuesto por Daniel Melero.

Con un atractivo y colorido diseño de portada a cargo del artista plástico Milo Lockett y la participación especial de Carlos Vives, Rubén Albarrán (Café Tacuba), Emiliano Brancciari (NTVG) y la Orquesta Delio Valdez en calidad de invitados, el material de Viva Pericos! muy pronto comenzará a sonar en vivo dado que el sexteto se encuentra ultimando detalles de una gira que lo llevará por Estados Unidos, México, España, Costa Rica, Colombia, Chile y que culminará en Argentina durante el último trimestre del año. Una serie de shows que, sin dudas y a partir de este puñado de canciones emblemáticas y con mucha historia, servirá para unir generaciones.

-¿Qué encontraron de particular en estas once canciones que quedaron en el álbum?

Marcelo Blanco: -Fundamentalmente que nos gustaran a todos, que formen parte del concepto original del disco, que nos motivaran las letras y que quedaran bien en la voz de Juanchi. Es como cuando vas a comprarte ropa. Te probas una y otra prenda, te mirás al espejo y decís: “Esta me queda bien, esta otra no y así”. Con la música, y más tratándose de covers, sucede algo muy parecido.

Gastón Goncalvez: -Hubo canciones a las que le dimos mil vueltas y finalmente las descartamos porque no nos convencía el resultado final. Pero también nos pasó que a otras les encontramos el arreglo perfecto de movida y quedaron listas para ser grabadas.

- ¿Cayeron en la cuenta que sin ser un álbum conceptual, en Viva Pericos! el amor y sus diversas alternativas funciona como un hilo conductor que conecta historias creadas por distintos autores en diferentes épocas?

Juanchi Baleirón: -Totalmente. Es que la gran mayoría de las canciones en español de toda la historia están ligadas al amor o al desamor. Es el gran tema del que todos hablan y quizás en este momento, y después de treinta y cinco años de carrera y con tanta experiencia acumulada, esta temática nos sienta mejor que en otro tiempo. Siento que es un disco para disfrutar a cualquier hora del día y que te puede acompañar en diferentes lugares, ya sea la oficina, la playa o en un bar.

Willy Valentinis: -De hecho, en algún momento e inconscientemente lo consideramos como el disco romántico de Los Pericos (se ríe). Claro que esa no era la propuesta original pero las canciones seleccionadas nos fueron llevando indefectiblemente hacia ese lugar.

-La impronta personal que aparece cada vez que la banda encara un tema ajeno y lo termina convirtiendo en propio, ¿surge espontáneamente o es una autoexigencia que se imponen?

Valentinis: -El filtro que todos los temas ajenos deben atravesar para poder quedar es que nosotros lo sintamos como propio, que suene a Pericos y que tenga nuestro sello. ¿Cuál es ese sello? Es difícil de explicar con palabras, lo sentís o no. Y cuando eso no sucede, nos damos cuenta al toque, casi sin hablar y lo dejamos de lado.

- ¿Cuál fue el criterio utilizado para decidir los invitados del disco?

Baleirón: -En realidad, no fue por algo específico o particular. De golpe estábamos tocando los temas y surgían nombres con los cuales tenemos afinidad, amistad y sobre todo se relacionaban con las características del proyecto. Con Carlos Vives y Emiliano Brancciari nos conocemos desde hace mucho tiempo y lo mismo sucede con Rubén Albarrán, cuyo perfil vocal nos gustaba mucho para “Me estás atrapando otra vez”. Y en cuanto a La Delio Valdez, no sólo participaron sus cantantes sino la orquesta completa, que sumó arreglos de vientos y otros detalles en “Vete ya”. Por su parte, además de cantar, en “Trátame suavemente” Carlos Vives colaboró en la producción aportando colores y texturas típicas del folklore colombiano.

-¿Tuvieron ya alguna devolución o comentario por parte de los compositores de los temas incluidos en el álbum?

Valentinis: -: Sí. Jorge Drexler y Ariel Rot nos hicieron llegar sus felicitaciones. Ambos estaban muy contentos con las versiones. A Daniel Melero también le avisamos y en México nos cruzamos con Andrés Calamaro y cuando le contamos que íbamos a grabar un tema de Los Rodríguez le pareció una muy buena idea. Ahora vamos a enviarles las versiones a Roberto Carlos, Julio Iglesias y Robi Draco Rosa y esperaremos sus opiniones.

- ¿Es posible que haber atravesado todo este proceso de escuchar una enorme cantidad de canciones latinas y de estilos tan diversos repercuta en el próximo álbum con temas propios?

Baleirón: -Seguro que sí. Y de eso nos vamos a dar cuenta ahora cuando salgamos de gira y toquemos estos temas en vivo intercalados con los nuestros. También es muy probable que cuando volvamos a escuchar las canciones nuevas que quedaron pendientes por la pandemia ya no nos representen tanto y le aportemos arreglos o estructuras surgidas a partir de la experiencia del disco de covers. Todo suma y nos sirve para ver las cosas de manera diferente a la que estábamos acostumbrados.

-¿Qué desafío profesional le queda por cumplir a un grupo como Los Pericos que ya grabó álbumes con temas propios, de versiones, en vivo, de formato acústico y que giró por casi todo el mundo?

Baleirón: -El desafío que siempre nos ponemos a nosotros mismos es el de superar al disco anterior, asumir riesgos y ser cada vez mejores músicos. Pero aún hoy nuestro mayor anhelo sigue siendo llegar a cada vez más público, que más gente escuche nuestra música, considerando que somos una banda popular y que no renegamos de ello.