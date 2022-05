“Con todo el dolor de mi corazón”: Enrique Bunbury dio a conocer los motivos por los que adelanta su retiro y cancela su gira despedida

El último tour, la gira con la que Enrique Bunbury venía celebrando sus 35 años de carrera en la música, ha sido suspendida por el artista. El músico español anunció en marzo su decisión de retirarse de los escenarios, que ha sido finalmente más pronto de lo previsto.

El pasado 10 de mayo, el legendario cantante ofreció en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), el que podría considerarse a partir de ahora su último gran show . En el teatro Coca-Cola Roxy cantó hits como “La sirena varada”, “El rescate”, “Maldito duende” o “La constante”.

El siguiente concierto debía celebrarse el 15 de mayo en Chicago, pero fue cancelado. A través de un comunicado, el artista zaragozano de 54 años explicó los motivos: “ Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza, y lo que pensaba que iba a estar controlado, está completamente fuera de mis manos y deseos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos ”.

Sus problemas de garganta habían motivado precisamente a que esta fuera la última gira del vocalista, que creyó que su salud podría soportar las presentaciones en vivo previstas en los Estados Unidos y los que daría próximamente por España.

Sin embargo, los problemas crónicos en su voz lo han llevado a cancelar prematuramente el tour ante la imposibilidad física de seguir adelante. A través de las redes sociales, Bunbury compartió con sus fans la difícil decisión que debió tomar.

“Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de El Último Tour, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados Unidos como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo, ya que no se había cerrado todavía ningún acuerdo”, apuntó primero.

“Dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos, para asegurar -en lo posible- que la voz pudiera responder”, agregó en el comunicado.

El cantante destacó que hace unos días comenzaron en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedida, continuando en Atlanta. “Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar con cierto orgullo”, valoró.

Y añadió: “ A estas alturas no consideramos más cancelaciones ni posponer más conciertos. Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos compraron entradas para una gira norteamericana que ya estaba sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo ”, concluyó el exlíder de Héroes del Silencio.

En marzo pasado, el artista ya había adelantado la encrucijada en la que se encuentra. A través de un comunicado que compartió a en su newsletter y en las redes sociales, el cantante revelaba los motivos de su decisión. Según expresó, llevó años experimentado un malestar físico que comenzó en 2015 y que lo imposibilita para seguir adelante con los shows y las giras.

“Desde hace unos años llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en los años 2015-2016 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre 2017-2019″, relataba el artista.

El músico consideraba que, tras la pandemia, la situación podía mejorar, pero no fue así. “ El parón de las giras internacionales, en 2020 y 2021, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en la gira mexicana (en su último paso por Latinoamérica), corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana ”, explicaba.

El cantante aclaraba entonces que sus problemas de garganta convirtieron a su pasión en una “fuente de intenso dolor y sufrimiento”. Por ello, anunció: “He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours”, decía.