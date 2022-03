Enrique Bunbury anunció su inesperado retiro de los escenarios

Enrique Bunbury, uno de los cantantes de mayor éxito en la historia del rock español, anunció ayer su retiro de los escenarios. Con un recorrido de 35 años a sus espaldas, el artista se despide de la música en vivo por problemas de salud.

A través de un comunicado que compartió a en su newsletter y en las redes sociales, el cantante nacido en Zaragoza, España, reveló los motivos de su decisión. Según expresó, en los últimos años ha experimentado un malestar físico que comenzó en 2015 y que lo imposibilita para seguir adelante con los shows y las giras.

“Desde hace unos años llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en los años 2015-2016 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre 2017-2019″, relató el artista que actualmente está de gira por México.

El músico consideraba que, tras la pandemia, la situación podía mejorar, pero no fue así. “El parón de las giras internacionales, en 2020 y 2021, me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en la gira mexicana (en su último paso por Latinoamérica), corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta una decisión que sabía cercana”.

El cantante reveló que sufre problemas en la garganta, lo cual convirtió su pasión en una “fuente de intenso dolor y sufrimiento”. Por ello, anunció: “He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours . Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice”, escribió el artista.

Tal como describió el cantante, desde el momento en que sale de su casa y comienzan los viajes, le llega el dolor que lo acompaña durante los conciertos en sus interpretaciones vocales. Aunque no reveló los diagnósticos que recibió, ni los nombres de posibles enfermedades o dolencias, sí dejó claro que se trata de problemas de garganta y las vías respiratorias que dificultan su cantar.

“He escuchado diferentes nombres y diagnósticos. La realidad es que mi garganta se cierra e irrita, y mis vías respiratorias dificultan el más leve ejercicio y la ejecución de mi trabajo. De manera que lo que normalmente era un placer y deleite, se ha convertido en fuente de inmenso dolor y sufrimiento. Nada de esto me ocurre jamás, si no estoy de gira”, detalló el ex líder de Héroes del Silencio.

Enrique Bunbury: "Los conciertos de Estados Unidos y España serán los últimos que realice"

Bunbury es conocido también en el ambiente por ser un apasionado de otras actividades que no involucran la música. POr eso, tal como él mismo lo dijo, es probable que de ahora en más también se dedique en gran parte también a dibujar y escribir libros de poesía. También dejó abierta la posibilidad de seguir componiendo canciones e incluso grabar más discos, pero ya no se presentará en vivo.

“Tengo la edad suficiente para hacer un cambio grande en mi vida” , escribió el cantante zaragozano. Tras ello, agradeció a todos los que han estado con él desde el inicio de su carrera, incluidos los fans que lo han acompañado a lo largo de los años en España, Europa, América Latina, Estados Unidos y Japón. No dejó atrás a su banda, Los Santos Inocentes, ni a su equipo artístico, ni al grupo encargado de su puestas en los mejores escenarios del mundo.

En su agradecimiento al público y a las personas que lo han acompañado en los más de 1.500 conciertos que lo han tenido como protagonista a lo largo de las décadas, dijo: “En estos 35 años me he subido a los mejores escenarios del mundo y a algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y de 250.000, y en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni barbijos ni celulares. ¡Gracias sinceras!”, expresó.

Bunbury ha visitado más de una docena de veces la Argentina, desde aquel primer recital que brindó en 1996 con su legendaria banda Héroes del silencio. Uno de sus discos en vivo, de hecho, se titula Gran Rex y es un exhaustivo registro de los recitales que brindó en ese teatro porteño en noviembre de 2010.

Su último paso por estas tierras fue en 2018, cuando tocó acompañado por su banda de aquel entonces, Los Santos Inocentes. “No se olviden de nosotros”, fue una de sus últimas frases al despedirse del escenario del Luna Park.