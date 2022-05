Diego Simeone, furioso con su ex: el detonante que se desprendió de las declaraciones de Carolina Baldini

Diego Simeone renovó contrato como director técnico del Atlético de Madrid. Lo anunció el domingo pasado, en medio de un partido emotivo por la despedida del uruguayo Luis Suárez como jugador del Colchonero.

Para su gusto, ese tipo de noticias (y la victoria que llevó a su equipo a ganarse un lugar en la UEFA Champions League) son las únicas que le gustaría protagonizar in aetérnum. Pero, por estos días, no corre con esa suerte. El viernes 13, los dichos de su exmujer, Carolina Baldini, en el programa LAM, que en América conduce Ángel de Brito, impactaron fuerte en él.

“Fui yo la que tomó la decisión de separarnos”, “la separación fue en buenos términos”, “di todo en la pareja”, fueron algunas de las declaraciones de Baldini que no tardaron en inundaron los portales de noticias. Incluso, ella confirmó que recién cuando Simeone conoció a su actual mujer, Carla Pereyra, en 2014, decidieron formalizar la separación: “Nos fuimos distanciando hasta que encontró pareja. Yo sabía que él quería formar una familia”.

Como Simeone vive en Madrid, fueron amigos y familiares los que lo pusieron en conocimiento de las declaraciones de la madre de sus tres hijos mayores, Giovanni, Gianluca y Giuliano. En diálogo con LA NACION, Diego Simeone se refirió a las palabras de Baldini. De esta manera cortó un silencio que mantenía desde comienzos de 2008. “Estoy cansado de que salga a hablar después de quince años. Más aún sabiendo que nunca hablé de todo lo que pasó y el daño que generó. Ella sigue hablando como si nadie tuviera memoria. Me cansé de intentar cuidar a mis hijos y de protegerlos del entorno. Ya no hay vuelta atrás. Ella rompió códigos fuertes de la familia y ya no tengo más paciencia”.

Según pudo saber este medio, el DT accionará ante la Justicia para evitar que Baldini siga mencionándolo a él y a su familia en las entrevistas. De hecho, esta mañana Baldini habría recibido la carta documento enviada por los abogados de Simeone. El detonante habría sido las revelaciones que ella hizo con relación a la salud del padre de Diego Simeone, Carlos, que murió el pasado 25 de marzo.

Diego Simeone y Carla Pereyra en el último adiós a Carlos, el padre del exfutbolista Gerardo Viercovich

El pasado que condena

Pero, ¿por qué Simeone insiste con que Baldini no tiene memoria? Resulta que en LAM Carolina habló de una separación “amistosa”. Pero si recapitulamos cómo fue el fin de esa relación de casi veinte años, ese término no cuadra.

A principios de 2008, la ex del Cholo estaba vacacionado en San Bernardo, donde la familia Simeone tenía casa de veraneo desde hacía años. Los paparazzi notaron que era habitual que Carolina se acercara a conversar con uno de los guardavidas que se ubicaba en la carpa de enfrente a la de sus suegros. Las charlas entre ellos quedaron registradas en varias fotos que se publicaron en las revistas del corazón. Simeone, que estaba estrenando título de director técnico de River Plate y se encontraba en la pretemporada con el equipo, confió en la palabra de su esposa.

Aunque la tranquilidad se mantenía en la intimidad de la pareja, el mundo del fútbol se aprovechó de esas fotos que se hicieron públicas y que se convirtieron en reiteradas cargadas dentro y fuera de las canchas. Fue durante una visita al estadio de Estudiantes de La Plata –el team que el Cholo había dejado por River– donde la hinchada lo recibió con mensajes humillantes y hasta le revolearon salvavidas, haciendo alusión al “bañero” que su mujer había conocido ese verano.

Diego Simeone y Carla Pereyra en la premiere de A Chorus Line, en Madrid, en octubre de 2021 Getty Images

Carolina Baldini, en tanto, aceptó la propuesta de participar de Bailando por un sueño. Los rumores de crisis no tardaron en llegar y al poco tiempo pasaron a vivir en casas separadas. El quiebre llegó en agosto de 2008, cuando a pesar de las desmentidas de Baldini, un papparazzi la fotografió en Playa del Carmen con el guardavidas que había conocido en el verano argentino. Simeone, en tanto, atravesaba un pésimo momento profesional con River Plate.

Entre ese año y fines de 2011 hubo un intento de reconciliación, pero la decisión del Cholo Simeone de radicarse en España para dirigir el Atlético Madrid fue lo que terminó de separar física y sentimentalmente a la pareja. De hecho, cuando él conoció a Carla Pereyra en un restaurante de la capital española, en 2014, cargaba con el título de “soltero codiciado”.