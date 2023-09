escuchar

El director de orquesta alemán Christian Thielemann asumirá la dirección musical de la Ópera Estatal “Unter den Linden” de Berlín a partir de la temporada 2024/2025. De este modo, ocupará el cargo que Daniel Barenboim abandonará a finales de este año, según el anuncio que él mismo realizó en enero pasado, debido a sus problemas de salud.

”Estuve durante más de 30 años al frente de estas instituciones musicales tan especiales y estoy seguro de que bajo la dirección de Christian Thielemann seguirán manteniendo y ampliando su excepcional posición en la vida musical berlinesa e internacional ”, afirmó Barenboim en torno a su trabajo en la Ópera Estatal y en la Orquesta Estatal de Berlín (Staatskapelle). Con ese gesto (nada menos que su aval), el director argentino demostró confianza en el trabajo a futuro que se planteará con la gestión de Thielemann.

Sin embargo, Thielemann comienza su próximo quinquenio con una agenda bastante completa. Según informó la agencia DPA, el músico se propone cumplir con los contratos firmados. Para la primera temporada, por ejemplo, solo está previsto el estreno de una ópera. Thielemann explicó que para 2025/2026 será posible una estrecha cooperación con la orquesta. La meta será ofrecer 20 presentaciones de ópera. También apuntará a continuar desarrollando el programa sinfónico.

Una relación de larga data

Thielemann y Barenboim se conocen hace décadas, cuando el alemán era su asistente. Además, ocupó dos veces el podio cuando Barenboim no pudo dirigir -debido a su estado de salud- el ciclo de Richard Wagner El anillo del nibelungo, justamente en la Ópera Estatal Unter den Linden, que se había reestrenado especialmente para su 80° cumpleaños.

El público se llevó una excelente impresión de Thielemann por su dirección y, puertas adentro, los músicos de la orquesta también habrían estado muy complacidos con su trabajo. Thielemann describió el comienzo de su primer ensayo con la Staatskapelle como un “momento mágico”. Como especialista de la obra de Wagner y del romanticismo tardío, aún mantiene un contrato vigente hasta 2024 con la Orquesta Estatal de Dresde. Previamente fue director artístico del Festival de Pascua de Salzburgo y director musical del Festival de Bayreuth. También se desempeñó como director musical de la Ópera Alemana de Berlín y de la Filarmónica de Múnich.

El anuncio de Barenboim

El 6 de enero de este año fue el mismo Barenboim el encargado de dar la noticia de su alejamiento de estos organismos, a través de un comunicado que reprodujo la agencia DPA. “ Por desgracia, mi salud se ha deteriorado considerablemente en el último año . Ya no puedo ofrecer el rendimiento que, con razón, se exige a un director musical”, declaró Barenboim. “Por ello, pido su comprensión por el hecho de que cese en este cargo el 31 de enero de 2023. Por supuesto, seguiré estrechamente vinculado a la música mientras viva -añade en su comunicado- y estoy dispuesto a seguir trabajando como director de orquesta en el futuro, también y especialmente con la Staatskapelle de Berlín”.

Por su parte, el responsable de Cultura de la ciudad-estado de Berlín, Klaus Lederer, se reconoció “convencido de que Daniel Barenboim ha tomado la decisión correcta”, porque pone en primer plano el bienestar de la Opera Estatal y la Orquesta Estatal de Berlín (Staatskapelle).

Un mes y medio después, Barenboim volvió a referirse a su salud y a la decisión de dar un paso al costado, durante una charla con la agencia The Associated Press: “Era necesario. Es un trabajo de tiempo completo y no lo puedo hacer más, no quiero hacerlo más”, afirmó. “Sé que esperan que diga que esta enfermedad ha cambiado mi vida. No”, recalcó. “Las cosas que eran muy importantes para mí como músico antes, todavía son igual de importantes. Las cosas que no eran importantes, siguen sin ser importantes”.

La decisión se había desencadenado luego de un 2022 en el que tuvo que suspender diversas actividades, tanto los conciertos programados con diversos organismos sinfónicos como recitales de piano y una gira con la Orquesta del Diván, que él mismo había fundado dos décadas atrás, al convocar a instrumentistas palestinos e israelíes. Además, en octubre de ese año, y frente a muchas especulaciones, había sido tajante al hablar de su salud: “Es con una combinación de orgullo y tristeza que anuncio hoy que daré un paso atrás en algunas de mis actividades escénicas, especialmente en los compromisos de dirección orquestal, durante los próximos meses”, anunció a través de posteos en varios idiomas. “Mi salud se ha deteriorado en los últimos meses y me han diagnosticado una enfermedad neurológica grave. Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible”.

