“La tristeza es enorme”: miles de fanáticos despidieron al Indio Solari en el Obelisco

La despedida del Carlos “Indio” Solari -fallecido, a los 77 años, en la madrugada del último viernes- puede ser entendida como un extenso plano secuencia que comenzó con la masiva autoconvocatoria de fans que se realizó el mismo viernes, en Plaza de Mayo, continuó con el banderazo en el Obelisco de este sábado, y culminará formalmente en con el velatorio que se realizará este domingo, desde las 11, en el Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Dominico, en Avellaneda. Aunque, se sabe, que cada admirador seguirá despidiéndolo y haciendo su duelo personal por la pérdida de esta figura medular del rock argentino.

En las maneras de despedirlo, hubo diferentes reacciones de lo más espontáneas. Desde las primera reuniones en puntos fundamentales de grandes ciudades del interior del país hasta ese gesto de la primera tarde del sábado que fue ir hasta el Obelisco porteño para colocar la bandera sobre la vereda adoquinada y bajo ese cielo plomizo que acompaña a Buenos Aires desde hace varios días. La mayoría no eran nuevas (compradas la noche anterior o ahí mismo). Se lucían las banderas y remeras sucias, rotas o remendadas, porque detrás de cada una había una historia.

La intersección de las avenidas Corrientes y 9 de julio suele ser el punto de la Argentina de mayor convocatoria (marchas de silencio, festejos por campeonatos, shows en vivo); una representación de la Argentina que se centra en esos metros cuadrados. Pudo haber sido un sábado cualquiera, con madres paseando con sus hijos y turistas en busca de las mejores propuestas de gastronomía de la zona, pero esta vez la Plaza de la República fue ganada por los fans del Indio Solari.

En las primeras horas había poca cerveza y mucho mate. También había verdaderos lienzos con historia, y algunas historias de amor. Lorena y Rodrigo no quisieron quedarse afuera y apenas conocida la noticia de estas reuniones que se preveían multitudinarias se subieron al ómnibus en Villa Mercedes con dirección a Buenos Aires. “Esta bandera la fuimos armando entre todos los amigos que viajaban con nosotros a los recitales. Esto es lo que queda, pero tenía 25 metros”, contaba Lorena. Jesús María, Mendoza, Salta, Tandil, La Plata: la bandera viajo por todos lados y, con ella, el amor. Lorena y Rodrigo vivían a cinco cuadras de distancia pero solo se conocieron recién cuando se cruzaron en un recital en Tandil, en 2011. Desde ese momento no se separaron. Hoy tienen dos hijos y una casa plagada de iconografía ricotera. “Ayer lloramos bastante. La noticia nos devastó y la rutina quedó nula. La tristeza es enorme. El viaje de venida para acá nos hizo recordar tantísimas cosas que nos regaló el Indio. Pensá que toda nuestra familia es gracias al Indio. Nos salvó la vida”.

La bandera que viajó por el país

Con apenas 16 años, Geraldine y Serena se lanzaron a convocar gente para el banderazo. “La verdad que no nos esperábamos esto. Estamos orgullosas, nacimos bajo el manto del Indio. Nací en una cuna ricotera y mañana lo voy a estar despidiendo con mi mamá. Por eso es una mezcla de tristeza y alegría ”, decía una de ellas. Todo comenzó en un grupo de amigas. Vieron que muchos no podían ir a la convocatoria de Plaza de Mayo, por trabajo o por la escuela, y eso las impulsó a la movida del Obelisco. “Es muy emocionante ver a tanta gente reunida por ídolo. El Indio es comunidad, amor, religión y familia. Lo digo con lágrimas”.

La Plaza de la República se fue poblando. “¡Banderas banderas a 15.000!“, gritaba un vendedor, mientras sostenía una tela con el rostro del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Algo se vende. Pero hay que laburar”, decía resignado quien la tarde anterior había estado en Plaza de Mayo, ofreciendo sus productos.

Frases de canciones y agradecimientos en el homenaje al Indio Solari en el Obelisco

Una pareja de alrededor de 30 años, de Villa Luzuriaga, miraba, pero desde la distancia. “No éramos particularmente fanáticos pero nos gusta el rock y o lo entendemos como fenómeno cultural. Por eso vinimos a acompañar, por todo lo que dio y por nuestros amigos que sí eran fanáticos”. El encuentro daba pie a conocerse y ponerse a charlar. Dos mujeres de unos cincuenta años, de la ciudad de Buenos Aires, se encontraban por primera vez: “Lo sigo de toda la vida, desde los 15, cuando iba a la escuela. Pasé alegrías, tristezas y todo con su música. Ayer no lo podría creer”, decía una de ellas. Los diálogos se interrumpían cuando alguien comenzaba con aplausos y cánticos, y aquellos que no tuvieron banderas optaron por las velas y los mensajes. “Hoy y siempre serás nuestro héroe en este lío”, “Donde hay dolor habrá canciones”, “Si no hay amor que no haya nada entonces”, “Indio, sos leyenda”.

Romina, Ángeles, Pamela y Érica construyeron un relato conjunto. “Fuimos parte de la historia del Indio porque él nos convoca desde las palabras”, decían. Son las que optaron por las velas, los mensajes y las frases de las canciones. “Lo seguimos desde los 11 años. Pasamos por todo, casetes, CD. Fuimos al último show de los Redondos en River, donde nos teníamos que cuidar entre todas de la policía montada, y también estuvimos en el último del Indio en Olavarría. Es parte del ADN argentino, no lo podemos sacar de los corazones”.

Banderazo y encuentro en le Obelisco Rodrigo Néspolo

Cientos de personas se encontraron en el Obelisco Rodrigo Néspolo

El Indio Solari, sobre la piel Rodrigo Néspolo

Banderas, la postal en el Obelisco Rodrigo Néspolo

Los preparativos para el velatorio

Seguramente, estas escenas se repetirán durante todo el domingo, en el partido de Avellaneda, cuando se realice el velatorio. El lugar elegido fue, finalmente, el Polideportivo Municipal José María Gatica, que se encuentra ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000, de la localidad de Villa Domínico, junto al Parque de los Derechos del Trabajador y el natatorio municipal.

El lugar elegido para despedir al Indio se encuentra a cuatro cuadras de la Estación Villa Domínico del Tren Roca, lo que facilita la llegada desde distintas partes del conurbano. También se puede acceder con las líneas de colectivos 148, 159, 178, 247, 17, 22, 98 y 197.

El polideportivo de Villa Domínico es el lugar elegido para despedir al Indio Solari (Foto: Municipalidad de Avellaneda)

La familia de Solari dio varias recomendaciones y avisos desde la cuenta oficial del músico en Instagram. La primera fue sobre la duración del velatorio: “Desde las 11 y hasta que haga falta para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

El resto del comunicado señala: “Su cuerpo estará allí. Por esa razón, serán jornadas en las que primará el respeto; por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre. Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró. Como en la vida, hay buenas y malas noticias. El Indio ya no estará para crear nuevas canciones, pero la belleza que destiló sobre nuestras vidas no dejará de producirnos felicidad. Nuestra responsabilidad es continuar esa obra”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que el operativo de seguridad dispuesto contará con la participación de efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, personal de la Superintendencia de Cuerpo, apoyo del Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias en el lugar.

“Se informa que el ingreso peatonal se podrá realizar por el corredor habilitado. Se podrá acceder desde la avenida Bartolomé Mitre y calle San Lorenzo hacia Darwin para ingresar al Polideportivo. Para asistencia médica habrá postas sanitarias en la intersección de Bartolomé Mitre y Darwin, Bartolomé Mitre y Armenia y Bartolomé Mitre y Sadi Carnot. Se recomienda a los concurrentes respetar los corredores de circulación, contenciones y vallas de seguridad para evitar aglomeraciones en los accesos, concurrir con tiempo para un ingreso fluido”.