Chris Martin dio un show online y Nicolás Vázquez no se lo perdió

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 17:13

Son muchos los músicos alrededor del mundo que, con el objetivo de entretener a la gente y conectarse con sus seguidores en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus decidieron hacer recitales virtuales. Hace unos días el cantante de Coldplay , Chris Martin , se unió a esta tendencia y deleitó en un vivo de Instagram a miles de personas.

A través de la cuenta oficial de la banda, el músico estuvo durante 20 minutos cantando las canciones que le pedía el público. "Estoy prácticamente solo en la casa en donde vivo", le contó a sus fans. "Se suponía que hoy nos íbamos a juntar con la banda, pero están todos en diferentes países, por eso no podemos tocar juntos. Me pareció que sería lindo conectarme con ustedes y saber en donde están y qué puedo hacer para alegrarlos un poco. Acá estaré al servicio de todos por un rato".

Entre las más de 60 mil personas que disfrutaron en vivo y en directo del concierto, se encontraba Nicolás Vázquez . El actor estuvo internado hasta el día de hoy en el Hospital Italiano , debido a la bursitis causada por un accidente que sufrió durante una de las funciones teatrales de Una semana nada más ", y mientras hacía reposo aprovechó para distenderse con el espectáculo de Martin y hacerle un pedido muy especial.

"Por favor tocá 'Fix You'. Esa canción me conecta con mi hermano que ya no está acá físicamente. ¡Gracias por tanta magia! Te admiro", escribió el actor. Enseguida, algunos que se percataron del mensaje le recalcaron con humor el inocente error que cometió al escribir en inglés. En lugar de usar el verbo "play", el correcto para la acción de tocar una canción, escribió "touch", que se utiliza al hablar de tocar un objeto.

Nico Vázquez le pidió una canción para su hermano Crédito: Instagram

Además de Martin, John Legend, Alejandro Sanz, Juanes y Keith Urban también se conectaron con sus públicos de manera virtual . En los próximos días están programados varios encuentros musicales online para compensar la cantidad de recitales suspendidos alrededor del mundo.