Nicolás Vázquez explicó la razón de su internación en el Hospital Italiano

16 de marzo de 2020 • 08:51

El miércoles pasado debieron suspenderse las funciones de la obra Una semana nada más debido a que su protagonista y productor artístico, Nicolás Vázquez , fue diagnosticado con bursitis . Ayer, el actor reveló desde un video posteado en su cuenta de Instagram que debido a una complicación está internado desde el jueves en el Hospital Italiano.

"Estoy internado en el Hospital Italiano desde el jueves porque mi bursitis con celulitis no mejoró así que los médicos prefirieron darme un tratamiento intravenoso", dijo el actor sobre la dolencia que básicamente es una inflamación que afecta comúnmente la zona del hombro, la rodilla, la cadera, el tendón de Aquiles o el codo.

Además el actor habló sobre las medidas sanitarias que se han tomado en el país para prevenir el contagio del coronavirus , declarado pandemia en el mundo por la Organización Mundial de la Salud.

"Lamentablemente me agarró [bursitis] en un momento donde el mundo está peleando contra un virus tremendo que es el coronavirus y que ya llegó a la Argentina, en donde no nos podemos hacer los boludos. Hay que quedarse adentro de las casas, hay que tomar medidas, tener precaución. Yo acá escucho en los pasillos [del hospital] qué es el virus, cómo viene, qué podría llegar a pasar si no nos cuidamos".

Vázquez aprovechó para remarcar las disposiciones de la Emergencia Sanitaria que por decreto exigen que las personas que vienen del exterior deben someterse a una cuarentena. Recordemos que en caso contrario, esas personas pasarían a violar el artículo 205 del Código Penal que establece una pena de prisión de seis meses a dos años "para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

"Si recién llegás del exterior no te queda otra que meterte en cuarentena. Lamentablemente mucha gente no lo hace y se lo pasa a otra persona y va de mano en mano porque [el contagio ] no es solamente estornudar, es lo que tocás, adónde vas. Hablo con gente que sabe acá, métanse adentro de sus casas. Si hay alguien que está haciendo las cosas mal, denúncienlo. En muchos países subestimaron la enfermedad, no lo hagamos nosotros".

En el posteo de Insatgram se ve una foto de Nico y su pareja, Gimena Accardi, quien a su vez posteó el siguiente mensaje desde sus historias de Instagram: "Gracias por sus mensajes. Nico recupera su codo de a poco, súper bien atendido, rodeado de grandes profesionales". Por otra parte, aclaró: "Esto fue ayer, hoy yo me quedo en casa esperando la cuarentena".

El mensaje de Gimena Accardi sobre su pareja