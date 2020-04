Paul McCartney, Lady Gaga, Chris Martin, Stevie Wonder, Jennifer Lopez y Elton John serán algunos de los artistas que forman parte del line up de este festival solidario vía streaming

Durante nueve horas, las estrellas más importantes de la música se reúnen este sábado, de manera virtual, para brindar su arte, ayudar a generar conciencia y recaudar fondos para las víctimas de coronavirus. El festival solidario One World: Together At Home (Un mundo, juntos en casa), fue organizado por Lady Gaga y es transmitido por distintas plataformas en todo el planeta ; a las 21, en tanto, se convertirá al formato televisivo conducido por tres de los anfitriones más populares de la pantalla chica norteamericana: Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

El comienzo

Andra Day, la primera artista en aparecer

Luego de una clip que mostraba distintas postales del mundo asolado por la pandemia de Covid-19, se mostraron imágenes de médicos y especialistas siendo celebrados por su labor. Presentada por Jameela Jamil, la primera en aparecer en escena fue Andra Day, que justamente quiso celebrar a quienes se encuentran luchando en la primera línea y les dedicó su canción "Rise Up". Luego siguió el ex One Direction Niall Horan, con una versión de su tema "Black & White", antes de abrir paso a un video que hacía hincapié en la importancia de cuidar de los adultos mayores.

Heidi Klum presentó la historia de una médica de Vancouver Crédito: Captura de pantalla

Vishal Mishra, desde la India, destacó la importancia de mantenerse en casa y le dedicó su tema "Aaj Bih" a todos aquellos que perdieron algún ser querido por el coronavirus. A continuación, el dúo Sofi Tukker interpretó su hit "Purple Hat", para luego darle paso a Heidi Klum y Tim Gunn, quienes ponderaron también la labor de los trabajadores de la salud y con mucha emoción presentaron el testimonio de una médica de Vancouver, Canadá.

Los siguientes en aportar su arte fueron Hozier y Maren Morris, desde Irlanda, que invitaron al público a mantener el hábito de lavarse las manos y respetar el aislamiento y la distancia social; a continuación brindaron una sentida versión de "The bones".

Adam Lambert interpretó "Mad World" Crédito: Captura de pantalla

"Es un mundo extraño el de hoy, un mundo loco", dijo Adam Lambert antes de cantar "Mad World". Tras un mensaje del actor Matt Bomer, Rita Ora presentó una versión desde el living de su casa de "Lonely Together".

Los participantes

Aunque no se detalló en qué orden aparecerá cada artista, la lista de los que participarán del segmento televisado incluye a Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher. También serán de la partida actores y personalidades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Awkwafina, Amy Poehler, LL Cool J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey y David y Victoria Beckham, que presentarán diferentes segmentos desde sus casas.

Desde las redes sociales, en tanto, participarán artistas como Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, entre otros.