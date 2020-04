Llega hoy el festival solidario con grandes figuras del pop

Lady Gaga organizó un show que se podrá ver por streaming con más de 20 artistas y anfitriones de lujo Crédito: Agencias

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de abril de 2020

Hoy se realizará el festival solidario para combatir la pandemia Coronavirus que impulsa Lady Gaga, con el título One World: Together At Home. Tendrá a la fundación Global Citizen como sede virtual y una extensa lista de artistas, todos muy famosos. Creció de manera exponencial durante los últimos días por la cantidad de nombres que se fueron agregando y los canales de transmisión, para que llegue a la mayor cantidad de público posible.

En definitiva será una transmisión de cerca de nueve horas que comenzará vía streaming a las 15 (hora de la Argentina) y se convertirá al formato televisivo a partir de las 21 conducido por los anfitriones más populares y habituales rivales en la pantalla chica norteamericana; Jimmy Fallon, Stephen Colbert y Jimmy Kimmel.

Por orden alfabético, no de aparición en escena (porque hasta el momento la organización decidió no dar a conocer en qué momento actuará cada uno) estos son los artistas que participarán en el segmento televisado: Alicia Keys, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher.

Más allá de las presencias musicales también participarán del evento actores y personalidades como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres, Awkwafina, Amy Poehler, LL Cool J, Lupita Nyong'o, Matthew McConaughey y David y Victoria Beckham, que presentarán diferentes segmentos desde sus casas.

Desde las 15 en nuestro país se podrá encontrar en redes sociales a Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, entre otros.

El programa que tiene como hashtag #togetherathome (juntos en casa), será transmitido por las cadenas de televisión NBC, CBS y ABC. Al día siguiente se verá en el Reino Unido, por la BBC. Vía streaming estará disponible en las plataformas Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo y YouTube.

En la Argentina, el especial podrá ser seguido en vivo a través de varias señales de TV paga, cable y TV satelital: MTV, Paramount Channel, Comedy Central, E!, MTV Hits y VH1.