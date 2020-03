Coronavirus: qué pasará con los festivales y shows de gran convocatoria

Por ahora, las productoras de shows y festivales confirman los eventos programados para este mes y comienzos de abril Crédito: Lauria Producciones

Sebastián Chaves SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de marzo de 2020 • 19:45

La incertidumbre en el mundo de la música respecto del coronavirus no da respiro. Todos los días se produce alguna reacción. Ahora surgieron rumores y dudas acerca de la realización del festival Lollapalooza (del 27 al 29 de este mes, en el Hipódromo de San Isidro, y de todos los shows programados en la ciudad de Buenos Aires.

Todo comenzó cuando el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta , y el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós , brindaron una conferencia de prensa para informar sobre la situación sanitaria: "En términos de espectáculos de mucha participación -señaló Quirós-, la única medida que hemos tomado y compartimos con la Nación es que aquellos espectáculos que esencialmente se organicen con gente del extranjero son los que no vamos a permitir realizar". Sin embargo, explicaron que no correrían peligro los festivales y grandes shows porque aunque ellos están protagonizados por músicos que vienen del exterior, el público es mayoritariamente local.

La productora organizadora de Lollapalooza, DF, aclaró en medio de una tormenta de versiones: "Por el momento, Lollapalooza Argentina y todos los shows de la productora (Maroon 5 el jueves, por ejemplo) se realizarán con normalidad. Algunos medios están comunicando que se suspendió el festival. Por ahora, eso no es verdad", expresó en un comunicado la productora.

Coachella, el gran festival de California, en una encrucijada por el avance del coronavirus Crédito: Instagram

Los que sí tomaron decisiones drásticas fueron los organizadores de SXSW , el festival que todos los años copa la ciudad de Austin, Texas, con músicos de todo el mundo tocando en clubes, teatros y hasta en la vía pública. Su cancelación, que afectó a artistas argentinos como Barbi Recanati es, hasta el momento, el primer gran golpe para la escena musical. "Se suspendió el SXSW por coronavirus. Teníamos cinco shows. Un viaje enorme para eso", escribió en su cuenta de Twitter Recanati. Desde la organización aseguraron que se pondrían a trabajar en "las ramificaciones de esta situación sin precedentes" y no descartaron "una reprogramación y la posibilidad de ofrecer una experiencia online del evento". "Para los artistas es una catástrofe", resume Pablo Hierro, de la agencia Rock City, que trabaja con la prensa de Enrique Campos, también programado para el SXSW. "La mayoría se paga el viaje porque el festival no te cubre los gastos. Ahora, para traer artistas o programar los shows de El Mató a un Policía Motorizado en el exterior, que son los que trabajamos nosotros, es otro tema a tener en cuenta junto con el dólar", resume.

En la Argentina el panorama no presentaba demasiadas alarmas hasta el momento. Si bien ningún show (nacional ni internacional) ha sufrido modificaciones, las principales productoras se encuentran atentas y evaluando los pasos por seguir. "Todo es muy reciente, pensamos que iba a tardar un poco más en llegar acá" explicaron a LA NACION desde la productora PopArt, que además está trabajando con dos giras internacionales: la de Gracias Totales Soda Stereo y la de Messi 10, del Cirque du Soleil. "Nos afecta por esos proyectos que tenemos afuera, lo monitoreamos día a día y hay, más que nada, incertidumbre. No esperábamos que esto ocurriera tan pronto".

El guitarrista de jazz Pat Metheny se presentará el viernes y sábado en el teatro Gran Rex, por ahora con total normalidad. "No hay ningún protocolo especial, ni del teatro ni del artista", explican desde Contemporánea Live, productora del espectáculo. "Está todo tranquilo en el ambiente de los conciertos porque Larreta no se refirió a shows musicales y nosotros no tenemos ninguna novedad ni estamos paranoicos con eso. Cumplimos con todo lo que nos dicen pero por ahora no hay nada". En ese sentido, desde PopArt completan: "Oficialmente no recibimos nada de parte del Gobierno hasta el momento. No hay nada que nos afecte y si hay algún anuncio después tienen que salir las reglamentaciones, pero por ahora no afectaría a recitales. Hay que ver cómo evoluciona todo, tal vez de acá a tres horas cambia el panorama".

El impacto en el mundo es tal que si uno entra a Change.org , el sitio de peticiones por excelencia, puede sumar su firma en contra y también a favor de la realización de Coachella , el festival californiano que en esta oportunidad tendrá a Travis Scott, Frank Ocean y Rage Against The Machine y desde hace años se convirtió en uno de los eventos favoritos de los jóvenes norteamericanos durante su receso de primavera. Así las cosas, la industria de la música, tanto a nivel nacional como internacional, aún no ha tomado decisiones concluyentes respecto de los pasos a seguir para que los recitales no se vuelvan foco de posible propagación del virus. La reciente cancelación del torneo de tenis Indian Wells, que se lleva a cabo en el mismo predio que Coachella, encendió las alarmas tanto del público como de la productora del festival, que hasta el momento no se ha pronunciado sobre el tema.