Coronavirus: piden suspender el festival de Coachella, en los Estados Unidos

El avance del coronavirus a lo largo del mundo comienza a poner en jaque la organización de algunos eventos masivos. Después de que se decidiera cancelar el festival de música electrónica Ultra en Miami , Florida, y el South by Southwest en Austin , Texas, ahora peligra uno de los eventos musicales más importantes de los Estados Unidos: Coachella .

Cada año la ciudad de Indio, California, recibe más de 100 mil personas diarias que acuden exclusivamente para disfrutar del festival. Esta localidad es habitada en su mayoría por personas mayores, uno de los grupos que más riesgo corre a la hora de enfrentarse al virus, que ya se cobró la vida de 17 personas en el país del norte.

Una petición iniciada en el sitio Change.org, cosechó más de 11 mil firmas en pocos días. "Los eventos masivos son extremadamente peligrosos, especialmente cuando acuden participantes de todo el mundo", escribió Stella Young, encargada de llevar adelante el pedido. "Como miembros de una comunidad altamente inclusiva, somos responsables de proteger a todos los que viven aquí: ancianos, frágiles y aquellos que sufren de enfermedades crónicas como cáncer y otras cuestiones. Las vidas de estas personas no deberían ponerse en riesgo", alega.

Por el momento, los organizadores del festival que se llevará acabo entre el 10 y el 19 de abril, dijeron que el evento sigue en pie . "Vamos a hacer todo lo posible para proteger a la comunidad", asegura Kim Saruwatari, director del servicio de salud del condado de Riverside, quien también dijo que están en contacto con la gente de Coachella y van a actuar en caso de que sea necesario.

El avance del virus preocupa a los residentes no solo por cuestiones de salud, sino por el impacto económico que podría tener la cancelación del festival. En cada edición, el evento musical deja una ganancia de unos 700 millones de dólares en la zona. "No me preocupa el virus porque yo no voy a ir al evento, pero sí pienso mucho en la economía", le manifestó Widders, un ciudadano local de 70 años, al diario Los Angeles Times.

Esta semana, los organizadores del torneo de tenis Indian Wells , que se lleva acabo en la misma zona que el festival y es uno de los más importantes del calendario tenístico en los Estados Unidos, cancelaron el evento. En un comunicado, señalaron que la decisión se tomó luego de que el Departamento de Salud Pública de Riverside "declarara una emergencia sanitaria para el valle de Coachella, tras un caso confirmado de coronavirus a nivel local".

A más de dos meses del surgimiento del brote, que tuvo lugar en la ciudad de Wuhan, la Argentina ya tiene doce casos, mientras que en Chile son diez los enfermos . En Europa, Italia decretó una megacuarentena, que afecta a 16 millones de personas, para frenar las infecciones y Alemania anunció mil casos positivos. Con más de 7000 personas contagiadas, Corea del Sur es el tercer país más afectado. Le sigue Irán, donde se registraron 194 muertes y 6566 contagiados.