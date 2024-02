escuchar

El domingo comenzó amenazante para cualquier recital al aire libre. Una tormenta puntual planteaba dudas de lo que podría resultar en un predio, ya lleno de tierra suelta y sin nada que se le asemeje a resguardo. La lluvia no habrá durado más de dos horas, lo suficiente para convertir casi todo el aeródromo en un terreno lodoso y un ambiente aún más agobiante que el del sábado. De todos modos, el último día del Cosquín Rock recibió aún más asistentes que la primera jornada, lo que muestra que la oferta artística puede más que la intemperie de Santa María de Punilla .

El domingo, los dos más grandes espacios del festival se dividieron entre lo clásico y lo moderno. El escenario norte se centró casi totalmente en la nueva ola trapera y cumbiera argentina, y el sur, refrendando la piedra filosofal del Cosquín, fue casi exclusivamente rockero. En el sur, los parlantes estallaron con Slash, Las Pelotas, Ciro y los Persas, Molotov y Las Pastillas del Abuelo. Y en el norte, estelarizaron Duki, YSY A, Milio J -con un nostálgico show de Caligaris- y Damas Gratis, que se llevó el gran cierre de la jornada con una noche de cumbia.

No obstante, el protagonismo de este domingo no se lo llevaron solo los escenarios grandes, pues también hubo propuestas extremadamente interesantes como la de El Kuelgue, encabezado por el actor y músico Julián Kartún; pero también de Peces Raros, Usted Señálemelo y Catupecu Machu.

Slash: no mires atrás

Slash fue la sensación más esperada de la noche, aunque también fue recibida con extrañeza por el público argentino. En conjunto con Myles Kennedy and The Conspirators, la leyenda del hard rock se negó a ser vista como banda de tributo. Pocos temas del setlist eran conocidos por un público mainstream: de las 15 canciones que presentaron, una sola fue de Guns N’ Roses; tampoco incluyeron alguna de otro de sus grandes proyectos del pasado como Velvet Revolver. Slash mantuvo oculto el espejo retrovisor .

Y no es que canciones como “The River is Rising”, “Too Far Gone” o “World on Fire” sean parte de la producción más actualizada del conjunto, porque varias de ellas tienen casi 10 años de existencia. No obstante, la impronta dista del proyecto que había iniciado con Axl Rose, Izzy Stardlin, Duff McKagan y Steven Adler en Los Ángeles, durante la segunda mitad de los 80.

Durante su show en Cosquín, la tribuna menos experimentada enmudeció ante las melodías desconocidas. No obstante, el público disfrutó de los solos del guitarrista y de la solvencia de la banda que lo acompañó . Y aunque no se llevó el máximo de asistencia del domingo, sin duda quedó en el top 5 de una jornada en la que la música nacional se llevó los primeros puestos.

Ciro, como en familia

En absoluta antítesis al “no mirar atrás” de Slash, Ciro conectó directamente con lo que el público buscaba de él . “Clásico” podría ser una palabra acertada para definir lo que vimos este domingo, y también fue lo que aclamaba el público. Porque además de lo nuevo, la tribuna busca hacer eco de un pasado que los marcó, uno en donde entra la armónica y la singular voz del exlíder de Los Piojos, la banda que mantuvo predominio en la lista de canciones elegidas para este recital.

Cosquín Rock: Ciro y los Persas Camila Godoy - télam

Con “Muévelo”, “El balneario de los doctores crotos”, “Civilización” y “Bicho de ciudad”, Ciro y los Persas probablemente lograron ganar el primero o segundo puesto de más confluencia de personas. Esta fue una de las dos razones que el cantante tuvo para festejar el domingo pasado.

La segunda razón fue su cumpleaños, que no solo celebró con las decenas de miles de personas que lo fueron a escuchar, sino también acompañado por su hijo más chico, Alejandro Martínez Simonetti, con quien cantó tres temas: “Pistolas”, “Como Alí” y “Ruleta”, todos de Los Piojos.

Estos ingredientes dieron al atardecer en Santa María de Punilla una impronta familiar . Y por si fuera poco, mientras tocaron “Luz”, detrás del conjunto se proyectó un video de Messi y de la Selección. Primero en las etapas de finales perdidas y luego con las del camino al campeonato de Qatar 2022. La frase “tiempo de aguantar” se repitió con fuerza desde el público.

Duki e YSY A: el contrapeso del trap

Si un género musical se hizo presente frente al rock argentino en este festival, este fue el trap, y sus exponentes de la jornada fueron YSY A y Duki. El primero compite con Ciro y Las Pelotas en ranking de concurrencia, y el segundo está solo unos pasos atrás. Sin dudas, estos dos sub-27 años lograron captar la atención del público de Cosquín, en especial de los más jóvenes.

YSY A, también conocido como Alejo, viene se una gran gira mundial llamada Ysysmo. A diferencia de algunos de sus contemporáneos, la propuesta del cofundador del Quinto Escalón no busca la mezcla de la rima con la diversidad de ritmos latinos como la cumbia o la bachata.

Su presentación fue acompañada principalmente por música electrónica , lo que propuso una fiesta y baile para su público. En el frente de todo, los más ávidos escuchas amasijaban la barda que dividía el escenario del público; en los bordes, los exhaustos y algunos férreos rockeros que se asomaron a ver a los agentes del cambio en su Cosquín Rock.

A diferencia de YSY A, Duki reivindicó la esencia del recinto y armó un conjunto de acompañamiento instrumental bastante rockero . Un recurso que varias estrellas del momento han tomado, pues para varios de ellos, el rock ha sido fuente de inspiración fundamental en sus carreras.

Un final a puro baile con Damas Gratis

Cosquín Rock: Damas Gratis Camila Godoy - télam

Lo que abrió con rock, culminó con cumbia. Y Damas Gratis fueron el cierre de este cada vez más ecléctico festival. El conjunto de cumbia villera del norte bonaerense logró concentrar a la mayor parte de la población cosquinera, en el cierre de la edición 2024 .

Acompañado del calor que aún brotaba del suelo, el teclado con la imagen de Kalashnikov impresa provocó soltura en los pies cansados.

A pesar de tener en contrapunta a Molotov, una leyenda del rock mexicano de los noventa, este conjunto de San Fernando captó atención absoluta a fuerza de clásicos y el carisma de Pablo Lescano.

