“Crazy”, la canción que consagró a Willie Nelson como compositor y a Patsy Cline como La reina de la música country

Nunca se sabe cuándo una canción se convertirá en signo de su tiempo, como fue el caso de “Crazy”, el recordado tema lanzado en octubre de 1961 por la cantante Patsy Cline. Lo cierto es que con su interpretación, “La reina del country” ayudó a forjar el nombre del hasta entonces ignoto compositor Willie Nelson.

Nacida en Winchester, Virginia, al sureste de Estados Unidos, en 1932, Virginia Patterson Hensley, más popularmente conocida como Patsy Cline, tuvo una vida tan intensa como fugaz. Comenzó a cantar a los 11 años, firmó su primer contrato discográfico con el sello Four Star en 1954 y tres años después hizo su primera aparición en la televisión nacional en el programa Talent Scouts, de Arthur Godfrey, donde interpretó “Walkin’ After Midnight”, su primer gran éxito en las listas de música country y pop de Estados Unidos.

Sin embargo, su carrera en ascenso se vería interrumpida prematuramente el 5 de marzo de 1963, cuando al regresar de un concierto benéfico en Kansas City con destino a Nashville, su avión se estrelló y todos sus pasajeros murieron. Un monumento conmemora el lugar exacto cerca de Mt. Carmel Road, en Camden, Tennessee, donde sucedió el fatal accidente. Por entonces, Patsy tenía 30 años y una década después se convertiría en la primera artista femenina en ser incluida en el Salón de la Fama de la Música Country.

Pero volvamos a “Crazy”, la recordada canción que sin dudas se convirtió en su mayor éxito. La historia es que Willie Nelson la había compuesto mientras residía en Houston, la ciudad más poblada del estado de Texas, trabajando para el sello D Records de Pappy Daily. Finalmente se mudó a Nashville, la capital del estado de Tennesse. Allí se puso el traje de vendedor de enciclopedias puerta a puerta hasta que la suerte golpeó a la suya y consiguió un contrato como compositor en Pamper Music, un importante sello de la industria musical estadounidense de aquel entonces, con un salario de 50 dólares semanales. Sus canciones se distinguían por la utilización de acordes de jazz y riffs de blues con letras emotivas, mayormente autobiográficas.

Así las cosas, sus colegas compositores pronto reconocieron en Willie Nelson un talento singular. Entre ellos estaba Charlie Dick, esposo de Patsy Cline, el primero en acercarle a la artista una versión de “Crazy” -al comienzo titulada “Stupid”-, aunque al comienzo Patsy no se mostró muy decidida en incorporarla a su repertorio. No era la única. Años después, Nelson recordaba en su autobiografía que le había resultado difícil encontrar artistas interesados en grabar “Crazy” debido al uso de diferentes acordes -en lugar de los tres habituales en las composiciones de música country de la época-, con notas muy altas y muy bajas que dificultaban su interpretación.

La canción primero fue rechazada por el cantante de country Billy Walker y como se mencionó anteriormente, Patsy Cline tampoco la acogió con demasiado entusiasmo. Fue gracias a la intervención de su productor, Owen Bradley, encargado de adaptar la balada a su estilo, que finalmente Patsy accedió a grabarla. Y sin dudas fue un gran acierto en su carrera.

La artista estadounidense llevó adelante la grabación apenas dos meses después de un accidente de tránsito en el que casi se mata, cuando su coche chocó de frente con otro vehículo y salió despedida por el parabrisas. Con una muñeca rota, la cadera dislocada y un corte en la frente que necesitó puntos de sutura, Patsy Cline pasó un mes internada en el hospital.

La historia es que en aquella primera sesión de grabación, Cline llegó al estudio ayudada por muletas, pero le resultó imposible terminar su trabajo: tenía dificultades para cantar las notas agudas porque todavía le dolían las costillas. Sin embargo, el resto de los músicos sí registró la parte instrumental del tema. Se trataba del equipo de sesionistas estrella de Nashville, a los que se sumó el cuarteto vocal The Jordanaires, conocidos por su trabajo con Elvis Presley.

Así las cosas, luego de tomarse tres semanas de descanso, Patsy regresó al estudio el 21 de agosto de 1961. Esta vez, a pesar de seguir en recuperación y con algunas molestias, solo necesitó una toma para cantar su mejor interpretación vocal y una de las mejores canciones de amor jamás grabadas, con ese aire entre lánguido y melancólico.

“Loca, estoy loca por sentirme tan sola, loca por sentirme tan triste. Sabía que me amarías tanto como quisieras y entonces, algún día, me dejarías por alguien nuevo”, entona Patsy las primeras notas de la canción, con la inconfundible calidez de su voz.

Desde su lanzamiento, en 1961, “Crazy” escaló rápidamente las listas de éxitos del country y del pop. Contra todo pronóstico, la canción alcanzó el número 2 en la lista country y el número 9 en el Hot 100. Con los años, se ha convertido en un clásico de la música country y la canción más reproducida de todos los tiempos en las rocolas de Estados Unidos.

Con el correr de los años fue versionada por artistas de diversos géneros, desde Linda Ronstad, Shirley Bassey, Loretta Lynn, Don MacClean, Julio Iglesias, Cassandra Wilson o Norah Jones. También fue interpretada por el propio Willie Nelson, junto a Diana Krall y Elvis Costello durante un show en Nueva York , en 2003, con motivo del cumpleaños 70 del músico y compositor, que más tarde se publicó em el álbum Willie Nelson and Friends. En cualquier caso, Nelson calificó la versión de Cline como su favorita, “grabada con delicadeza, alma y dicción perfecta”.

También fue utilizada como banda sonora en programas de televisión, y muchas publicaciones la incluyeron en sus listas de las mejores canciones de todos los tiempos. Medios de comunicación como National Public Radio, New Musical Express y American Songwriter definieron “Crazy” como un estándar de la música country. Sin embargo, el reconocimiento oficial de “Crazy” llegó en 2003, cuando la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incluyó la versión de Cline en el Registro Nacional de Grabaciones. Dos décadas después, la revista Rolling Stone clasificó la canción en el número tres en su ranking de las 200 mejores canciones country de todos los tiempos.