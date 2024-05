Cultura Profética, sobre su reencuentro con el público argentino: “Es como si llevaran la cancha de fútbol a los shows”

Escuchar

Originaria de San Juan, Puerto Rico, la banda Cultura Profética hizo su debut en 1996. Con un estilo con toques de roots reggae y una discografía rica en exploraciones sonoras, cumplieron el sueño de grabar su primer disco, Canción de Alerta, en el estudio de grabación original de Bob Marley, en Kingston, Jamaica, una auténtica “Meca del Reggae”, que además les valió un disco de oro.

Nada mal para ese grupo de jóvenes músicos que enseguida comenzaron a ganar popularidad y sonar en las radios con temas como “Fruto de la Tierra”, uno de los más destacados de aquel álbum debut, donde se manifestaban a favor de la legalización de la marihuana y la conservación de la naturaleza.

La banda Cultura Profética MONARIS

Luego de 28 años de trayectoria, la banda integrada por Willy Rodríguez (voz líder), Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (teclados) y Omar Silva (guitarra y bajo), actualmente se encuentra en etapa de grabación de varios sencillos como “Para mí” lanzado en diciembre del 2023, y con el proyecto de publicar un nuevo álbum el próximo año.

Así las cosas, en el marco de la gira llamada “Por Más”, en la que este 2024 recorrerán el norte, centro y sur de América, así como también Europa, este viernes la banda puertorriqueña recalará en Buenos Aires, para presentar en vivo su repertorio y nuevas canciones.

En diálogo con LA NACIÓN desde San José de Costa Rica, el frontman y voz líder del proyecto, Willy Rodríguez, anticipa cómo será el show que brindarán en el Movistar Arena y desgrana el recorrido que llevó a este grupo de músicos a ser galardonados con un Grammy Latino en 2021 por Sobrevolando como mejor álbum de música alternativa.

-¿Cómo será el show que ofrecerán en Buenos Aires esta noche?

-Pues mira, esta gira se llama “Por más”, porque es bien lindo sentir que acabamos de cumplir 28 años de carrera, y que todavía hay sueños por cumplir, nuevos países, nuevas ciudades por conquistar y muchos logros que vienen. Es muy loco para una banda que tiene tanto tiempo tener esa expectativa, ese sentimiento y esa claridad de que todo eso va a pasar. Obviamente, todo eso se lo debemos al público, y por eso venimos con una energía, yo diría, súper abrazadora. Siento que los shows han sido como un gran grupo de apoyo (se ríe), una cuestión muy emotiva, muy emocional . Se siente que estamos juntos, pasando por algo, superando algo. Y es bien bonito llevar un poco de esa energía, donde la gente puede venir a quitarse un poco el polvo de la ciudad, las cargas diarias, relajarse un poco de los problemas, ¿no? Y esa es la energía que tiene esta nueva gira.

-¿Cómo fue la evolución de Cultura Profética en todo este tiempo?

-Ha sido increíble, ha sido una evolución siempre constante. Desde muy temprano en nuestra carrera tomamos decisiones muy claras. Desde un comienzo sabemos que aunque nos une el reggae, somos músicos y cada uno es un mundo, y la idea es poder tirar el pote con todas nuestras inquietudes e influencias para hacer una música que no tuviera nombre, y quizás, si le puedes poner nombre, es Cultura Profética, y siento que cada vez se ha notado más eso. Hemos cultivado un reggae muy nuestro, muy difícil de confundir . Tu escuchas la voz, los primeros acordes, y ya sabes que es Cultura Profética. Entonces, creo que esa ha sido la mayor evolución.

Cultura Profética se presenta este viernes en el Movistar Arena

-¿Cambió el mensaje en sus letras?

-En un principio, como empezamos tan jóvenes, las letras eran bien aguerridas, temas que todavía sentimos, obviamente, no hemos cambiado de parecer, pero de cierta manera ha durado mucho la propuesta en las letras y de un tiempo para acá he preferido, más que hacer comentarios políticos, hacer más comentarios humanos, sobre nuestras relaciones interpersonales, porque siento que la mejor manera de cambiar el mundo es trabajando con uno mismo y con la manera en que uno se relaciona con los demás. Entonces, he decidido trabajar más en eso que en hablar de política, porque siento que de alguna manera es una pérdida de tiempo.

-En el 98 grabaron su primer álbum, Canción de Alerta, en el estudio de grabación de Bob Marley, en Kingston, Jamaica. ¿Qué fue lo que más los sorprendió de grabar en ese lugar? ¿Qué rastros, que huellas dejó allí Bob Marley?

-Pues nosotros grabamos los primeros tres discos allá, pero sin dudas la primera vez fue la más impresionante, porque éramos bien niños. En principio, se supone que íbamos a grabar en el estudio que hoy se llama Tuff Gong, el estudio que Rita Marley hizo después de la muerte de Bob. Ella cumplió su sueño, de hacer este estudio grande. Pero cuando fuimos a grabar hubo un problema técnico, se quemó algo, no se podía usar, así que el ingeniero, Errol Brown, nos llevó a la Casa Museo de Bob Marley, en Kingston, y ahí fue donde grabamos, en el estudio original donde Bob Marley grababa. Y eso sí que fue demasiado impresionante, porque se sentía la obra completa. En el terreno de la casa había todavía viviendo algunas personas que de alguna manera Bob Marley había adoptado. Él le daba espacio en su terreno a otras personas para que vivieran allí. También nos impresionó mucho ver a su hijo Ziggy seguir su tradición de cada viernes recibir a gente que venía con situaciones personales, para que les diera dinero. Y eso, pues, lo hacía Bob desde siempre, bueno, desde que tuvo éxito económico, y sus hijos lo mantienen como tradición. Me pareció muy bonito.

Cultura Profética ALEXDIAZ

-Muy inspirador, ¿verdad?

-El aura general del lugar, obviamente, era súper inspiradora. Nosotros fuimos para allá buscando ese sonido, que en Puerto Rico era muy difícil lograr, porque normalmente se grababa salsa y merengue, o baladas, pero ese sonido especial de la batería y el bajo era muy difícil conseguirlo . Fue la mejor decisión de nuestra carrera. En las mañanas nos sentábamos en las mismas escaleras de la entrada de la casa donde Bob Marley dio varias entrevistas; jugábamos al futbol en las mismas canchitas donde Bob jugaba con sus amigos. Era una locura. Imagínate vivir eso tan joven, yo tenía casi 20 años, era una demencia.

-Volvamos a Puerto Rico. ¿A qué atribuís que la isla se haya convertido en una verdadera meca de grandes músicos, un increíble semillero de música latina? ¿De qué manera se fomenta eso?

-Mira, yo siento que definitivamente el lugar específico donde estamos, el Caribe, algo tiene que tener, tiene que haber una magia específica que hace que salga tanta música increíble. Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, definitivamente hay algo ahí. También siento que el puertorriqueño ha sabido exportar su música quizás más que otros países, incluso elaboró la salsa en Nueva York, aunque era música que derivaba de la música cubana. Esto pasa también con el reggaetón, que tiene su influencia del reggae en español que se hacía en Panamá. También grandes artistas de merengue salen de Puerto Rico, muchos artistas de la República Dominicana iban a grabar a Puerto Rico en la época dorada del merengue. Creo que todo eso responde, para bien o para mal, a la gran migración que hubo de puertorriqueños a Nueva York, y Chicago también. Siento que de esa manera el puertorriqueño tuvo de primera mano una idea de cómo se industrializaba la música, como tú la podías hacer para que funcionara y llevarla a todos lados. Para bien o para mal, tenemos una relación particular con los Estados Unidos que nos ha servido de escuela para dispararnos hacia el mundo.

-Desde 2008 han venido reiteradas veces a tocar a la Argentina, la última en 2022. ¿Qué impresión se llevaron del público local?

- El público argentino es increíble, siempre nos sorprende esa energía como si llevaran la cancha de fútbol a los shows. Es algo incomparable . Y por eso muchos artistas deciden grabar sus conciertos en Argentina, como fue nuestro caso, cuando grabamos el concierto de nuestros 15 años en el Luna Park. En todo este tiempo hemos girado bastante por el país, ciudades como San Juan, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Rosario. Y después de tantos años que vamos, siento que ya no lo hacemos en calidad de turistas, sino que volvemos a visitar familia, porque hemos hecho grandes amistades, siempre hubo más de un asadito en alguna casa, tenemos la dicha de seguir conociendo gente nueva. Es una vuelta a casa de cierta manera.

-¿Cuáles son las tres canciones de Cultura Profética que nunca pueden faltar en la playlist de sus shows?

-Pues mira, innegablemente “Nadie se atreve”, “Saca, Prende & Sorprende” e “Ilegal”. Esas son las canciones que nunca faltan. Aparte, “La Complicidad” y quizás “Baja La Tensión”, son temas que prenden mucho de gira. Y en la Argentina, “Mr. Swing y el Tres Pasitos Jazz Ensemble”, que es un ska bien encendido, no puede faltar nunca.

-El último disco que grabaron en 2019, Sobrevolando, fue galardonado con un Grammy Latino como mejor álbum de música alternativa. ¿Para cuándo el próximo disco de Cultura Profética?

-Hace poco relanzamos los últimos dos discos de estudio, La Dulzura y el mismo Sobrevolando en instrumentales, porque a veces tú te fijas tanto en la letra que no te das cuenta de muchos detalles y de la atmósfera que la música sola crea. Queríamos que la gente tuviera esa oportunidad de escucharlo, y ahí están. Ha sido chévere. Por lo pronto ya estamos trabajando en un nuevo álbum. Nos juntamos y establecimos cierta cantidad de temas y ya grabamos varios de ellos, como “Para mí” y otro tema que se llama “Lento”, otro que se llama “Del mundo” y “Malherido”, que es una composición de un argentino, Mati Zapata, el tecladista de Dread Mar-I. Así que ya tenemos varios temas y otros más que están en proceso. Este año los vamos a ir lanzando de a poco, y esperamos sacar el próximo álbum el año que viene.

