Pearl Jam y su extraño nuevo single después de siete años, "Dance of the Clairvoyants"

22 de enero de 2020 • 13:04

Pearl Jam el año pasado decidió volver a trabajar en temas nuevos y, hace una semana, anunció que el 27 de marzo lanzará Gigaton, su primer álbum en siete años. Como para que sus seguidores vayan saboreando lo que vendrá en esta nueva etapa de la banda grunge que tocó la gloria en los 90, hoy a la madrugada estrenaron su primer single, "Dance of the Clairvoyants".

El bajista Jeff Ament, explicó desde las redes sociales que la canción "es una tormenta perfecta de experimentación y colaboración" y que, en tal sentido, el grupo oriundo de Seattle ha "abierto algunas nuevas puertas a la creatividad y experimentación".

Por su parte, el guitarrista Mike McCready escribió: "Hacer este disco fue un largo viaje. Fue emocionalmente oscuro y confuso a veces, pero también fue excitante, y experimental a la redención musical". Además, destacó la reunión del grupo para volver a componer después de siete años: "La colaboración con mis compañeros de banda en Gigaton finalmente me dio un mayor amor, conciencia y conocimiento de la necesidad de la conexión humana en estos tiempos".

Gigaton es el primer álbum de Pearl Jam desde Lightning Bolt, de 2013. La banda, que en 2017 ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, anunció también hace poco que hará una gira por Estados Unidos y por Europa para presentar su nuevo material.

Las canciones incluidas en Gigaton son: "Who Ever Said", "Superblood Wolfmoon", "Dance Of The Clairvoyants", "Quick Escape", "Alright", "Seven O'Clock", "Never Destination", "Take The Long Way", "Buckle Up", "Comes Then Goes", "Retrograde" y "River Cross".

