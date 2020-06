Daniel Barenboim vuelve a tocar el piano y a dirigir, con público en la sala

El director y pianista se presentará junto a la Filarmónica de Viena en el Musikverein

A Daniel Barenboim no lo frena ni una pandemia. El prestigioso Musikverein (considerado el auditorio de conciertos con mejor acústica del mundo) retomará su actividad musical luego de la cuarentena impuesta en Austria, con la apertura de sus puertas al público (protocolos sanitarios mediante). Lo hará con un programa en el que Barenboim será protagonista. Este viernes, el argentino dirigirá a la Orquesta Filarmónica de Viena en la Sala Dorada del Musikverein. El programa incluirá la Quinta Sinfonía de Beethoven. Además, se sentará al piano para el Concierto KV 595 de Mozart.

Lo raro de este tiempo pandémico es que habrá público . Aunque no serán las 2000 personas que pueden ocupar toda la sala en veladas exclusivas, como el famoso Concierto de Fin de Año, sino con apenas 100 personas . Pero por algo hay que empezar y Barenboim quiere ser parte de esta reapertura hacia una nueva normalidad. Los músicos no actuarán con barbijos, sin embargo, ya fueron testeados para descartar que alguno de ellos haya contraído Covid-19. Además, la disposición de la orquesta estará levemente modificada para mantener la distancia entre instrumentistas.

Los músicos "me han recibido con mucho cariño y me emocionó mucho", explicó Barenboim a la agencia de noticias EFE luego del primer ensayo. "La música debe tocarse en vivo y escucharse en vivo, por eso estoy tan feliz y orgulloso de poder participar. Como ha pasado tanto tiempo ahora sin música en vivo, la gente se acostumbra a la idea de que verla por televisión o en internet es suficiente, y no lo es. La música es algo que debe ejecutar y oírse en vivo ", insistió.

Austria desarrolló un cronograma que permite a las salas de espectáculos el ingreso de público. Cien personas en junio y, si no hay rebrotes, 250 en julio y en agosto entre 500 y 1000 (si se presentan planes de seguridad especiales).

¿Puede multiplicar el contagio un concierto sin barbijos? En la Filarmónica de Viena hicieron estudios para calcular si, especialmente los músicos que tocan instrumentos de viento, pueden esparcir gotas que provoquen contagios. Las pruebas de circulación de aire, con sondas y aerosoles determinó que un metro entre cada músico es una distancia prudencial para evitar contagios. "Tuvimos discusiones sobre la distancia que debíamos guardar y nuestro médico nos dijo que se podría observar el alcance de la circulación del aire con estos aerosoles", explicó Daniel Froschauer, presidente de la Filarmónica. "Queríamos hacer algo positivo que además ayudara a otras orquestas, y muchas seguirán lo que hagamos el viernes con el maestro Barenboim", agregó.

Conciertos en los patios de Berlín

Barenboim fue uno de los más entusiastas impulsores de la continuidad de la actividad musical, siempre en el marco de las nuevas disposiciones para evitar la expansión de la pandemia de coronavirus.

Desde 1992 es el director titular de la Staatskapelle (orquesta de la Ópera Estatal de Berlín). A partir del comienzo de la cuarentena en Alemania, este organismo, con Barenboim al frente, se propuso la continuidad de la actividad musical, aunque más no fuera por streaming. Para junio, mes en que la orquesta celebra su 450 aniversario, dieron un paso más. Desde el último martes y en formato reducido, da conciertos en patios berlineses para que el público pueda apreciar su trabajo desde los balcones de sus casas. Será un ciclo de ocho conciertos para el que se hizo una selección previa de entre casi ochenta patios, de diferentes barrios, que fueron postulados.