En una entrevista a un diario chileno, el músico resaltó la generosidad de Federico Moura

En los años ochenta los escenarios argentinos se llenaron de brillos, glamour y sonidos new wave. Y liderando el ranking de los mayores responsables de imponer las letras ambiguas y los raros peinados nuevos fueron sin dudas Virus y Soda Stereo. Las bandas lideradas por Federico Moura y Gustavo Cerati compartieron, además, la cercanía con otro gran exponente de pop de aquella época, Daniel Melero.

Fue Soda Stereo el grupo que, años después, se encargaría de imponer el pop argentino en el resto de América latina. Y tanto la banda como el mismo Cerati encontraron en Chile una especie de segunda patria en la que, al igual que en su país natal, ayudaron a consolidar una nueva estética más moderna y personal.

La vigencia de Cerati en aquel país trasandino no se fue diluyendo con el correr de las décadas. Por eso, el diario chileno La Tercera entrevistó a Melero y quiso conocer los pormenores de una polémica lo tienen junto a Cerati y Moura como protagonista. "'Trátame suavemente' se la pidió a usted Federico Moura para grabarla con Virus. ¿Por qué no accedió?", quiso saber el periodista, en referencia a una de la canciones más emblemáticas que compuso. "Eso es una ridiculez, porque él podría haberla grabado igual, no hace falta que yo le dijera que sí", comenzó explicando Melero. Luego, siguió: "Él, por una cuestión de amistad, me pidió permiso, pero cualquiera puede grabar una canción de alguien".

"Era muy curiosa la relación que yo tenía con los Virus, cuando los iba a ver les decía que no me gustaban sus shows. Siempre fueron muy amables conmigo y que la canción haya terminado tocada por Soda Stereo es producto de que Federico (productor del debut del grupo integrado por Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti) sabía que con Gustavo nos unía una gran amistad, más grande que la que yo tenía con él", aseguró.

A su vez, afirmó que él, como productor, no hubiese elegido que grabaran una versión de su tema: "Si yo hubiera sido el productor del primer disco de Soda, como iba a serlo en el comienzo, jamás les hubiera hecho grabar esa canción, no lo hubiera propuesto siquiera".

"No se me hubiera ocurrido, me gustaba mucho la música de Soda Stereo, entonces ¿para qué meter un tema mío si puede ser todo el álbum de ellos? Pero bueno, para todos resultó muy bien esa idea y fue de Federico. El gesto habla de su generosidad, no la grabó con su banda, pero de todas maneras impulsó a que lo hiciera Soda", rememoró.