David Guetta es uno de esos casos que sirven de ejemplo para describir el paradigma del DJ / productor musical / compositor de canciones. La labor de aquellos que comienza en las bandejas, se extienden a la producción y luego dan un paso más hacia la creación de canciones que se hacen famosas, obviamente, en voces de otras personas. Algunos optan por un perfil bajo, en la producción en el estudio y algunas actividades en vivo, detrás de la consola. Otros, como Guetta, adquieren fama mundial poniendo el cuerpo como protagonistas de fiestas electrónicas y como actores de los videos de sus propias canciones.

El productor francés, de 56 años, regresa a Buenos Aires a poco más de dos décadas del lanzamiento de su primer álbum y con los mejores pergaminos ganados, como un Grammy, por su tema “When Love Takes Over”, del que se vendieron 5.5 millones de copias, y con los mejores premios del mundillo de la electrónica. Tiene casi alquilados los primeros puestos de los rankings de DJ Mag. Fue elegido como mejor DJ del año en cuatro ocasiones, desde 2011, y como mejor productor, en tres; en 2023 se quedó con los primeros puestos de ambos rubros. Trabajó con grupos y solistas muy famosos (la ex Destiny’s Child Kelly Rowland, Fergie, Rihanna, 50 Cent, Kylie Minogue, Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Justin Bieber y The Black Eyed Peas, entre muchos otros) e hizo famosas a varias voces gracias a la creación de canciones que se convirtieron en éxitos mundiales (Lil Wayne, Stella Mwangi, Nicki Minaj, Zara Larsson, Lena y muchas más).

David Guetta, días atrás durante su actuación en Punta del Este

La próxima visita de David Guetta, que se concretará este sábado, en el Movistar Arena de Buenos Aires (luego de su paso por Punta del Este), puede ser una buena invitación para repasar algunos de sus éxitos (aunque muchos no sepan que detrás de esas canciones famosas está su mano) y algunas viejas piezas que supo revitalizar.

I’m Good (Blue)

Guetta suele buscar inspiración en motivos melódicos, pequeñas células sonoras que tiene impacto y se convierte en el patrón distintivo de cada canción. “I’m Good (Blue)” interpretada por la cantante Bebe Rexha es uno de sus éxitos más recientes. Se publicó en agosto de 2022. La canción fue escrita entre Kamille, Bebe Rexha, Phil Plested y Guetta, pero como el productor estrella tomó sampleos del tema de Eiffel 65 “Blue (Da Ba Dee)”, los integrantes del grupo y el productor de esa canción también figuran en los créditos. Probablemente haya sido el tema más famoso de Eiffel 65 con un motivo de notas de piano que se prende instantáneamente al oído. En aquellos años noventa, era ese tipo de temas del house que se corrían al eletropop. Guetta tomó aquella melodía y, con otra letra, le dio una segunda oportunidad en plataformas de música y fiestas electrónicas.

Titanium

Es el tema incluido en su quinto álbum de estudio Nothing But The Beat, que surge de su sociedad con la cantante australiana Sia. Se estrenó en 2011 como primer single de aquella producción. El comienzo de “Titanium” marca un guiño al sonido ochentoso, al estilo de The Outfield, pero con el paso de los compases toma los matices de la era actual, más cerca de las canciones de bandas como Coldplay. No es pura fiesta, en realidad puede ser una excepción dentro de lírica de la música electrónica. Habla de superación y su video también tiene una historia aparte, que quiere ser contada . “Lo gritas fuerte, pero no puedo escuchar una palabra de lo que dices. Estoy hablando fuerte sin decir mucho. Me critican, pero todas sus balas rebotan. Me derribas, pero me levanto”.

When We Were Young (The Logical Song)

Quizás haya que tener la edad de Guetta (o apenas un poco menos) para descubrir de donde viene esta canción. El título (o mejor dicho, el subtítulo, “The Logical Song”) nos ofrece pistas suficientes. En la voz, en un comienzo aniñada de Kim Petras, se esconde un hitazo de la década del setenta. “The Logical Song” es un tema mucho más lento que éste; uno que Richard Davies y Roger Hodgson escribieron en 1979 para uno de los discos del grupo Supertramp . Fue uno de los mayores éxitos de la banda, en aquellos años. Más de cuatro décadas después, Guetta desempolvó el vinilo de Supertramp Breakfast in América, y lo metió en su universo sonoro. Fue hace muy poco. Su versión se estrenó en noviembre de 2023, con Petras como protagonista. “When I was Young” son las primeras palabras que pronuncia Hodgson, sentado al piano, y las que Guetta tomó de referencia para titular su versión.

Don’t You Worry

En este caso, Guetta armó un seleccionado de figuras: su inventiva sumada al carisma latino de Shakira y a la química de los Black Eyed Peas, cuando transforman sus individualidades en un grupo (más allá de los cambios en su formación que se dieron con el paso de los años). Esta versión es de 2022 y lleva un clásico del reggae al mundo Guetta . Se podría decir, como en otros casos, que esa mutación también se acerca a la sonoridad Coldplay, pero con un toque mucho más volcado a la fiesta electrónica. Aquí se juega con el clásico de Bob Marley “Three Little Birds”, aquel que dice: “Don’t worry about a thing. Cause every little thing gonna be all right”.

“Baby Don’t Hurt Me”

Con este tema quizás no haya transposiciones tan lejanas; de otras galaxias, digamos. En mayo de 1993 el proyecto de Nestor Alexander Haddaway (catalogado como eurodance) lanza su primer álbum, homónimo. Y el tema elegido para abrir aquel disco fue “What is Love”. El original comienza con una voz a capella que dice: “What is love, baby don’ hurt me, don´t hurt me, no more”. Es un tema icónico del house de los noventa. Hay tres notas que se repiten secuencialmente desde el primer compás de la canción : son las que Guetta toma para esta versión que comparte con dos artistas bien diferentes. Participan Anne-Marie, cantante británica que nació apenas dos años antes del estreno del hit de Haddaway, y la veinteañera Coi Leray Collins, rapera y cantante estadounidense.

David Guetta - Play Hard ft. Ne-Yo, Akon

Con este tema Guetta hizo un poco de ruido. En realidad, por su video, porque algunos entendieron que ciertas escenas se convirtieron en burlas a estereotipos de la cultura texmex . El tema lo grabó en compañía de los cantantes Ne-Yo y Akon e incluye sampleos de la canción “Better Off Alone”, de Alice DeeJay y Dj Jurgen.

Say My Name

Antes de grabar “I’m Good (Blue)” la cantante Bebe Rexha y Guetta se juntaron para “Say my Name”. Fue en 2018 y en compañía de quien en ese momento era uno de los más ascendentes cantantes latinos de reggaeton, J. Balvin. Todo un plan estratégico dentro de la industria de la música. Y como es la costumbre de estos tiempos, las canciones llevan la firma de muchos compositores. Muchos de verdad. “Say my Name” lleva la firma de diez y un machacoso pulso reggetonero: Alejandro Ramirez Suarez, Boaz De Jong, Brittany Marie Burton, Emily Warren Schwartz, Giorgio H. Tuinfort, Jose Alvaro Osorio Balvin, Matt Holmes, Philip Anthony Leigh, Pierre David Guetta y Thomas Skov Troelsen.